2019年度广东高校新增本科专业120个

广东高校新增备案专业112个、审批专业8个，另外，调整修业年限专业1个，撤销专业17个，全省本科专业结构优化进一步加快。

近日，教育部公布了2019年度普通高等学院本科专业备案和审批结果。广东高校新增备案专业112个、审批专业8个，另外，调整修业年限专业1个，撤销专业17个，全省本科专业结构优化进一步加快。

理工科专业布点数达四成

省教育厅相关负责人表示，本次广东专业设置呈现三个特点:

首先，“新工科”专业紧密对接产业发展需求。本次新增理工科专业69个，占新增专业总数57.50%，人工智能、智能医学工程等专业凸显高校办学特色和新理念，契合产业发展需求尤其是制造业发展需求。相关负责人表示，近年来，广东加强理工科大学和理工类学科建设，强化高等教育对产业集聚发展的支撑，2015年-2019年度，全省理工科专业保持逐年增加，2019年理工类专业布点数较2015年增加24.50%。截至目前，广东理工科专业布点数占全省专业布点总数已达40.35%。

涌现智能医学工程等新医科专业

其次，“新医科”专业进一步展现。高校新增医学专业15个，集中在广东医科大学、广州医科大学等医科院校。

新增医学专业中，涌现智能医学工程、康复物理治疗等6个“新医科”专业，更加体现高校医学专业人才培养从治疗为主，到生命全周期、健康全过程的大健康理念的转变。

广东高校撤销17个专业

此外，撤销一批特色不鲜明或就业需求不大的专业。相关负责人表示，广东把落实《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准（试行）》作为专业建设的底线要求，对接重点产业及领域需求，完善专业准入和退出良性机制。

本轮调整中，广东高校撤销专业17个，其中，华南师范大学撤销摄影等7个专业，广州大学撤销工程造价等5个专业，各校纷纷加快专业结构优化步伐。