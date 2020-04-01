最美逆行者上班会课，我们从上万条留言中选登部分，都是满满的爱

云课堂邀请顺德10名“最美逆行者”，与顺德全区中小学生，同上一堂思想政治爱国主义教育课程《扣好人生的第一个扣子》。

3月31日下午，南都与佛山市网信办、顺德区新时代文明实践中心、顺德区委宣传部、顺德区教育局、顺德区卫生健康局、南方医科大学顺德医院联合，举办了一次云课堂的活动。云课堂邀请顺德10名“最美逆行者”，与顺德全区中小学生，同上一堂思想政治爱国主义教育课程《扣好人生的第一个扣子》。

在本次主题班会课前，南都通过网络问卷的方式，收集顺德中小学生最想对顺德最美逆行者说的话，以及同学们最想问的一个问题。在短短数小时内，就收集到了11600多份留言和提问。班会课直播过程中，直播间的聊天室里也被同学们的留言刷屏了。

这些顺德学子的留言和提问，既有深刻的思考，又饱含着爱与温情。

最多人想问：面对危险，你们害怕吗？

南都对34万字顺德中小学生最想对“最美逆行者”们提出的一个问题，进行了词频分析，学生们除了向医护人员们表达出最纯朴的敬意之余，大家最关心的问题是：“面对危险，你们害怕吗？”

对于这个问题，南方医科大学顺德医院 消化内科主任医师李国华坦言，“说句实在话，哪有不害怕的，我们的医护人员并不全是感染科的。在此之前，很多人都没有穿过防护服，也没有机会这样高危的环境。在初期，我们的队员很焦虑，晚上睡不着觉。但没有一个队员找我这个领队，他们都自己去克服这些问题。”

李国华认为，害怕这种情绪是对未知事物的本能反应。所以她希望同学们，以后多读书， 读好书，用科学知识武装自己，学会思辨，增强面对困难的信心与勇气。一旦国家需要你们的时候，就能从容地挑起这个重任。

留言选登：

大医悬壶济世——均安建安中学 欧阳嘉熹

站在前线的医护人员，他们舍小家为大家无私奉献。他们的精神值得我们学习，虽然疫情还没结束我们。可是中国得到了控制。我们为国家感到骄傲。——苏溪小学 五1班 梁恒梓

先锋们，你们是最强大、最可爱、最值得我们敬仰的逆行者，您们是人类健康与社区安宁的守护者。无论这场风雨有多大，我们一直都在你们的身边。——龙江城区中心小学六一班 伍泳璇

最美丽行者白衣天使，你们是最美丽的，舍小家为大家的精神，值得我们学习，我们也要在家做好防范准备勤洗手，不出门，不串门，要珍爱生命，不吃野生动物，不给国家添乱，中国加油——苏溪小学五年级1班刘祖良

叔叔阿姨们，大年初一，在阖家团圆的日子里，我们与家人欢聚一堂、享受着悠闲时光时，你们却放弃了难得的假期，放弃了陪伴父母、孩子、家人的机会，奔赴到与新型冠状病毒作斗争的第一线，就是为了让我们全部人都过上一个安心，幸福的春节！你们敢于直面对疫情，面对被感染的巨大风险，你们把家人的思念都埋在心里，把自己的安危置于身后，却把全国人民的安全放在第一位！你们这种舍己为人的精神让我敬佩！——陈伟材

感谢你们，白衣天使，你们在最艰难的时候挺身而出，你们在国家最需要你们的时候主动请缨，你们在病毒肆虐的时候与病毒顽强抵抗。也许口罩和防护服在你们脸上身上留下了一道道疤痕，但是请你们相信这将是最美丽的疤痕，加油，白衣天使！虽然你们可能没有留下姓名，但是，你们都有一个最美的名字，“白衣天使”！你们将是永远的白衣天使，任那时光匆匆也不能磨灭。白衣天使，你们是最棒的！——Mr.懒

白衣天使们你们好！我是顺德区桂畔小学六年级六班的吴亮同学。在这次疫情当中，我十分感谢你们的付出，让我们有一个健康的环境。是你们的无私奉献，为每一位病人争取多一缕生的希望；又是你们的负重前行，才有了我们此时的平安与健康。病毒后的守卫者们！我相信，在你们的坚守下，我们一定能打赢这场没有硝烟的病毒战役，我们一定会有一个平安健康、充满欢笑的鼠年！——顺德区桂畔小学六年级六班的吴亮

