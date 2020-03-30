部分高校筹划研招网络复试 考研“云复试”要来吗？

2020年度的研究生招录进度推迟，而随着分数线出炉日期大致确定，不少考生开始关注，今年的考研复试形式是否改变，传说中的“云复试”是否会成现实。

日前，教育部透露2020年考研国家分数线预计4月中旬左右公布。由于疫情影响，2020年度的研究生招录进度推迟，而随着分数线出炉日期大致确定，不少考生开始关注，今年的考研复试形式是否改变，传说中的“云复试”是否会成现实。

国家分数线将于4月中旬出炉

自划线高校何时“定分”仍不明晰

2020年硕士研究生考试报名人数高达341万人，这一数字较上一年度增加了51万人，刷新历史新高。本次研招的笔试在去年12月下旬举行，受新冠肺炎疫情影响，初试成绩直到2月下旬才陆续放榜。

相继推迟的，还有国家划定的分数线。教育部3月25日发布消息，2020年考研国家分数线预计在4月中旬左右公布，相关复试工作安排将视疫情和高校开学情况另行通知。

除了国家线，34所自主划线高校中，多数高校尚未确定何时出炉分数线。

例如，今年2月下旬，北京大学发布通知称，原定于3月初在北大研招网公布复试基本分数线，根据疫情防控工作进展情况适当延期。3月初，上海交通大学也表示，复试基本分数线公布及具体复试安排将根据上级主管部门工作部署和疫情防控情况适时公布。

“一般来说，自划线会在国家分数线划定前后出炉，而其余高校各个专业的划线则会根据国家分数线确定。”中国教育科学研究院研究员储朝晖指出，即便是考取自主划线高校，考生也不可忽视国家分数线，以便为后续调剂做参考。

“复试时间持续延后，给考生充足的时间去收集调剂信息，以便确定调剂意愿。”海天教育考试研究中心专家吴睿说，从考生自身来说，备考时间增加，复试也多了不确定性，对于一些考生来说这是弯道超车的好机会，但是，如果准备不充分，会被对手拉开更大的差距。

复试时间和方式待定

多地高校已筹划“网络复试”预案

自各地公布初试成绩后，各大高校相继开展了初试分数复核工作。在疫情防控要求下，各大高校均要求成绩查询和复核申请不接受现场申请咨询。

在分数线出炉日期大致确定的背景下，今年的考研复试的形式是否变化，传说中的“云复试”会不会来，成了“考研一族”最关心的话题。

从多所高校发布的硕士研究生招生公告来看，目前复试时间和形式仍是未知数。多所高校发文称，将根据上级主管部门统一部署进行。

尽管复试时间和形式没有完全明确，但也有学校为疫情下的复试工作筹划了预案。

例如，3月2日，西安电子科技大学新型冠状病毒防控工作领导小组工作会议提出，“要做好研究生招生工作，统筹考虑复试时间和复试形式，科学细致制定网络面试等新增环节的工作方案”。

在武汉，华中农业大学研究生院3月12日召开网络视频会议，会议提到“建议学院在兼顾开放性、公平性、操作性的基础上提前准备，多点发力，在研究生教育规模提升和疫情影响背景下，保证招生复试录取平稳有序”，“防范研究生招生网络复试带来的程序公平风险”。

3月17日，黑龙江大学召开新学期复学演练协调会，会议提出，做好研究生视频复试准备工作。

从上述高校复试预案来看，今年硕士研究生招生复试工作，不排除“云复试”的可能。

万一“云复试”，要注意啥？

高校如何确保公平透明？

对绝大多数考生来说，远程复试是一个新概念。有考生担心：网上复试是否会影响复试效果，公平性和透明性能否保证？

针对可能到来的考研“云复试”，3月18日，中国研究生招生信息网刊发文章给考生提出建议。

这些建议包括“准备工作要充分，提前调试家中网络，以及摄像头、麦克风等”；“第一印象很重要，要在视频中呈现出比较干净利落的形象”；“摄像头拍摄到的地方简洁干净，堆满杂物不应该出现在摄像头里”；“如需动作方面的展示，一定要保证场地空旷安全”，等等。

对于“云复试”的可操作性，储朝晖认为，对大部分专业来说，远程复试都可顺利进行，“只要操作规范，就能保证公开透明。”

不过，储朝晖表示，对实操性较强的专业，远程复试对高校来说仍是挑战。他认为，对专业性强的学科专业“云复试”，确保公平透明，还要做好几方面工作：

一是考生提交作品时，要根据学校远程网络平台统一制式要求，完成相关作品录制后立即上传，不得进行编辑处理；二是在实时网络视频考试时，高校运用人脸识别等技术措施加强对考生身份的核验，严防替考等作弊行为；三是所有录取的考生，高校应在开学后进行复核复测。

吴睿也认为，远程复试并不会对考生的录取结果带来太大影响，复试形式不管是线上，还是线下，考察的内容差距不大。

“对考生而言，如果‘云复试’来了，大家都是第一次参加，站在同一起跑线，想要取得更好的面试效果，需要考生反复进行模拟练习。”

吴睿说，今年研招复试形式仍是未知数，无论最后是否会“云复试”，考生仍可按以往复试要求做准备，根据复试书目详细学习，同时增强英语口语练习以及面试自我模拟等。