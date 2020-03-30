重要通知！2020年这些考试推迟或取消

今年春季，受新冠肺炎疫情影响，很多专业考试都进行了延期调整甚至被取消。都有哪些考试被调整了呢？一起来看！

今年春季，受新冠肺炎疫情影响，很多专业考试都进行了延期调整甚至被取消。都有哪些考试被调整了呢？一起来看！

招生考试类

全国高等教育自学考试推迟

根据党中央、国务院关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关指示精神和教育部相关通知要求，现结合疫情实际，经研究，原定于2020年4月11日至12日举行的全国高等教育自学考试推迟举行，具体考试时间将根据疫情防控进展情况另行通知。

高校特殊类型招生考试、高职分类招生考试推迟

1月24日，教育部下发《教育部部署教育系统新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案工作》，明确指出近期各地各高校将举行的特殊类型招生考试、高职分类招生考试等应推迟进行。

2020年艺术类专业招生考试工作：原则上2020年高考前不组织现场校考

3月12日，教育部召开视频会议部署2020年艺术类专业招生考试工作。会议指出，2020年全国艺术类专业报名人数预计为115万，前一段时间受新冠肺炎疫情影响，有关高校均推迟了艺术类专业校考工作。当前疫情防控形势逐步向好，疫情防控斗争进入关键阶段。各地各高校要统筹推进疫情防控和招生考试工作，继续坚持把考生和考试工作人员的生命安全和身体健康放在第一位，为防止校考引发大规模的人员流动和聚集，原则上2020年高考前不组织现场校考。

2020年面向香港、澳门、台湾地区研究生招生考试推迟

近日，教育部有关部门发布通知，为落实疫情防控有关要求，保障师生生命安全和身体健康，原定4月18日至19日举行的2020年面向香港、澳门、台湾地区研究生招生考试推迟举行，具体工作安排等事宜将视疫情防控进展情况另行通知。

公务员考试

中央机关及其直属机构2020年度公务员考试录用、公开遴选和公开选调面试时间推迟

1月28日，国家公务员局发布公告称，为贯彻落实党中央、国务院关于新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的有关要求，经研究，中央机关及其直属机构2020年度公务员考试录用、公开遴选和公开选调面试时间推迟，具体安排另行通知，请考生耐心等待。

语言类考试

雅思取消4月中国大陆地区考试

根据教育部对于新冠肺炎防控的安排，教育部考试中心与英国文化教育协会按要求即日起取消中国大陆地区2020年4月各类雅思考试，考试费将全额退还至考生个人报名账户。已主动申请退考4月雅思考试的考生，需通过雅思考试报名网站提交退费申请。

保证考生和考务人员的健康和安全是我们的第一要务。鉴于疫情传播的不确定性，英国文化教育协会将继续遵循中国政府关于防疫的指示，与相关部门保持密切沟通，确保在条件允许的情况下第一时间恢复考试，并将增加雅思机考和纸笔考试的考位以满足考生的需求。

全国英语等级考试（PETS）等推迟

为落实国家关于新冠肺炎疫情防控工作部署及教育部相关通知要求，切实保障考生、考试工作人员的身体健康和生命安全，经研究决定，推迟原定于3月举行的以下考试项目：

1．2020年3月21、22日的全国英语等级考试（PETS）2．2020年3月21至24日的全国计算机应用水平考试（NIT）3．2020年3月28至30日的全国计算机等级考试（NCRE）

新的考试时间将根据疫情防控进展情况另行通知。

新的考试时间公布后，考生可以自主选择是否继续参加考试。如不继续参加考试，报名费将全额退还，具体情况请考生密切关注报名网站有关信息。

英语专业四级、八级考试时间调整

原定于3月21日举行的英语专业八级考试和原定于4月18日举行的英语专业四级考试的考试时间将进行适当调整，具体考试时间将根据疫情防控工作进展另行通知。

职业证书类

全国会计专业技术初级资格考试推迟举行

近日，财政部、人社部发布消息，2020年度全国会计专业技术初级资格考试推迟举行，具体考试日期和工作安排另行通知。

2020年上半年中小学教师资格考试推迟举行

教育部发布通知称，根据党中央、国务院关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关精神和教育部相关通知要求，在疫情流行期间不举办大型聚集性活动和考试，原定于3月中旬进行的中小学教师资格考试和教师资格认定工作推迟举行，具体考试时间和认定报名时间将根据疫情防控进展情况另行通知。

ACCA(国际注册会计师）3月考试延期

2月13日ACCA中国官方微博：“基于合作伙伴反馈，同时也为更好地配合政府疫情防控工作，保障广大考生及相关工作人员的健康和安全，经过慎重考虑和广泛风险评估后，我们决定取消今年3月在中国内地、香港特别行政区及澳门特别行政区的ACCA考试。”

2020年3月基金从业资格考试及4月全国统考报名推迟

为贯彻落实党中央、国务院关于新冠肺炎疫情防控工作有关精神，切实保障考生及考试工作人员的身体健康和生命安全，中国证券投资基金业协会经研究决定：

一、推迟原定于3月28日举行的基金从业资格预约式考试，已经报名缴费的考生可以选择参加延期举办的考试或在4月13日前申请退款，具体延期考试时间另行通知。

二、延期启动4月份基金从业资格全国统一考试报名，新的报名及考试时间将根据疫情防控进展情况另行通知。

2020年期货从业人员资格考试推迟举行

为切实做好疫情防控工作，经研究决定，2020年5月份期货从业人员资格考试推迟报名，具体报名时间及考试时间安排另行通知。为积极支持行业复工复产，恢复考试后协会将适当增加考位，满足考试需求。

专业技术资格类

中国人事考试网发布通告

咨询工程师（投资）、注册建筑师、环境影响评价工程师、计算机技术与软件专业技术资格（上半年）考试推迟举行，具体考试日期和工作安排另行通知。