等待一个寒冬， 是因为懂得风雨过后， 总会春暖花开。 逆行的您们， 张开伤痕累累 的翅膀为我们遮风挡雨， 错过孩子的微笑，忘记 长辈的担忧，擦干 眼角的泪水，穿上 嵌满誓言的战袍。 为我们扫尽沉霾， 给我们最动人的温暖， 像亲人一样， 像天使一样。 我们会永远一起， 一起迎接挑战， 一起跨过黑暗， 一起看明日升起的黎明。 这次您们来保护我们， 以后我们来保护您们! 感谢有您们，感动 这风雨无阻，感动 这众志成城。 华夏的傲骨，就是这样!——梦蝶恋花

叔叔阿姨们，大年初一，在阖家团圆的日子里，我们与家人欢聚一堂、享受着悠闲时光时，你们却放弃了难得的假期，放弃了陪伴父母、孩子、家人的机会，奔赴到与新型冠状病毒作斗争的第一线，就是为了让我们全部人都过上一个安心，幸福的春节！你们敢于直面对疫情，面对被感染的巨大风险，你们把家人的思念都埋在心里，把自己的安危置于身后，却把全国人民的安全放在第一位！你们这种舍己为人的精神让我敬佩！——顺德龙江城区中心小学55陈梓颖

听完了你们的故事，我深刻地感受到了医务人员的艰辛：你们并不是万能的，你们也会害怕，也会想家…但是你们坚持下来了，因为他们身上背负着赤裸裸的责任，背负着患者的希望，背负着人间大爱。为最美的逆行者致敬！ 没有一个黑夜不会过去，没有一个春天不会来临！只要我们万众一心，疫情终究会过去的！武汉加油！中国加油！——沐思

顺德人民医院的医生们你们真历害，我要向你们学习，好好学习，长大当一名医生！——非、祢莫属

寒假期间，疫情来袭，我们的寒假变得与以往不同了。人们都知道，在冠状病毒前，我们是显得多么的渺小，人们不愿面对患上冠状病毒的痛苦。可为什么还会有众多的抗疫战士在一线与病毒抗战呢？他们也有家人，也有儿女，都只是一个普通人，可为什么他们敢前去一线抗疫呢？这不就正应了那句古话吗：国有难，召必回，战必胜！他们用尽自己全身的气力，冒着被病毒感染的风险，只为治好一个个被感染的病人们。难道这不是更值得我们去崇拜吗？我衷心认为抗疫英雄们是最伟大的，让我们一起向抗疫勇士们致敬吧！——Gr.野性.

凡人之躯，比肩神明！ 荧荧星火，汇成人间星河！ 你们是最美的逆行者，为你们而感到骄傲！——廖浩霖

看了这次直播，我知道了很多，也有很多感触。你们在疫情面前舍小家，为大家。冒着生命危险去与病毒做对抗，你们舍己为人，知难而上，不怕困难的精神值得我们所有人去学习。你们也只不过是普通人，但你们必须穿上战袍去与死神战斗；还有一些白衣天使是九零后，他们脱下战袍也只不过是个孩子。没有什么岁月静好，那都是有你们在替我们负重前行。每个时代，都有不同的“英雄”。在此，我向所有迎难而上的逆行者逆行者致敬！众志成城，战疫必胜！——爱丽丝的梦

叔叔阿姨，你们辛苦了！你们害怕病毒吗？在武汉的时候，你们有没有想念自己的家人啊？——聚胜小学一6班黄泳谦

白衣天使是世界上最美的逆行者，他们为了保护我们的生命，甚至好几天不睡觉，不吃饭，不见家人，他们会舍小家顾大家，保护了我们大家的生命，我们要学向他们学习，感谢他们，加油世界，加油中国！加油武汉，加油白衣天使，我们等你。——南涌小学 闫艺溪

希望疫情能早日结束，待春暖花开之际，我们都能走在街头不戴口罩，繁华与共！ ————容桂红旗小学 六（3）班 吴思辰

叔叔阿姨，当我看到你们能平安回来，我多么激动，要知道，你们是用生命去疫情作斗争，用生命去跟时间赛跑。面对来势汹汹的病毒， 你们表示出坚定的決心，坚强的意志，对生命的坚守，真令人敬佩!病毒无情，人间有爱，最美逆行者!我向你们致敬!——龙江城区中心小学五1班谢蓉萱

