春季高考被录取还能参加夏季高考录取吗？

4月7～10日，是今年广东省普通高校春季高考志愿填报时间。春季高考是国家选拔人才的重要组成部分，今年广东省普通专科招生计划大部分安排在春季录取。

4月7～10日，是今年广东省普通高校春季高考志愿填报时间。春季高考是国家选拔人才的重要组成部分，今年广东省普通专科招生计划大部分安排在春季录取。

哪些考生可以填报春季高考志愿？春季高考招生录取有哪些类型？考生参加春季高考被录取后还能再参加夏季高考吗？围绕春季高考志愿填报的热点问题，3月30日，广东省教育考试院给出了权威解答。

据悉，今年广东省继续深化高考改革，认真落实国务院提出的“形成分类考试、综合评价、多元录取的招生模式，使分类考试成为高职院校招生录取主渠道”要求，调整优化普通高校考试招生安排，完善普通高校春季高考招生以高职为主、夏季高考招生以本科为主的录取模式。

春季高考是国家选拔人才的重要组成部分，通过春季高考进入高校的考生与通过夏季高考进入高校的考生性质相同。

普通专科招生计划大部分安排在春季录取

目前，广东省春季高考招生共有5种类型：高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取（以下简称“依学考成绩录取”），普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试招生（以下简称“3+证书考试”），高职院校自主招生，面向初中毕业生的中高职贯通五年一贯制和中高职贯通三二分段。

今年，广东省普通专科招生计划大部分安排在春季录取。广州铁职院招生就业处处长李宇透露，今年该校在省内约有2600个招生计划，其中70%都安排在春季招生录取。

今年该校还加大了目前最紧缺的城轨车辆、动车组检修、铁道工程等专业的招生计划。记者从广州南洋理工职业学院获悉，该校更是将省内全年计划的75%安排在了春季高考招生计划中。该校招办负责人透露，达到省控线的考生可以放心把最喜欢的志愿填在第一位。记者从广东邮电职业技术学院获悉，该校2020年春季高考计划招收1666人，同比去年增长超过40%，全部面向广东省招生（包含学考招生、3+证书招生）。

热点问答

焦点一：什么人可以填报春季高考志愿？

问：哪些考生可以填报春季高考志愿？

答：参加了广东省2020年普通高考报名及2019年12月份普通高中学业水平语文、数学、英语科目考试或“3+证书”考试，成绩上线的考生可以填报春季高考志愿。其中，普通高中学考三门科目成绩均达到D级的考生，可与普通高中学考均获得等级成绩，且至少有一门达到C级及其以上等级的考生同时填报“依学考成绩录取”文科类、理科类志愿，录取时将分两次投档录取参加“依学考成绩录取”的体育类、艺术类考生还须参加广东省2020年普通高等学校招生体育类、艺术类术科统一考试，且3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级。

问：春季高考各类型招生录取时间安排是怎样的？

答：“依学考成绩录取”的招生录取按照即将下发的《关于做好广东省2020年普通高等学校春季高考招生录取工作的通知》有关安排进行。“依学考成绩录取”录取结束后，拟于4月底启动高职自主招生面向普通高中生的招生录取工作。面向初中毕业生的中高职贯通五年一贯制和中高职贯通三二分段的招生录取时间拟安排在5月至7月期间进行。由于受疫情影响，“3+证书考试”及高职自主招生面向中职生招生录取工作将推迟，具体时间另外通知。请“3+证书考试”考生注意，“3+证书考试”考生也须在4月7日至10日期间填报春季高考志愿。

焦点二：填报志愿要注意哪些方面？

问：春季高考是全部网上填报志愿吗？

答：2020年“依学考成绩录取”和“3+证书考试”均实行网上填报志愿。考生在4月7日9：00至10日18：00期间，凭本人考生号和密码登录广东省普通高考管理系统（网址为http://www.eeagd.edu.cn/pgks/），进入春季高考志愿填报模块填报志愿，并使用报名时绑定的手机号码接受短信验证码，完成网上志愿填报及确认。

