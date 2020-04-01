专本同校：读广州华商职业学院可以享受本科资源!

广东财经大学华商学院是由广东财经大学与华商教育集团联合创办，是一所涵盖经济学、管理学、文学、工学等学科的全日制普通本科高等院校，共享着重点本科院校广东财经大学的强大师资保障和资源设备，而广州华商职业学院和广东财经大学华商学院都是由华商教育集团投资创办，并且两校在同一个教育园区，也就是“专本同校”。

广东财经大学华商学院是由广东财经大学与华商教育集团联合创办，是一所涵盖经济学、管理学、文学、工学等学科的全日制普通本科高等院校，共享着重点本科院校广东财经大学的强大师资保障和资源设备，而广州华商职业学院和广东财经大学华商学院都是由华商教育集团投资创办，并且两校在同一个教育园区，也就是“专本同校”。

广州华商近年来专插本成功人数呈跳跃式发展，在2019年华职学院报名插本人数666人被录取人数就有304人，被同校区的广东财经大学华商学院录取人数高达254人占录取人数的83.55%。

那到底什么是“专插本”，什么是“专升本”，二者有何区别？下面我们就去了解一下吧!

专插本

专插本一般是指在校的专科生，在大二开始备考“专插本”，大三的时候参加的升学考试，一般是插原学校的本科或者参加其他学校统一考试，然后大专毕业的时候直接进入本科学习，最后颁发的学历是普通高等教育(全日制本科文凭)。

专升本

专升本是指读大专的时候或者离开学校后，参加全国统一的成人考试(专升本)，最后颁发的学历是成人本科学历(学位需要参加英语统考)。

“专插本”与“专升本”的性质区别

“专插本”属于全日制普通全日制的高等教育，属于国家任务生，专插本就读范围一般仅限在原地区范围内，专业看报考院校的规定。

“专升本”属于成人类教育，则可以选择原专科不同的专业，学校范围可遍布全国各地(具体看每年当地成考期间出版的招生简章)。

“专插本”与“专升本”的报考时间

“专插本”报考时间：每年12月份(必须是全日制专科三年级学生或已有大专毕业证者)。

“专升本”报考时间：每年4月或10月份

“专插本”与“专升本”的分数线规定

“专插本”：考试分两条线，省统考线和总分线，任何一条线达不到规定的分数，即使是学校招不够人也不会录取，这就是专插本考试的一个难点，本科插班生考试因有一定难度，所以不会根据学校的报考人数来划分，没有补录，没有降分录取。

“专升本”：考试分数只要达到及格线60分即可，若有考试科目成绩不合格可进行补考，补考次数没有限制。

毕业证的区别

“专插本”：插班生修完本科计划规定的课程，准予本科毕业，发给本科毕业生证，并授予相应的学士学位。

“专升本”：一般取得本科学历(若想取得学士学位，必须通过全国学位英语水平考试并所考科目必须达75分以上)。

“专插本”与“专升本”毕业证和学位证这两者的含金量是不一样的呦。