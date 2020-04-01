挖掘就业潜力 高校毕业生多措并举稳就业

企事业单位积极履行稳就业社会责任，挖掘就业潜力，扩大人才储备。各类高校以更大力度做好毕业生就业指导和服务工作，与各类招聘机构密切合作，促进人才供需对接。

一年之计在于春。对于今年即将离开校园的874万全国普通高校毕业生来说，这个春天的确与往年的大不相同，突如其来的新冠肺炎疫情不仅打乱了他们原有的生活节奏，而且影响了他们的求职和就业计划。一方面，持续的疫情防控造成一批企业生产和经营出现困难，就业环境不容乐观；另一方面，由于疫情防控需要，原本计划举办的大大小小的现场招聘会纷纷取消，毕业生们熟悉的、传统的求职场景和模式发生了重大变化。

面对疫情给高校毕业生就业造成的特殊困难，政府、企事业单位、学校等各方面积极行动起来，联手织紧织牢高校毕业生就业保障网。3月18日，国务院办公厅出台《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》（以下简称《意见》），专门就拓宽高校毕业生就业渠道做出全面部署。企事业单位积极履行稳就业社会责任，挖掘就业潜力，扩大人才储备。各类高校以更大力度做好毕业生就业指导和服务工作，与各类招聘机构密切合作，促进人才供需对接。

想方设法扩大就业总量

市场经济环境下，就业本质上最终是由人力资源市场需求决定的，因此稳定和扩大就业必须给用工主体，特别是各类企业稳定的、持续改善的市场预期。正是基于这一点，《意见》综合采取一系列政策。在近日国务院新闻办公室举行的发布会上，人力资源社会保障部副部长游钧指出，《意见》在前期政策的基础上，明确了很多支持企业的新举措。

游钧进一步解释说，加快减轻企业负担是新举措的重要内容之一，要求加快实施阶段性、有针对性的减税降费政策，特别是要抓好社保费阶段性减免等政策的落地。他透露说，目前，全国各地都已出台了具体实施办法。据统计，2月份共为企业减免3项社保费单位缴费达1239亿元，预计2-6月份减免额度将超过5000亿元。此外，《意见》还进一步实施社保补贴、定额税收减免、担保贷款和贴息等鼓励企业吸纳包括高校毕业生在内的重点群体就业。

特别值得一提的是，国有企业在稳就业方面积极承担更大责任。3月23日，根据国资委党委实施国资央企“抗疫稳岗扩就业”专项行动的部署，中国石化宣布追加3500人高校毕业生引进专项计划，年度引进计划超过1万人，是2019年的2.3倍。此外，兵器装备集团、中国电科、中国航材、中国中车等央企也均于近期举办校园招聘专场活动，提供一批就业岗位。

危中有机。新冠肺炎疫情在给经济发展和就业市场造成冲击的同时，也客观上促进了中国进一步向数字经济转型并由此创造大批新的就业机会，为高校毕业生提供了施展身手的新舞台。如果说2003年非典型肺炎疫情促进了中国消费互联网的兴起，那么新冠肺炎疫情则使中国数字化转型进程进一步加快。3月4日举行的中共中央政治局常务委员会会议，明确提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。这被看作是中国发展数字经济，进一步释放“数字红利”的重大举措。国家发展改革委副秘书长高杲在近日的国新办新闻发布会上指出，疫情让我们更加深刻认识到了互联网等现代科技的重要作用和发展潜力，将加快数字经济创新发展试验区建设，加强包括5G、数据中心、工业互联网等新型基础设施建设，加快培育一批吸纳就业能力强的数字经济产业，为大学生等群体的就业创造更为广阔的空间。

短平快措施促进力度大

通过新基建促进数字化转型要久久为功，而要使促进大学生就业起到立竿见影的效果还需要采取系列短平快的具体措施。为此，《意见》提出了多种有针对性的举措，除了通过市场化引导手段，促进企业扩大吸纳规模之外，还采取了多种拓宽大学毕业生就业渠道的有效措施。