岁月静好是因为有医护人员替我们负重前行!武汉，加油! 每个时代都有不同的英雄，此时此刻，战斗在一线救死扶伤迎难而上的医护工作者就是伟大的英雄!向不眠不休奋战在一线的医护工作人员致敬，希望你们都能平安归来。致敬最美的战士们，谢谢你们的无私付出！这一次，我们来守护你们！武汉加油！向战斗在一线的医护人员敬礼！——奶糖

叔叔阿姨们您们好！虽然你们的行业不同、但你们面临的是一样的危险、承担的是一样的责任，因为你们正在为同样一件事而努力奋斗，不顾自己安危前往一线抵抗疫情，保卫国家！我会做到不信谣、不信谣，提高知识的储备，努力学习，早日学以致用，希望成为未来的你们，以你们为荣为傲！——苏溪小学五（1）班黄静怡

你们是最美逆行者，感谢你们的付出，感谢你们的风险，给我们筑起一道牢固的防线！——顺德区桂畔小学的罗伟杰老师

战胜疫情，中国加油!以爱之名汇聚每一份微薄之力，相信疫情过后，每一个笑容都能够重新重逢在蓝天之下。那一天，指日可待！那一瞥，泪眼迷离！逆行者，你们每一份坚持和努力，都是一枚枚勋章！你们披上战袍，像逆风的勇士！你们用职责坚守平安，守护了一座城！因为有你们，我们必定能赢！疫情逐渐好转，你们凯旋归来！不得不说，你迎风走来的样子真的很美！你们为疫情筑起一道安全防线，把病毒拒之门外！最美逆行者，我向你们致敬！待春暖花开之时，见面必定紧紧相拥！防护服下的一张张笑脸，都是邻里街坊最平凡的人，没有生而英勇，而是选择无畏。致敬所有平凡英雄，因为有你们才让我们看到了希望，看到了曙光！你们毅然选择了坚守！因为身上穿的一身衣服，你们奋勇向前，试问谁又会不害怕呢？没有人会不害怕。没有不害怕的人，只有争当平凡英雄的人！生命中的岁月静好，都是你们在负重前行。向所有抗战一线的最美逆行者们致敬，你们是我心中永远的白衣天使，白衣战士！所谓英雄，就是平凡人做出了不平凡的选择。当白衣的天使，冲锋的战士逆行而上，冲往疫情最前方，平凡微小的身影照映出英雄的模样。而英雄的背后，他们也是平凡的父母、平凡的夫妻、平凡的儿女……向你们致敬，守护生命的英雄！——? 一步一脚印?

医者仁心，每一位兢兢业业奋斗在前线岗位上的医务工作者，都是十分伟大的人，忘小家顾大家，当你们果断地投入到这个抗疫战场时，你们已是当之无愧的勇者，向勇者致敬！！！——顺峰小学六二班谢礼鸿

叔叔阿姨，当我看到你们能平安回来，我多么激动，要知道，你们是用生命去疫情作斗争，用生命去跟时间赛跑。面对来势汹汹的病毒，你们表示出坚定的决心，坚强的意志，对生命的坚守，真令人敬佩！病毒无情，人间有爱，最美逆行者！我向你们致敬！——龙江城区中心小学五1班谢蓉萱

由于新冠病毒的肆虐，你们站到了抗疫的第一线，与病毒对抗，付出了极大的努力，也做出了巨大的牺牲。为了人民的健康，你们日日夜夜、不辞辛苦地工作，来回于各个病房之间，冒着被感染的风险，克服内心的恐惧，用生命为我们站岗！谢谢你们！最美逆行者，你们辛苦了！——本原小学 一年（3）班 梁项艺鸣

白衣天使们，你们是天空中最亮的星，照耀着我们；你们是桌面上的蜡烛，燃烧自己，照亮他人；你们是一把伞，替我们遮风挡雨。你们是所有人心目中的英雄，致敬白衣天使，加油！我们等你们回家！很喜欢一句话哪有什么岁月静好，只不过是有人替你负重前行。中国加油！武汉加油！ ——王一凡 五3班 龙江城区中心小学

英雄们的逆行精神让我敬佩！爱国、专业、奉献之心值得我们学习！我要从现在树立学无止境的理想，并且不断学习和提高，锻炼强健的体魄，增强面对困难的勇气，当好祖国的接班人。——大良顺峰小学五年（5）班祝子涵

