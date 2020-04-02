教育部有关负责人就2020年高考工作答记者问

教育部在广泛听取意见的基础上，综合研判、审慎研究，经党中央、国务院同意，今年全国高考延期一个月举行。

就高考延期相关工作，教育部有关负责人回答了记者提问。负责人表示，高考是我国社会生活中的一件大事，关系国家人才选拔，关系社会公平，关系广大学生和家庭切身利益。2020年全国高考报名人数为1071万。党中央、国务院高度重视新冠肺炎疫情对今年高考工作的影响，要求稳妥做好2020年高考工作。教育部在广泛听取意见的基础上，综合研判、审慎研究，经党中央、国务院同意，今年全国高考延期一个月举行。

坚持健康第一公平第一

问：高考延期，主要考虑是什么？

答：一是坚持“健康第一”，切实保障广大考生和涉考工作人员的生命安全。当前全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，境外疫情呈加速扩散蔓延态势，我国疫情输入压力持续加大。卫生防疫专家认为高考延期一个月举行疫情防控风险相对更小。高考是涉及千万考生的大规模选拔性考试，必须坚持“健康第一”。

二是坚持“公平第一”，切实把疫情对广大考生特别是农村和贫困地区考生复习备考的影响降到最低。疫情发生后，各地延期开学并安排高三学生居家学习，学生复习备考普遍受到影响。特别是由于城乡网络学习条件等差异，部分农村和贫困地区学生的复习备考受到的影响更大。高考的基本价值取向是确保公平公正。高考延期一个月举行，可使考生有更多时间按教学计划在校集中学习，从而最大限度地保障教育公平。

优化调整备考安排

问：下一步教育部对于各地开学和学生复习备考有什么指导意见？

答：一是指导各地各校在当地党委政府的领导下，统筹处理好疫情防控与教育教学的关系，按照省域同步原则安排高三毕业班学生先返校。二是做好同延期开学期间居家学习的衔接，优化调整高三年级教学计划和复习备考安排，增强针对性实效性，有序安排好高考前的各项教育教学活动。要突出人性化关怀和个性化安排，特别是加强对特殊学生群体的关爱帮扶，返校后要通过专门的“一对一”辅导，帮助学生跟上教学进程。三是注重对学生的心理疏导，缓解备考焦虑情绪。四是做好学生考试和升学的指导。

加强考试各环节防疫

问：今年高考的考试组织工作跟往年相比有哪些变化？

答：一是加强防疫措施。在今年疫情防控的特殊形势下，各省级招委会要协调卫生健康部门深入研判7月初疫情情况，详细制定疫情防控工作标准，切实加强考试组织各环节的防疫措施，全力为广大考生创造安全的考试环境。二是加强考试组织管理。三是加强应急准备。针对高考期间部分地区可能发生高温天气和自然灾害，各地要切实做好防暑降温工作和各项预案准备，全力保障高考安全平稳顺利举行。

填报志愿、录取和开学顺延

问：高校的录取工作安排以及高校秋季开学有哪些变化？

答：总体上，今年高考后填报志愿和录取时间将较往年整体推迟一个月左右，本科录取预计在8月底结束，专科录取预计在9月中旬结束。高校秋季开学时间也将相应顺延，预计本科高校9月初至中旬陆续开学，高职院校一般在10月初开学。

湖北、北京何时高考？

答：考虑到湖北省、北京市的特殊情况，两地可根据疫情防控情况，研究提出本地区高考时间安排的意见，商教育部同意后及时向社会发布。同时，教育部也将会同国家卫生健康委员会、公安部等部门共同保障两地高考组织工作。

中考原则上安排在高考后

答：考虑到今年疫情防控和延期开学等特殊情况，教育部将指导各地加强省级统筹，根据本省实际情况确定中考时间，各地中考原则上还是安排在高考之后进行。

南方日报驻京记者 王诗堃