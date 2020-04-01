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春季高考志愿如何填？本周四，城建职院、华商职院招办主任在线“云支招”

2020-04-01 16:53 来源：南方网
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　　今年我省普通高校春季高考志愿填报时间为4月7-10日。省考试院提醒各位考生，要积极参与填报志愿，在圆自己的“大学梦”的同时，也要注意“冷热”结合，形成梯度。

　　面对即将到来的春季高考志愿填报，考生们对相关招生录取政策、志愿填报方式、投档模式及各院校招生录取规则是否有一定了解呢？在高职院校扩招、招生专业覆盖范围广的情况下，考生、家长又该如何把握机会，科学填报春季高考志愿？

　　为更好保障和服务广东高考考生和家长的报考咨询需求，南方报业传媒集团拟于2020年3月-6月举办“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”系列活动，组织高校与考生/家长在线一对一互动，并邀请高校及专家现场答疑解惑，让高考升学不留遗憾！

　　4月2日（本周四）下午，“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”专场活动邀请到广州城建职业学院招生办主任李贤俊、广州华商职业学院招生办主任荣少林，为大家详解今年的招生情况并在线答疑。

　　各位考生及家长有哪些问题想要咨询？欢迎大家提前在稿件评论区留言提问，访谈直播当天，嘉宾将针对大家的提问进行在线回复。

　　大家可扫描下方二维码，提前预约收看两场访谈直播↓↓↓

【广州城建职业学院专场直播】

【广州华商职业学院专场直播】

编辑： 唐巧燕

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