感恩在一线奋战的白衣战士们，你们是最美逆行者！是你们无私奉献和大爱，共同筑起了防疫的城墙，换来了我们的平安和健康。如今你们平安归来，我多么高兴啊！你们是顺德人的骄傲，也是我们学习的榜样。我要向你们学习！——本原小学三年3班赖雨彤

叔叔阿姨医生姐姐们，你们辛苦了，我们永远在一起。明明知道最近流感疫情病，还要去帮助病人，长大了我也要学医。这是一个多么伟大的职业。我们一定要多洗手，多消毒，出门戴口罩。——仕版奋扬学校、三年五班、朱烯美

是他们，国家危难时刻，不畏危险，逆流而行，用冷静的头脑，用干净的一双手，在生命的战场上与病痛作战斗，是他们，在为我们平静的生活负重前行，眼看着祖国的花朵正在遭受病痛迫害，是他们挺身而出，在病痛来临前，他们和我们一样，有家庭，有自己的生活，然而病痛来了时，他们二话不说扛起武器就上了战场，这是一个艰巨的任务，也有可能把自己搭进去，他们难道不知道吗？不，他们知道的，之所以义无反顾，是那拳拳的爱国之心，是责任，是使命，是人性！

我在视频应用上看到了很多关于你们的消息，光是看就觉得很辛苦很煎熬了，你们真伟大。——翁祐中学 809 欧文毅

如果这世上有天使， 应该是你们这般模样啦！！！你们不求回报，只为救人，你们是白衣天使，你们是英雄！！！无穷无尽话语想要对你们说，我在此诚挚地对你们说声：“谢谢英雄们，欢迎你们回家！”——碧桂花城学校，六四班 卢睿婕

在这个非常时期，因为新型冠状病毒的爆发，让昔日热闹的春节化为乌有。你们为了我们的安危，毅然参加这场“战役”，让我们感到无比温暖。

你们是我们心中的白衣天使，是最美的“逆行者”。面对疫情，你们呼吁大家不要出门，做好防护工作，自己却冲到了疫情的“战场上”。林清玄先生说的“身着白衣，心有锦缎”就是你们最好的写照。

我们永远都不知道明天和意外那个先来，但是正因为有意外，才会出现温暖的力量。通过这场疫情，让我们看见了你们的决心，你们的担当，你们的勇气。是啊，这个世界上哪里有那么多的天使，有的是黑暗中努力挣脱，要用自己的力量拨开云雾带我们见光明的你们。而我们能做的，就是支持这光明的力量，相信自己，相信正义，心中充满爱，等待春天到来。

为众人抱薪者，必为人民所铭记。因为有你们，我们不怕；因为有你们，我们相信。向每一位像你们一样抗击疫情的逆行者致敬！——桂洲中学高一七班陈瑭雯

我的话语稚拙，不能抒发我强烈的情感，只能说：你们的辛苦我们全看在眼里，这世界正是因为有你们才更显美好，你们永远是我们心中最伟大的英雄！——陪教小学 六2班 吴紫晴

感谢你们的艰苦奋斗和坚持不懈的精神，为社会乃至整个国家贡献了一份力量，你们的精神是值得我们去学习的，作为中小学生，你们是我们的榜样——龙江中学，高一八班蔡耀宇

2020爱你爱你，这个充满爱意的年份，却被突如其来的疫情，让这份爱意变得无比沉重。看着您们奔赴前线，您们用生命去保护生命，您们值得我们学生学习！谢谢您们！辛苦了！欢迎回家！——佛山市顺德区龙江中学 高一八班 刘嘉谦

未曾谋面，但十分感激。是你们的坚守，才得以换来我们的安康，是你们的奉献，才得以换来国家的璀璨，你们是最美的逆行者，一字一句都不足以表达出你们的辛勤付出，但还是想在此对你们说一句：“辛苦了！我们的最美逆行者！”我们一定谨记你们的嘱托，不出门，不聚集，期待你们平安回家～——顺德区实验中学 高二8班 潘晓晴

逆行者的一张张面孔，也许我不能记住你们每个人，但是你们的行为和精神永远留在我的心里。每一个人在自己的岗位坚守就是为战役做贡献，让我向你们致敬，我相信黎明总会来临，那带着希望的曙光会穿过层层黑暗照耀大地，那时候武汉的樱花依旧灿烂。——陈村镇初级中学初二3班侯雨婷

