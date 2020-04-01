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高三学子“云练兵”备战高考

全国已有10个省份高三开学，广东还未明确开学时间

2020-04-01 08:48 来源：南方日报
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　　随着高考临近，疫情之下的高三学生如何备战考试令人关注。截至30日，全国已有10个省份的高三年级开学，另有9个省份明确了高三开学时间。当前，高考备考进入模考阶段，各地如何帮助学生做“冲刺”的准备？

　　错峰开学▶▷

　　多地确定高三返校时间

　　目前，多地遵循高三、初三率先开学的原则，实行分类分批、错时错峰开学，已有不少省份明确毕业生的开学返校日期。截至3月30日，贵州、新疆、西藏等10地高三年级已开学，广西、江西、湖南、海南等省份定于4月7日高三、初三年级开学，辽宁省高三年级4月中旬起返校。北京、上海、广东、湖北等省份还未明确开学时间。

　　为保持进度，多地将模考或质量检查测试搬到线上，组织了各种“云考试”。“云考试”的主要方式，是学校通过寄送纸质试卷、学生自己打印、线上答题等形式发放考题；判卷则采取以拍照方式交主观题，以“问卷星”等工具交客观题的办法。一些学校邀请家长参与模考，详细指导如何发卷、收卷、监考、拍照上传。另一些学校则组织全程视频监考。

　　居家考试能否保证成绩的真实性？受访学生认为：“作弊没有意义，模拟考试的目的就是为了测试真实水平。”

　　厦门市教育科学研究院副院长傅兴春说，目前高三年级处于第二轮复习阶段。线上考试的目的，一是让学生了解存在的知识缺陷，有的放矢地复习；二是让老师深入了解学生学习情况，更有针对性地安排后期教学。

　　面临挑战▶▷

　　“云考试”技术与流程需磨合

　　从各地探索的情况看，便捷、高效的“云考试”目前还需要技术与流程的进一步磨合。

　　辽宁省实验中学教研处主任赵志彦说，组织网考相当不容易，要有大的平台提供强有力技术保障。“几百名学生居家考试，后台需要几十人服务，教务也要密切对接。”

　　作为首次探索，大规模的线上考试常常遭遇技术意外。广东省东莞市一名高三学生刚参加全市统考的线上测试，“但考试时网页崩了，没考成，只能补考”。

　　除此之外，“云备考”中的城乡差别令人担忧。一些教师说：“当地好几个村都没有信号，农村学生每天得跑很远才能参加线上学习，遇到天气不好根本没法学习。”

　　一位贫困地区的校长说，一些城市地区的家长为了孩子在家学习，最近陆续购置了打印机、摄像头、麦克风等设备，这对很多农村家庭来说是一笔不小的开支。

　　华南师范大学附属中学高三年级主管教学的年级组长任文韬则认为，“云备考”最大的挑战是学生会感觉“一个人在战斗”。“居家学习给学生自我管理、任务规划、情绪调节等方面带来更大挑战。”

　　备考指导▶▷

　　学校需加强精准帮扶

　　不少受访教师提到，不同的学习状态决定备考效果。为帮助学生加强自律，积极备考，一些学校采取了不少措施。

　　任文韬介绍了学校的经验：一是加强老师的关心和督促；二是组建学习小组，交流学习内容、时长等；三是定期与家长沟通，借助家长的力量；四是老师及时答疑、批改作业和试卷，让学生及时获得教学反馈。

　　特殊情况下，家长对考生的精神支持至关重要。华南师范大学附属中学举办《特殊时期的亲子陪伴》线上讲座，近2000人次家长观看学习。该校一些班级利用“网上自习室”软件，模拟教室场景。“尽量让学生感受到有同学的陪伴。”辽宁省实验中学还邀请家长进入网上课堂。

　　此外，教育部办公厅日前要求，各地各校要逐一排查学生线上学习存在的实际困难，建立精准帮扶机制，确保“一个都不能掉队”。

　　广东省为该省建档立卡贫困家庭的9200多名高三年级和初三年级学生提供平板电脑；3月10日，福建省面向全省普通中学毕业班家庭经济困难学生开展“提网速、免流量”助学行动。一名高三教师建议，应加强对贫困学生的联系与帮扶，特别是在学习资源的对接和“云考试”的服务方面。

　　据新华社北京3月30日电

编辑： 罗予岐

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