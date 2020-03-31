2020年普通高校春季高考志愿填报热点问题解答

目前，广东省春季高考招生共有5种类型：高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取，普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试招生，高职院校自主招生，面向初中毕业生的中高职贯通五年一贯制和中高职贯通三二分段。

1问：我省春季高考招生录取包含哪些类型？

答：目前，广东省春季高考招生共有5种类型：高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取（以下简称“依学考成绩录取”），普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试招生（以下简称“3+证书考试”），高职院校自主招生，面向初中毕业生的中高职贯通五年一贯制和中高职贯通三二分段。

2问：哪些考生可以填报春季高考志愿？

答：参加了广东省2020年普通高考报名及2019年12月份普通高中学业水平语文、数学、英语科目考试或“3+证书”考试，成绩上线的考生可以填报春季高考志愿。其中，普通高中学考三门科目成绩均达到D级的考生，可与普通高中学考均获得等级成绩，且至少有一门达到C级及其以上等级的考生同时填报“依学考成绩录取”文科类、理科类志愿，录取时将分两次投档录取。参加“依学考成绩录取”的体育类、艺术类考生还须参加广东省2020年普通高等学校招生体育类、艺术类术科统一考试，且3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级。

3问：春季高考各类型招生录取时间安排是怎样的？

答：“依学考成绩录取”的招生录取按照即将下发的《关于做好广东省2020年普通高等学校春季高考招生录取工作的通知》有关安排进行。“依学考成绩录取”录取结束后，拟于4月底启动高职自主招生面向普通高中生的招生录取工作。面向初中毕业生的中高职贯通五年一贯制和中高职贯通三二分段拟安排在5月至7月期间进行。由于受疫情影响，“3+证书考试”及高职自主招生面向中职生招生录取工作将推迟，具体时间另外通知。请“3+证书考试”考生注意，“3+证书考试”考生也须在4月7日至10日期间填报春季高考志愿。

4问：如何查询“依学考成绩录取”、“3+证书考试”招生院校专业信息？

答：“依学考成绩录取”考生可查阅《广东省2020年普通高校春季高考统一招生专业目录》（高中生版，以下简称“高中生版专业目录”）了解相关招生院校专业信息。“3+证书考试”考生可查阅《广东省2020年普通高校春季高考统一招生专业目录》（中职生版，以下简称“中职生版专业目录”）了解相关招生院校专业信息。

填报志愿前，考生还要登录广东省教育考试院网站或微信公众号认真了解2020年春季高考招生录取的有关政策、志愿填报方式、投档模式，以及拟报考院校网站发布的2020年春季高考招生章程和录取规则。

5问：春季高考是全部网上填报志愿吗？

答：2020年“依学考成绩录取”和“3+证书考试”均实行网上填报志愿。考生在4月7日9：00至10日18：00期间，凭本人考生号和密码登录广东省普通高考管理系统（网址为http://www.eeagd.edu.cn/pgks/），进入春季高考志愿填报模块填报志愿，并使用报名时绑定的手机号码接受短信验证码，完成网上志愿填报及确认。

6问：考生填报志愿应注意哪些方面？

答：考生填报志愿时要熟悉政策、合理定位、科学填报，以增加被录取的机会。一是要参考往年各院校的招生情况来判断院校的冷热程度，以此作为填报志愿参考；二是要充分了解相关类型招生政策和院校招生章程。考生填报志愿前，要认真了解相关招生录取政策、志愿填报方式、投档模式和顺序，以及各院校招生网站发布的春季分类考试招生章程和录取规则；三是要结合自身情况，了解院校招生专业对考生的身体体检条件等特殊要求，避免因报考专业条件不符而退档；四是要科学合理填报，有效规避风险。考生要根据成绩及排位情况，结合院校的招生情况综合考虑，形成合理的梯度，既要避免“高分低就”，又要有效规避落选风险；五是专业志愿要“冷热”搭配,留有余地。从院校录取情况看，进档考生中热门专业和优势专业很可能会出现“拥堵”。因此，考生在填报志愿时要注意专业的“冷热”搭配。为增加被录取的机会，可填“服从专业调剂”选项，如果考生服从调剂专业志愿，则被录取的可能性就更大，如不服从调剂专业志愿，则被退档的可能性增大。因此考生填报志愿时，要充分考虑学校的层次和专业报考热度，既要有成绩可以达到的最高水平的院校和最合适的专业，也要有自己成绩能够达到并保证录取的院校和专业，做到报考“热门”和“冷门”院校及专业相结合。

7问：网上填报志愿后怎样确认？

答：考生通过手机短信验证码方式进行网上志愿确认，不设现场签名确认环节。投档录取以考生网上确认的志愿数据为依据。

网上确认时，须点击“志愿确认”按钮获取短信验证码，并输入收到的验证码（发送到报名时已绑定的手机）后进行网上志愿确认。手机收到的短信验证码为6位数字，有效时间为3分钟，超过有效时间则需重新获取验证码。在规定的志愿填报时间截止后的2小时内（4月10日18：00-20：00），考生志愿信息不可修改，但仍可以获取短信验证码完成志愿确认。考生未在规定时间内进行网上志愿确认的，其志愿无效。志愿填报期间，广东省教育考试院将使用106904886号码发送有关短信，请考生密切留意该号码发送的短信。

8问：考生已确认的志愿可以修改吗？

答：在规定时间内（4月7日9：00至10日18：00），考生在未进行网上志愿确认前可多次修改所填报的志愿；考生首次“确认志愿”后，如确需修改志愿，有最多2次取消志愿确认,修改志愿并重新确认志愿的机会。当考生确定不再进行志愿修改时，必须在规定时间内进行网上志愿确认。取消志愿确认后重新修改的志愿必须再次进行网上确认，否则志愿无效。考生在点击“志愿确认”按钮前，务必认真核对所填报的院校及专业志愿。考生在网上填报的志愿，一经最后确认，任何人不得再进行更改。投档时，以考生网上最后确认的志愿数据为准。