你们真棒!在那么危险的地方治病，全为别人却不求回报。我长大后也要当名医生。——西海小学 五年一班 杨景浩

敬爱的白衣天使，是你们，为了工作剪掉自己乌黑的长发，在这些头发中欣赏到了无私奉献、任劳任怨的精神。并非短发是丑陋的，它有着承载了全国人民的希望，你们真的很棒。——里海学校初三（5）班陈秀淇

亲爱的最美逆行者，你们辛苦了。看到那么多事例却发现你们是真的不容易，甚至还有生命危险，你为我们做出的一切是多么的感动，我感恩不已，希望这次你能能够安安全全的从疫情期间走出来——陈春青云小学，钟志勇

白衣战士们，你们好，疫情到来，你们从容淡定，勇于担当，而我们也在线上学习中看到你们奋斗的身影，哪有什么岁月静好，只不过是你们在为我们负重前行，你们辛苦了！每次感到想要放弃却不能放弃，因为你们的努力，我一定要不此疲惫的学习，作为一个初三毕业班的学子，在这特别的一年里，要全力以赴，赢中考，不辜负你们的付出!——建安中学 初三10班 何颖轩

感谢你们义无反顾地奔赴前线，谢谢你们在为我们平静的生活负重前行，你们是天使，简单的几句感谢并不能代表什么，想给你们一个拥抱来传达自己此刻激动的心情！谢谢你们，你们辛苦了，欢迎回家！！——龙江中学 高二（3）班 陈楚铷

叔叔，阿姨，您们辛苦了，您们是我心目中的英雄，现在的我要好好学习，长大后也向您们一样，不怕艰辛，不怕困难，勇往直前为人民为国家做贡献。——林头小学，二年级三班，郑皓月

每当听到看到又有医护人员奔向武汉的时候，总是忍不住的心疼与担心，这些最美逆行者张开爱的翅膀奔向远方，从悲伤中催生力量，必将迎来曙光。致敬白衣“逆行者”，戮力同心，携手勇战疫情。——陈村镇初级中学 初一16班 何锡然

被最勇敢的人保护很安心!你们很久没回家了，没有一顿安心饭， 没有一次舒心的睡眠，因为你们的无畏和专业，我们才这么安心，安全和希望。我们很幸运生活在这片土地上，总是被最勇敢的人保护的很好。黑夜总会过去!我们一起等待春暖花开!——龙江中学高一七班叶昊天

镜头前的他们，摘下了口罩和护目镜、眼神坚定，战疫一线的最美面孔，请一定记住他们的脸。最美"逆行者"脸上的每一道印痕，都是你们的"勋章"

顺德女神的"战疫妆" 这样的她们最美。——顺德勒流裕源小学 四年二班 薛玉峰

一场疫情，让我们明白：无私奉献，真的存在，医务人员，值得称赞。没有身在一线的逆行者，哪有我们现在的平安。——顺德勒流中心小学，四年（5）班，邓羡雯

您们太勇敢了，我长大以后也要向你们一样帮助有困难的地方，向你们学习——坤洲小学，五二班，聂琳仪

笨重的防护服，裹在您窈窕的身上，看不到您的容颜，却能感受火热的心房。身着白衣逆行，心似莲花绽放，您们是最美逆行者，也是这个时代最可爱的人！——仕版奋扬小学、三年（4）班、陈紫均

谢谢你们的拼命！谢谢你们为了全国人民的生命安危日夜守护！2020年的春风因你们而温暖，春天的花儿为你们而盛开！最诚挚的感恩与问候，献给凯旋的你们～——郑裕彤中学高一6班莫双瑜

您们辛苦了，为了抗战疫情你们在一线工作，不能见到自己的家人，不能跟家人团聚，你们辛苦了！希望疫情早点结束，你们也能休息了，我们一起努力吧！——顺德一中实验学校 初一七班 安康怡

我想对顺德最美逆行者说”谢谢你们为了我们的安全，却去用生命与病毒战争。谢谢你们顺德最美逆的行者。谢谢你们！虽然我们没有去一线帮忙，但是我们可以在后面做好防控，为你们加油＾０＾~”——北滘镇林头村林头小学

