喊话名校长、求过综评面试关……首场高考“云咨询”不断，北师港浸大“秒回”！

如何过综合评价考试关?综评面试如何做哪些准备？综评报名中介可不可信？大一学习生活如何规划？

“2020年广东高考招生咨询会”首场活动线上直播

南方网讯 （记者/杨智明）如何过综合评价考试关?综评面试如何做哪些准备?综评报名中介可不可信?大一学习生活如何规划?

3月28日下午，南方青春高考季“2020年广东高考招生咨询会”首场活动线上启动。活动邀请到是中国科学院院士、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院(下称“北师港浸大”)校长汤涛、北师港浸大招生办公室主任林群英做客南方报业传媒集团融媒体演播室，畅谈北师港浸大的办学特色、招生情况，指导考生科学备考及规划未来的大学生活。

考生们纷纷在线留言，甚至有考生喊话：“能否有机会上校长的课?”招生办林群英主任“隔空”回复：“比如，入读数学系，有比较多的机会能听到国内外知名学者或院士的授课。”整场活动不仅提升了考生的备考信心，也帮助考生提前打开规划大学生活的大门。

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校长有话说

建议：不要跌倒在大一

在融媒体演播室，汤涛校长还特别带来《我对大学生活的建议》的演讲。

谈及大学生活，汤涛校长首先笑谈道“大学是交朋友的地方”。同时，他认为，大学是学习的黄金时光，可以为人生打好基础、全面吸收知识、全面发展身心。

中国科学院院士、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院校长汤涛做客南方报业传媒集团融媒体演播室

“不要跌倒在大一”，汤涛校长觉得大一时光是从中学走入大学的重要阶段，要练好基本功，尽量杜绝游戏，平衡好学习跟社团活动时间，“有多大力气做多大事”。

汤涛校长主张文理科均衡发展。他引用培根《论说文集》谈道，读史使人明智，读诗使人灵秀，数学使人周密，科学使人深刻，伦理学使人庄重，逻辑修辞使人善辩，凡有所学，皆成性格。

“不一定要刷题，但是要做题”，谈及如何打好数学基础，汤涛校长认为解题帮助理解概念;而对于英语语言学习，他支招道：“训练发音和听力;多阅读，增加词汇量;多练笔，提高写作能力。”

北师港浸大是什么样子?

扎根珠海，未来十年科研成主战场

每年，北师港浸大成为不少考生的报考选择。目前，学校获得了珠海市政府的大力支持，不久以后，北师港浸大将有新校园与学生见面。

据了解，北师港浸大的生源质量再创新高;从2019年录取结果看，全国有25个省市区的录取排位较往年相比创新高。同时，北师港浸大迎来了第十一届本科毕业生，出境深造人数再创新高;“我们70%的毕业生会到海外深造”，汤涛校长接受采访谈道。

谈及其他新变化，汤涛校长继续分享道，北师港浸大海外高校合作项目增加，与16所海外高校新签了合作协议;北师港浸大与珠海市高新区建立产学研基地，搭建科研平台;与北师大共建研究中心，促进数学、文化历史等学科研究，等等。

经过近十五年的发展，北师港浸大已经拥有了先进的教学设施和专业的师资队伍，为学校创新的博雅教育、国际化教育奠定了坚实的基础。

目前，北师港浸大以“岭南礼乐”入选了广东省高校中华传统优秀文化传承基地，是目前珠海唯一一所入选的高校。

“北师港浸大未来十年，不仅要走到科技研发的主战场，而且要做珠海真正感兴趣的科研”，汤涛校长展望道。

“北师港浸大已经扎根于珠海，和珠海的发展息息相关”，汤涛校长希望学校在下一步发展中，结合珠海的科技发展规划，建立相应的科研发展重心。

新增两专业

大类专业分流需过“七关”

北师港浸大招生办公室主任林群英做客南方报业传媒集团融媒体演播室

2020年北师港浸大招生专业有哪些?与去年相比无新变化?据林群英主任介绍，2020年北师港浸大共有新增数学与应用数学专业、音乐表演两个专业。其中音乐表演专业面向广东省和四川省招收艺术类考生。

北师港浸大专业分类图表

据记者进一步了解，2020年北师港浸大招生专业共25个，将按专业大类加专业的方式进行招生。按大类招生入读的新生，将在第一学年第一学期第十周前最后确认专业分流。

林群英主任谈道，各学部专业分流评审小组，将从个人意愿、个人能力、学业成绩、个人作品集、个人陈述、小组面试、老师评价七项标准中，挑选若干项作为本招生大类专业分流的选拔标准。

转专业有何规定?林群英主任介绍道，总体上，学生可于大一下学期，根据教务处的时间要求，提出转专业的申请意愿。学校在尊重学生意愿的基础上，结合学校的教学资源，并严格按照学校规定的程序，允许部分优秀学生申请专业调整。

30日综评报名开启 切忌委托中介

面试不主张死记硬背

据北师港浸大招生办公室主任林群英介绍，2020年北师港浸大拟招生规模1900人，全国30个省市区招生;招生类型有普通本科第一批次(在本科一、二批合并省份列入本科批次招生)招生及艺术类招生。

至于今年在广东的招生情况，林群英主任继续介绍说，在广东拟招760人，实行多元化招生，在“本科提前录取”批次非军检院校录取、综合评价试点高校志愿相应批次和“本科录取批次”艺术类本科院校(专业)统考栏录取。

那么，广东考生如何报考北师港浸大呢?报考有三种。

其中一种是通过综评考试。林群英主任介绍道，3月30日北师港浸大广东省综合评价报名系统报名正式开启。届时考生通过综评考试后，6月末通过广东省高考志愿填报系统，在综合评价试点高校志愿相应批次填报北师港浸大。

2017—2019年提前批(非军检)录取分数线

而其他两种报考途径，记者进一步了解到，一种是，在高考结束后，通过广东省高考志愿填报系统，在“本科提前录取”批次的非军检院校栏填报。另一种是，通过“本科录取批次”艺术类本科院校(专业)统考栏填报北师港浸大。其中，音乐表演专业实行省统考并要求成绩合格，要求高考英语单科成绩须达到80分或以上。

特别谈及广大考生普遍关心的综评面试，“面试官非常亲切，有耐心”，林群英主任首先给考生下一个“定心丸”。接着，她补充说，像往年面试，现场要进行英文演讲，有些考生因为不懂某个词汇表达而紧张;对此，她希望考生放平心态，要与考官有眼神交流，切忌死记硬背自我介绍，而是应该根据现场考官的引导来完成整个面试过程。

另外，林群英主任特别提醒考生，北师港浸大在市面上没有开设综评面试培训机构及课程。同时，她提醒考生及家长通过学校官网进行综评考试报名，切记不要委托报名中介机构进行综评报名，并注意提防“保证报名通过”、“可提供复习考题”等说法。

一些家长委托中介机构报名综评考试，吃了不少亏。林群英主任特别提醒，中介报名费是学校一年的学费。复习考题上网可以搜索得到，且实际考题每年都有所变化。

整场活动，干货满满，网友互动热烈。据了解，专场活动结束后，考生仍可以通过南方+客户端，点击“服务”，选择“阳光招考掌上平台”，与北师港浸大招办老师进行1对1咨询。

接下来，南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会将邀请省内外近50所高校及专家为考生及家长答疑解惑。

考生及家长大家可以扫描下方海报的二维码，进入广东高考家长群，及时了解相关资讯。同时，也可以进入活动专区了解更多高报信息。