9问：高职院校“依学考成绩录取”招生录取批次是如何安排的？考生可以填报几所院校志愿？

答：高职院校“依学考成绩录取”招生录取统一安排在一个批次录取。“依学考成绩录取”设一个平行志愿组，6个院校志愿数。每所院校设6个专业志愿及1个是否服从专业调剂选项。

10问：普通高校“3+证书考试”招生录取批次是如何安排的？考生可以填报几所院校志愿？

答：“3+证书考试”招生志愿填报设本科、专科两个批次，本科批次和专科批次填报志愿同时进行。本科批次录取结束后进行专科批次录取。

本科批次志愿填报设1个院校志愿，每所院校可填报1个专业志愿，不设是否服从专业调剂选项。专科批次中职生志愿设一个平行志愿组6个院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项；专科批次退役士兵志愿填报设一个平行志愿组3个院校志愿，每所院校最多可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项；专科批次内地西藏新疆中职班应届毕业生（含青海藏区生源）志愿填报设1个院校志愿，每所院校可填报1个专业志愿，不设是否服从专业调剂选项。

11问：今年春季高考“依学考成绩录取”、“3+证书考试”招生录取最低分数线是多少？各分数段考生人数情况如何？

答：广东省2020年“依学考成绩录取”、“3+证书考试”招生录取最低分数线划定情况详见《关于公布广东省2020年普通高校春季高考招生录取最低分数线的通知》（粤招〔2020〕1号）。广东省2020年“依学考成绩录取”、“3+证书考试”各分数段情况详见《关于公布广东省2020年普通高等学校春季高考分数段数据的通知》（粤招办普〔 2020 〕11号）。考生也可登录广东省教育考试院官微官网查询。广东省教育考试院官网网址为http://eea.gd.gov.cn/，广东省教育考试院官方微信公众号为gdsksy。

12问：“依学考成绩录取”、“3+证书考试”招生录取是如何投档的？

答：高职院校“依学考成绩录取”、“3+证书考试”专科批次录取实行平行志愿投档录取模式，按照《关于印发<广东省普通高等学校招生平行志愿投档及录取实施办法>的通知》（粤招〔2010〕3号）的规定，依据高职（专科）院校各科类招生执行计划，分别按1:1比例根据考生投档排位从高到低投档，由高职（专科）院校择优录取。

投档时，根据考生投档排位情况依次检索考生填报的院校志愿进行投档，排位相同、志愿相同的，一并投档。考生档案一旦投出，不再检索考生后续院校志愿。

“3+证书考试”本科批次录取时，在本科批次录取最低分数线上，根据考生填报志愿，将符合报考院校及专业条件的资格考生一次性投档至院校，由招生院校根据资格考生合成总分从高到低择优录取。资格考生确定及考生总分合成方式详见广东省招生委员会《关于做好2020年普通高等学校招收中职毕业生“3+专业技能课程证书”考试招生工作的通知》（粤招办普〔2019〕48号）以及招生院校招生网站公布的春季高考招生章程。

13问：为什么春季高考“依学考成绩录取”、“3+证书”考试专科层次录取要采用平行志愿投档录取模式？

答：实行平行志愿投档录取模式，能有效减轻考生填报志愿的压力，进一步提高考生志愿的满足率和满意度。相对于传统的梯度志愿投档录取模式而言，实行平行志愿投档录取模式，一是有利于进一步提高考生志愿填报的有效性和针对性，并且更好地保护高分考生的利益，确保高分高录，最大限度地降低考生填报志愿的风险；二是进一步增大考生志愿选择的空间，有利于提高考生被录取的机会，切实维护考生的合法权益和招生录取的公平公正；三是有利于高职院校根据院校办学特色和办学需求科学选拔人才，促进高职院校应用性技能人才的培养。

14问：考生在被春季高考各招生类型录取后是否还可以再参加夏季普通高考招生录取？

答：被“3+证书考试”本科层次院校录取的考生不得再参加高职自主招生录取及夏季高考招生录取；被 “依学考成绩录取”或“3+证书考试”专科层次院校录取的考生，不能参加2020年 高职自主招生录取，可参加夏季高考本科层次招生录取，但不能参加夏季高考高职（专科）层次的招生录取。被夏季高考本科层次录取的考生，取消春季高考高职招生录取资格，不得转回原春季高考招生录取的高职院校。高职院校也不得接受已被本科层次录取考生报到注册。

15问：考生如何查询录取结果？如本次未被录取，春季高考还有其他升学机会？

答：“依学考成绩录取”或“3+证书考试”投档录取结束后，考生可登录广东省教育考试院官微小程序查询是否被录取。若未被录取，考生可报考部分高职院校开展的高职自主招生。普通高中考生根据本人报考条件，在高职自主招生“学考+网测”“学考+校测”两种考核方式中选择一种进行报考。中职生可根据本人报考条件，在高职自主招生“文化基础+职业技能”“高职专业学院”“中职技能大赛获奖免试”三种考核方式中选择一种进行报考。

16问：考生如忘记了高考报名时的登录密码或更换了手机号该如何处理？

答：如考生忘记高考报名时的登录密码，可以在高考报名系统点击“忘记密码？”，按照系统提示，输入报名时的考生号和证件号，通过报名时绑定的手机重置密码。考生如更换了高考报名时的手机号码，可联系高考报名所在的地市招生办公室修改手机号码。

（广东省教育考试院）