扩大基层就业规模。招募和选调大学毕业生到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作是近年来持续开展的一项的工作，既可为基层补充高素质工作者，又能为毕业生找到干事创业的舞台。

今年这项工作力度进一步加大，各地开发一批城乡社区等基层公共管理和社会服务岗位，扩大招募规模。比如，上海市近日出台的相关政策提出，2020年全市计划专项招聘本市高校应届毕业生1000余名，充实社区事务受理服务中心、社区文化活动中心、城市网格化综合管理中心、社区党建服务中心等的力量。

扩大招生和入伍规模。研究生招生和部队入伍是分流大学毕业生、缓解就业压力的有力举措，对此，教育部相关负责人在2月底举行的国务院联防联控机制新闻发布会上表示，2020年将扩大研究生招生规模，同比上年增加18.9万人。同时，扩大普通高校专升本的规模，比上年同期增加32.2万人。在扩大大学生应征入伍规模方面，虽然目前还没有看到具体数字，但是对于毕业生就业来说无疑是一个重大利好措施。

扩大就业见习规模。大学生见习训练既为其在岗位上积累经验和技能，又方便用人单位对他们进行考察和留用，是促进高校就业的一项重要政策。有关部门曾实施3年百万高校毕业生就业见习计划，成效显著。《意见》提出，支持企业、政府投资项目、科研项目设立见习岗位，并对疫情影响中断见习的可以相应延长补贴期限，对见习期未满与高校毕业生签订劳动合同的予以奖励。

适当延迟录用接收。高校毕业生就业是一个系统工程，涉及报到接收、档案转递、落户办理等诸多事项并有时限制约。针对疫情影响，有关方面对延迟离校的毕业生延长报到接收等事项办理时限。对离校未就业的毕业生，提供两年的户档保管便利，期间以应届生身份参加用人单位考试、录用，落实工作单位以后，参照应届毕业生办理相关的手续。这些实实在在的政策将为毕业生们提供更大空间。

“云端”双向选择灵活机动

组织校园招聘会，为毕业生和用人单位牵线搭桥是有关方面特别是校方和就业服务机构一直致力做好的事情。每年春节后，各大校园内各种类型的招聘会异彩纷呈。今年由于疫情防控的需要，教育系统暂停举办各类高校毕业生现场招聘活动，各种类型的网上招聘活动成为毕业生就业的主渠道，空前火爆。

为畅通大学生就业渠道，教育部大学生就业网（新职业网）自2月28日起联合前程无忧、智联招聘、BOSS直聘、中华英才网、猎聘网等5家社会招聘网站举办“2020届高校毕业生全国联合网络招聘——24365校园招聘服务”活动，为高校毕业生提供每天24小时全年365天的网上校园招聘服务。活动启动仅一周内，就累计发布200多万个校园招聘岗位信息。北京市教委自2月起，陆续开展“北京地区2020届高校毕业生网上双选会”系列活动。北京大学、清华大学、中国人民大学、北京理工大学等多所高校组织毕业生积极参与。

3月20日，人力资源和社会保障部联手市场服务机构，启动“百日千万网络招聘专项行动”，开展百日服务攻坚，推送千万岗位。活动专门设置了高校毕业生招聘专区，开设受毕业生青睐的互联网、金融等行业的专场，提供职业指导“云课堂”、线上培训课程、在线政策专栏等服务，为毕业生提供一站式、全方位的服务。据游钧介绍，启动当天就有95万家企业、570万个岗位的信息发布，预计整个活动提供岗位超过千万，是近年来规模最大、覆盖范围最广的网络招聘活动。

根据教育部要求，各地各高校都在加快建设“互联网+就业”智慧平台，丰富线上业务办理相关功能，并加快与人力资源和社会保障部门招聘网站链接与信息共享，鼓励毕业生和用人单位通过网络进行供需对接。教育部还要求有条件的地区和高校更加积极主动作为，根据毕业生求职意愿和用人单位需求，实现人岗信息智能匹配、精准推送。面试和签约是就业的核心环节，为适应疫情防控形势，教育部推动有关方面进行网上面试，实现网上签约，提高高校毕业生就业效率。