你地系最犀利嘅！面向疫情，仍然勇敢的选择去“对战”，你地系中国嘅英雄！系我地学习的榜样！十分感谢你们的付出！谢谢！谢谢！谢谢！——容山中学高二13班梁颖蕴

致顺德所有最美逆行者们：我想对你们说：你们辛苦了！是因为有你们的存在，让我们才免受病毒的侵害，你们坚实的背影，在我看来就像是一座大山，挺拔的身躯抵挡住所有病毒。顺德所有最美的逆行者们，感谢有你们的存在！——陈村镇初级中学，初二七班，王思彤

我本以为世界上没有什么超级英雄，而你们就是英雄，心中有热却散发出照亮你我的光!——文田中学初三三班郭雨婷

谢谢你们，因为有你们，我们现在才能过上好生活，因为有你们，那些病人们才能从死神手里逃出，因为有你们，世界才能变得美好！谢谢你们！——劳村小学，五2班，马金玉

有太多话想说，但最想的说的是"谢谢你们"——陈村镇初级中学 三7班 蒋佳颖

谢谢你们的敬业，谢谢你们的勇敢，谢谢你们的坚强。谢谢虽然只是两个字，却包含了一份感恩和敬意！——杏坛梁銶琚中学初一六班李佩怡

每当听到你们夜以继日，坚守奉献的消息，我都会无比敬佩，你们像是冬天里的一把火，带给我们希望。你们的消息就像是定海神针，使我们安心。战斗在一线的顺德逆行者们，你们辛苦了！你们是中国的英雄！我相信战斗在一线的你们，定将带着胜利的消息归来！——陈村镇初级中学，初一16班，纪晓晴

在面对种种困难都能迎难而上，加油，你们是最棒的——佛山市勒流中学高一九班李厚泉

衷心感谢你们！正是你们的勇敢和担当，战胜病了毒，人民生命健康有了最大的保障！——青云小学三(4)班 高碧怡

每个人都在用自己的一份力去做事，我们是在家里学习而你们就是在外拼搏，加油！希望的曙光终将降！,我们一定能挺过去的！——顺德区容桂桂洲中学，高一八班，李嘉欣

逆行者们，你们辛苦了。我们之所以能打胜这场无硝烟的战争，是因为有您们这些平凡人而不平凡的举动。您们的精神值得我们学习，我长大以后也要当一个逆行者。感谢你们的守护！——广东省佛山市顺德区伦教翁祐中学 七年2班 郭梓瑶

长大后我要当医生——陈村镇中心小学三年级四班陈均健

逆行者，不是没有恐惧，而是心怀恐惧，却仍然鼓足勇气奋进！——鸡洲锡全小学、五年1班、潘玉婷

因为有你们在，所以我们不怕！感谢你们的付出，向你们致敬！——弼教小学二年一班黄乐辉

最美的逆行者您们辛苦啦，平时要多多注意身体，您们在我的眼里永远是最美的，最帅的，最后祝愿您们身体健康，天天快乐。——龙眼小学、四年二班、钟雅婷。

春节如期而至，而让人揪心的事，新型冠状病毒也在这个春天狂虐，家家户户都紧闭大门，避之不及，一家人一起吃团圆饭，而你们却逆行武汉，给了心急如焚的武汉人民的安心，你们为我们老百姓，守护者健康，你们是最美的逆行者。——劳村小学 六（5）班 谢荣聪

向白衣战士致敬，相信春暖花开之时，定是你们凯旋归日。——容桂小黄圃小学，三年级三班，于雅萌

虽从未相识，但心中却早已刻画下你们那帅气身影，万分感谢你们所做的一切——龙江中学 高一三班 张灵

亲爱的顺德最美逆行者，你们辛苦了。在面临着大义与生命两难的选择上，你们毫不犹豫地选择了前者，为国家的抗议工作做出了伟大贡献，作为一名顺德中学生，我真为你们而骄傲！——文田中学 初三八班 何漪淳

我们都感谢你们对我们的帮助，没有你们就不会有我们现在的平安生活，谢谢你们。——学校：华南师范大学附属北滘学校 班级：704 姓名：邹冰倩

感谢你们对我们的辛勤付出，没有你们我们不可能这么安心的在家学习上网课，是你们冒着危险在最前线抗疫我们才能这么安心的在家里学习。谢谢你们。——李伟强职校 工业191 陈泽昊

