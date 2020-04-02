公共卫生硕士研究生今年扩招50%

拿出15条硬招实招，对全省公共卫生人才队伍体系进行全方位、多领域、多层次完善补强，为全省人民生命安全和身体健康提供卫生人才保障。

广东日前印发《关于进一步加强我省公共卫生人才队伍建设的若干措施》的通知（下称“措施”），拿出15条硬招实招，对全省公共卫生人才队伍体系进行全方位、多领域、多层次完善补强，为全省人民生命安全和身体健康提供卫生人才保障。

措施指出，要做大做强卫生疾控专业技术人才队伍。要按照常住人口万分之1.75的比例核定全省疾控系统编制总量。各级疾控中心专业技术人员占比不低于岗位总额的85%，其中卫生技术人员不低于70%。

流行病学调查是重要的专业技能。措施指出，不仅要探索流行病学首席专家和青年骨干专家制度，而且要建设区域性流行病学调查人才培养基地。要强化大数据、人工智能等现代技术手段的实际应用。

措施提出，在珠三角和粤东粤西粤北分区域组建卫生应急救治专业技术队伍；加强护理人才尤其是高层次护理人才的培养，形成治疗、康复、护理有机衔接的重大传染病应急救护模式。措施还提出，以实施优秀中医临床人才研究项目和名老中医药专家学术经验传承项目为重点，培养熟悉重大传染病救治的中医药继承与创新人才；同时健全省市县三级中医院感染性疾病治疗服务体系，将精通中医药救治经方、熟悉重大急性传染病诊疗规范的中医药专家纳入“国医大师”“名中医”等评选。

基层公共卫生人才短缺。对此，措施明确，要探索开展公共卫生人才“组团式”帮扶，提升欠发达地区和基层一线公共卫生人才服务保障水平；将公共卫生人才纳入紧密型医疗卫生共同体建设，推动公共卫生人才下沉。对顶尖公共卫生人才申报省重大人才工程项目实行“一事一议”“特事特办”。

措施鼓励高校增设预防医学、全科医学、生物医药等公共卫生相关学科专业。适当扩大公共卫生及相关专业招生规模，在2020年专插本招生中增设预防医学专业，公共卫生硕士专业学位研究生招生计划同比增长50%。

在公共卫生人才的管理上，措施强调，将公共卫生专业毕业生纳入高校毕业生下基层上岗退费计划。对在疫情防控工作中表现突出、符合条件的一线医务防疫人员，尚未入编的，可按规定招聘为事业单位工作人员。按照国家统一部署，逐步在全省公共卫生事业单位推行职员等级晋升制度改革，拓展公共卫生管理人员职业晋升通道。

同时，改进公共卫生人才评价方式，对获得嘉奖、记功的，可分别提前1年、2年申报卫生技术人才高级职称；对获得记大功或授予荣誉称号的，可直接申报高级职称。