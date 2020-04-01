广州华商职业学院2020年春季高考招生计划

广州华商职业学院是中汇集团旗下的一所全日制高等专科院校。学院现设有13个二级教学院(系)，共44个招生专业，已形成以商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类专业群等多学科专业协同发展态势，为地方社会经济发展培养高素质技术技能型人才。
春季高考招生计划(文科)
春季高考招生计划(理科)
招生计划表(3+证书)
招生计划表(美术)
南方网
南方日报
南方都市报
南方杂志
广州华商职业学院是中汇集团旗下的一所全日制高等专科院校。学院现设有13个二级教学院(系)，共44个招生专业，已形成以商科、工科、医药大健康为主，并积极拓展教育、艺术设计和现代服务类专业群等多学科专业协同发展态势，为地方社会经济发展培养高素质技术技能型人才。
春季高考招生计划(文科)
春季高考招生计划(理科)
招生计划表(3+证书)
招生计划表(美术)
南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接
本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像 广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护
违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068