口罩遮挡住了你的面部，却打开了你大爱无边的心。——桂州中学高一8班陈英东

虽然我们素不相识，但是还要谢谢你们的辛苦付出。——岑松江夫人外国语学校 六年级二班 顾美琦

谢谢白衣天使，我们会听你们的话，勤洗手，带好口罩，多消毒，不吃野味，不聚餐，谢谢你们保护了我们的城市。——仙涌小学。五年3班。罗丽娜

你们是无名的英雄，身上散发着温暖的光，把爱带给人间，谢谢你们所做的一切——龙江中学，高二（12）班，钟晓文

希望你们能战胜病毒，平平安安的回到自己的家庭中，陪伴自己的家人。——鸡洲锡全小学。四年三班。白乐欣

感谢各位逆行者，面对突如其来且规模宏大的疫情，迎难而上，感谢不畏艰难险阻，舍己为人的您们，是您们，拯救了千千万万的生命。——沙滘小学 六（6）班 陈建烨

你们是最棒的，也是我努力学习的榜样——容桂小学六年级五班陈瑞

辛苦医生们，愿好人一生平安——勒流镇龙眼小学，一年2班，黄钧熙

你们就是我心中的英雄，比奥特曼还厉害。——小黄圃小学二（4）班李旭东

感谢你们的倾心奉献，感谢你们的坚韧无畏尽责坚守，换来我们的平安健康，愿你们平安归来！——南区小学四（1班）区锴祺

我最想对顺德最美逆行者说的话:你们真勇敢。为了我们的安全，去前面用自己的身躯、用自己的血汗，来保护我们的健康。你们是我们的榜样。——伍蒋惠芳中学七年级5班伍俊浩

你是最可爱的！加油——上佳市小学203班覃诗婷

一切很美只因有你——顺德均安仓门小学一年二班欧阳葆蕙

亲爱的白衣天使，我知道在这一次战役中，你们做出了巨大贡献，我们无法用自己的言语表达自己的感激，但是千万言语只想说一句谢谢——西海小学 二（5）班 岑子健

你们舍小家为大家，你们用自己的身躯建成了一座堡垒，守护着大家，才战胜了这场战争！致敬，逆行者。——碧桂花城学校 六四班 张嘉桐

敬爱的叔叔阿姨，这次新型冠状病毒来势汹汹，而你们却义无反顾地去增援武汉，冲上了第一线。我想说：有你们，真好！——上江小学六年二班雷磊

谢谢你们！在我们遇到危险时在一线救援。你们辛苦了！——顺峰中学，初（1）12班，罗钰桡

感谢最美逆行者的无私奉献。勇于冲在最危险的前线，感恩有你们的付出，才能把疫情控制住。——沙滘小学 5(3)班 严梓灵

感谢你们的倾心奉献，做好防疫保重自己务必平安归来。每一个名字都值得铭记，是你们的坚守和付出筑起了一道守护人民健康的防护线，向最可爱可敬的最美逆行者致敬！——龙江苏溪小学六年级一班 陈冲

我非常感谢你们这些最美逆行者，在所有人都害怕紧张时，只有你们冲上前线帮助那些患者，真的非常感谢你们！——顺德一中实验学校高一九班潘健豪

我觉得你们很“美”，在这个病毒面前你们可以去冒险，去和病毒作战，可能做的事不大，但意义很大，你们就像英雄，真的很伟大！我有看过一些视频，说的是在前线的医护工作人员在为病人治疗的时候，会不小心染上病毒，这种事是很绝望的，可你们还没有退缩，尽自己的努力，不管是医护人员，还是志愿者，你们都很伟大，你们都作出了自己的贡献，可以为这次“病毒之战”献出一点力，就很好了，也不能说你们是为了得到“英雄”这个称号，才去前线，你们都是自愿的，抱着自己的意愿去面对这个病毒的，你们是可以选择不去冒险的，但你们并没有这么做！最美逆行者，你们让我很敬佩。——北滘镇中心小学 六年级4班 杨曼莉

叔叔阿姨们，你们辛苦了，你们是世界上最可爱的人儿，我爱你们，感谢你们的付出和勇敢！——伦教培教小学，一年2班，何栩晴

你一定要照顾好自己，不要让家人担心，我相信有你们，疫情一定会很快过去，回到原来的样子，最美逆行者加油！——龙江旺岗小学、六（2）班、张晓穗

谢谢你们，始终战斗在疫情第一线，谢谢你们，用一对勤劳的双手救助一个有一个患者，谢谢你们，在过春节期间放弃一切，全身心投入工作中，感谢你们，这个世界因为有你们，而变得温暖。我们爱你们！辛苦啦！——勒流中心小学 、 二年（2）班 叶熙琳

