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广州华商职业学院2020年春季高考招生计划

2020-04-01 16:11 来源：南方网
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　　广州华商职业学院是中汇集团旗下的一所全日制高等专科院校。学院现设有13个二级教学院(系)，共44个招生专业，已形成以商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类专业群等多学科专业协同发展态势，为地方社会经济发展培养高素质技术技能型人才。

　　春季高考招生计划(文科)

 

　　春季高考招生计划(理科)

 

　　招生计划表(3+证书)

 

　　招生计划表(美术)

编辑： 罗予岐

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