问：考生填报志愿应注意哪些方面？

答：考生填报志愿时要熟悉政策、合理定位、科学填报，以增加被录取的机会。一是要参考往年各院校的招生情况来判断院校的冷热程度，以此作为填报志愿参考；二是要充分了解相关类型招生政策和院校招生章程。考生填报志愿前，要认真了解相关招生录取政策、志愿填报方式、投档模式和顺序，以及各院校招生网站发布的春季分类考试招生章程和录取规则；三是要结合自身情况，了解院校招生专业对考生的身体体检条件等特殊要求，避免因报考专业条件不符而退档；四是要科学合理填报，有效规避风险。考生要根据成绩及排位情况，结合院校的招生情况综合考虑，形成合理的梯度，既要避免“高分低就”，又要有效规避落选风险；五是专业志愿要“冷热”搭配,留有余地。

从院校录取情况看，进档考生中热门专业和优势专业很可能会出现“拥堵”。因此，考生在填报志愿时要注意专业的“冷热”搭配。为增加被录取的机会，可填“服从专业调剂”选项，如果考生服从调剂专业志愿，则被录取的可能性就更大，如不服从调剂专业志愿，则被退档的可能性增大。因此考生填报志愿时，要充分考虑学校的层次和专业报考热度，既要有成绩可以达到的最高水平的院校和最合适的专业，也要有自己成绩能够达到并保证录取的院校和专业，做到报考“热门”和“冷门”院校及专业相结合。

焦点三：考生可以填报几所院校志愿？

问：高职院校“依学考成绩录取”招生录取批次是如何安排的？考生可以填报几所院校志愿？

答：高职院校“依学考成绩录取”招生录取统一安排在一个批次录取。“依学考成绩录取”设一个平行志愿组，6个院校志愿数。每所院校设6个专业志愿及1个是否服从专业调剂选项。

问：普通高校“3+证书考试”招生录取批次是如何安排的？考生可以填报几所院校志愿？

答：“3+证书考试”招生志愿填报设本科、专科两个批次，本科批次和专科批次填报志愿同时进行。本科批次录取结束后进行专科批次录取。

本科批次志愿填报设1个院校志愿，每所院校可填报1个专业志愿，不设是否服从专业调剂选项。专科批次中职生志愿设一个平行志愿组6个院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项；专科批次退役士兵志愿填报设一个平行志愿组3个院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项；专科批次内地西藏新疆中职班应届毕业生（含青海藏区生源）志愿填报设1个院校志愿，每所院校可填报1个专业志愿，不设是否服从专业调剂选项。

焦点四：春季高考被录取后可以参加夏季高考招生录取吗？

问：考生在被春季高考各招生类型录取后是否还可以再参加夏季普通高考招生录取？

答：被“3+证书考试”本科层次院校录取的考生不得再参加高职自主招生录取及夏季高考招生录取；被“依学考成绩录取”或“3+证书考试”专科层次院校录取的考生，不能参加2020年高职自主招生录取，可参加夏季高考本科层次招生录取，但不能参加夏季高考高职（专科）层次的招生录取。被夏季高考本科层次录取的考生，取消春季高考高职招生录取资格，不得转回原春季高考招生录取的高职院校。高职院校也不得接受已被本科层次录取考生报到注册。

问：考生如何查询录取结果？如本次未被录取，春季高考还有其他升学机会吗？

答：“依学考成绩录取”或“3+证书考试”投档录取结束后，考生可登录广东省教育考试院官微小程序查询是否被录取。若未被录取，考生可报考部分高职院校开展的高职自主招生。普通高中考生根据本人报考条件，在高职自主招生“学考+网测”“学考+校测”两种考核方式中选择一种进行报考。中职生可根据本人报考条件，在高职自主招生“文化基础+职业技能”“高职专业学院”“中职技能大赛获奖免试”三种考核方式中选择一种进行报考。