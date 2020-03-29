战疫英雄归来，广中医团课云开讲

“颜老师在讲中医抗疫那段时，我太激动了！此生无悔入华夏，此生无悔学中医！”

“听凌老师的课简直泪目，今天是我上过最棒的团课。为了中国最好的时代，我要奉献最好的青春！”

“明天还有第二场，必修！”

3月25日晚，广州中医药大学通过线上平台开展战“疫”英雄讲团课活动，国家援助湖北中医医疗队队员、广州中医药大学第二附属医院（广东省中医院）中医经典科主任颜芳与急诊科护士长凌传仁讲授了第一场团课，与青年团员在线分享他们在武汉前线奋战的故事。课堂上，同学们不断用弹幕表达着对战“疫”英雄的崇敬、对党和国家的热爱，并积极提问与老师互动，纷纷在朋友圈写下自己上课的感受。

传承叶欣精神，坚定中医信心

3月25日，是湖北省除武汉市以外地区解除离鄂通道管控的解禁日，也是叶欣纪念日——17年前的这天，广州中医药大学第二附属医院护士长叶欣在抗击非典中壮烈牺牲。

“17年来，叶欣精神一直在传承，无论是在抗震救灾、抗击甲流，还是在这次抗击新冠肺炎疫情的战役中，都在激励着广中医的医护人员临危受命、冲锋在前，英勇奋战、奉献坚守，他们一次次同时间赛跑，一次次从死亡线上挽回生命，是最美的天使、真正的英雄。”颜芳主任的课，正是从叶欣精神谈起。

颜芳表示，从“非典”到新冠肺炎，广中医人在疫情面前从来都是冲锋在前的战士，作为经历过抗击“非典”战斗的党支部书记，他觉得自己义不容辞，第一时间就主动请战驰援武汉。

他向同学们讲述武汉疫情高峰时的危急情景，回忆刚投入战斗时的紧张工作。颜芳提到，中医药逐步介入治疗，并以“1+2+3”方案获得96%的快速疗效，战“疫”疗效获得了患者的认可与肯定，他与队友们在防护服上自豪地写上“中医”。此时，同学们在弹幕里纷纷表达自己“燃”起来的骄傲之情。

对于此次战“疫”，他与同学们分享了四个收获：拯救了生命，证明了中医，收获了疗效，经历了一次极其珍贵的锤炼而获得了成长。“我为自己是中国人而感到由衷的骄傲与自豪，我更加坚定了对经典中医的信心，对党和社会主义事业的信念，对共产主义的信仰。”颜芳说道。

“云团课”线上听讲人数超12万

“爱和温暖比病毒‘蔓延’得更快！”凌传仁护士长向同学们讲述了自己四个最深刻的感受：“最担忧”，是1月17日到武汉时，对疫情充满未知，但一切担忧很快就在满负荷的工作中烟消云散；“最感动”，是医患之间互相鼓励打气，是人与人之间感恩关心；“最温暖”，是从国家到学校、医院的各种保障，是从理发师到出租车司机、酒店管理人员的各种帮助；“最感触”，是团结的力量，上下一条心，没有什么事干不成。

凌传仁表示，最近看到广中医许多师弟师妹都在学习习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体90后党员的回信，“总书记的回信也是写给所有青年的，青年一代应该好好体会总书记的用心，艰苦奋斗，不负青春！”

据悉，广中医战“疫”英雄归来讲团课的消息传开，很快刷爆广中医师生的朋友圈，因疫情还未能回校上课的同学们直言对这节“云团课”充满期待。在广东团省委、学校党委的推动下，团课受到更多网友关注，大家纷纷进入直播间围观旁听，在线人数突破12万。

据了解，广中医国家支援湖北中医医疗队队员广州中医药大学第一附属医院呼吸与重症医学科副主任医师詹少锋、重症医学科一区护士长刘燕燕、急诊科专科护士曾萍将于3月26日晚7时继续开讲团课。