你让我明白了悬壶济世的真实意义——张楚越 大良顺峰中学初一十班

你们没有超能力，却无畏前行，逆流而上，愿你们凯旋归来。——翁祐中学 八年六班 邓诗敏

最美的白衣天使你们辛苦了！你们用自己的生命去保护人们斗战病魔，你们真勇敢，我要向你们学习！——沙滘小学 （五3班 ）戴钰婷

在这个特别的时间段里，你们勇往直前，抗击疫情。虽然不知道你们的勇气是哪里来的，但是我们现在十分支持你们。希望你们可以一人不差的凯旋归来。祝福你们：平平安安。——石洲小学 六年级一班 曾祥烨

在本该欢欢喜喜过大年是，疫情突然爆发，让很多医护人员逆向而行，很感谢每一位医护人员，你们在抗疫一线里，不怕感染，尽心尽力的帮助每一位患者，直至康复。在抗疫期间，你们的付出，让我们懂得，国家有难就要挺身而出。很感谢每一位医护人员，因为有你们的逆向而行，我们才能够战胜疫情！谢谢！——勒流中学、高二四班、张晴怡

防护服下的一张张笑脸都是化身为英雄战士的平凡人，不是生来就英勇，而是选择成为人民心中的英雄战士，致敬平凡而有伟大的英雄们，加油！——龙江中学，高一七班，吕荧华

致敬最美的叔叔、阿姨们：您们才是最美的真英雄、真明星，是我们学习的好榜样，谢谢您们舍小家顾大家，夜以继日奋斗在战疫前行，我们的城市才更太平更美好！——石洲小学、二年级（3）、王泽菲

不是长发飘飘才叫可爱，也不是浓妆艳抹才叫美；那一道道在脸上勒出的血痕也叫美，那隔空给人的拥抱也叫可爱。我不知道你的名字，但我记得你的样子；你的样子，就是最美的样子。——华口小学 一(四)班 熊雅芝

提问摘选：

你们在疫情一线害怕吗？——美的学校一G班：董广晨

想知道有没有遇到那么一刻，最疲劳最崩溃最难受的时候，你们是怎么坚持下来的？——桂洲中学，高一三班，叶嘉瑜

是谁给你的勇气去做逆行者的？——上江小学，四年3班，孔庆涛

如何保持强大的心理和体魄去完成艰巨的任务？——勒流中心小学一年1班陈玟如同学

当你们成功让一名病人出院的时候，心情是怎么样的？——陈村镇南涌小学六年级一班

我可以抱抱你们吗？——上江小学一年2班何正权同学

你们会放弃生命快结束的病人和救不了的病人吗？——西海小学五年（一）班梁浩镔同学

怎样才能成为医生？我想成为医生——西海小学一年二班陈海涛同学

在决定做逆行者那一刻是什么想法——顺德区实验中学 高一十班 马嘉儿

你们工作过程中是如何克服重重困难的？——仕版奋扬小学 三年4班 吴卓霖

你们完成使命后最大的的愿望是什么？——均安中心小学 四年（4）班 陈沛琳

你们在帮助他人治疗时怎么保护自己的安全？——陈村镇初级中学，初三12班，黄泽宇

逆行者们，我最想问：“在这场无硝烟的战争中，你们有没有无助的时候？”——均安中心小学 六年（3）班 杨远萍

你们每天都是冒着生命危险去工作，假如让你回到原有点，重新选择工作行业，你不会选择当医生（护士）吗？——陈村镇吴维泰纪念小学六年2班冯俊豪同学

在疫情期间与患者之间发生的最难忘的事情是什么？——顺德区实验中学，高一六班，杨韵红

经过这次疫情抗疫过程中你们遇到的人与事给你们最大的感触是什么？——裕源小学 二姨（1）班 吴俊龙

什么是生命最高的意义？——南沙小学 一年五班 李惠婷

你们在湖北的时候，孩子想你们的时候怎么办？你在湖北最想给孩子说的是什么？——碧桂园实验学校一（1）班 马羽希

当你们成功让一名病人出院的时候，心情是怎么样的？——陈村镇南涌小学六年级一班孟璐茜同学