广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区

  • 南方网

  • 南方日报

  • 南方都市报

  • 南方杂志

南方网
要闻　 广东 中国 国际 经济 社会 直播
融媒 网评 理论 视频 快报 专题 公告 汽车 财经 教育 英文 生活 体育 视界 文化 乡村 双创 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

2019年度广东高校新增本科专业120个

2020-03-29 08:43 来源：羊城晚报 孙唯
字号减小 字号增大

　　近日，教育部公布了2019年度普通高等学院本科专业备案和审批结果。广东高校新增备案专业112个、审批专业8个，另外，调整修业年限专业1个，撤销专业17个，全省本科专业结构优化进一步加快。

　　理工科专业布点数达四成

　　省教育厅相关负责人表示，本次广东专业设置呈现三个特点:

　　首先，“新工科”专业紧密对接产业发展需求。本次新增理工科专业69个，占新增专业总数57.50%，人工智能、智能医学工程等专业凸显高校办学特色和新理念，契合产业发展需求尤其是制造业发展需求。相关负责人表示，近年来，广东加强理工科大学和理工类学科建设，强化高等教育对产业集聚发展的支撑，2015年-2019年度，全省理工科专业保持逐年增加，2019年理工类专业布点数较2015年增加24.50%。截至目前，广东理工科专业布点数占全省专业布点总数已达40.35%。

　　涌现智能医学工程等新医科专业

　　其次，“新医科”专业进一步展现。高校新增医学专业15个，集中在广东医科大学、广州医科大学等医科院校。

　　新增医学专业中，涌现智能医学工程、康复物理治疗等6个“新医科”专业，更加体现高校医学专业人才培养从治疗为主，到生命全周期、健康全过程的大健康理念的转变。

　　广东高校撤销17个专业

　　此外，撤销一批特色不鲜明或就业需求不大的专业。相关负责人表示，广东把落实《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准（试行）》作为专业建设的底线要求，对接重点产业及领域需求，完善专业准入和退出良性机制。

　　本轮调整中，广东高校撤销专业17个，其中，华南师范大学撤销摄影等7个专业，广州大学撤销工程造价等5个专业，各校纷纷加快专业结构优化步伐。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第5期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235