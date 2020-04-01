广州华商职业学院2020年春季高考招生计划

广州华商职业学院是中汇集团旗下的一所全日制高等专科院校。学院现设有13个二级教学院(系)，共44个招生专业，已形成以商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类专业群等多学科专业协同发展态势，为地方社会经济发展培养高素质技术技能型人才。

广州华商职业学院是中汇集团旗下的一所全日制高等专科院校。学院现设有13个二级教学院(系)，共44个招生专业，已形成以商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类专业群等多学科专业协同发展态势，为地方社会经济发展培养高素质技术技能型人才。 春季高考招生计划(文科) 春季高考招生计划(理科) 招生计划表(3+证书) 招生计划表(美术)

编辑： 罗予岐