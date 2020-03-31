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定了！2020年全国高考延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日

2020-03-31 11:48 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁）经党中央、国务院同意，2020年全国普通高等学校招生统一考试（以下简称“高考”）延期一个月举行，考试时间为7月7日至8日。

　　具体科目考试时间安排为:7月7日，语文9:00至11:30；数学15:00至17:00。7月8日，文科综合/理科综合9:00至11:30；外语15:00至17:00。

　　湖北省、北京市可根据疫情防控情况，研究提出本地区高考时间安排的意见，商教育部同意后及时向社会发布。

编辑： 罗予岐

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