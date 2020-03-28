暨大获捐1000枚中药香囊，以中医药为载体传播中华文化

3月27日，关爱假期留校研究生活动在暨南大学研究生院举行。

“尽管全球新冠疫情还在蔓延，但是阻挡不住学校、学术机构和企业合作给学生送温暖。我们希望通过此次活动，给在校的同学们送上平安与祝福，为大家的健康加上一把安全锁。”暨南大学副校长张宏说。

3月27日，关爱假期留校研究生活动在暨南大学研究生院举行。暨南大学副校长张宏、研究生院执行院长马民、研究生工作部部长史学浩，广东慧合电子商务有限公司总经理赵云、副总经理刘天峰和在校的研究生代表等出席。

校企联合，充满浓厚“暨南味道”的捐赠

此次活动是由暨南大学研究生院联合广东省中西医结合学会活血化瘀专委会、广东慧合电子商务有限公司发起，为在校的每一位研究生赠送“暨南慧合 防疫香囊”

广东慧合电子商务有限公司总经理赵云表示，在这个特殊时期，我们希望能够尽微薄之力，做一点事情，献一些爱心。我们公司的副总经理刘天峰是暨南校友，这个香囊是由暨南大学的马民教授团队研发，捐赠给暨南学子，这次活动有很浓厚的“暨南味道”。

作为广东省中西医结合学会活血化瘀委员会常务副主委、广东省中医药文化教学团队负责人，马民介绍说，瘟疫病乃秽浊疫疠之气所致，许多疫病具有湿温特征，当以芳香化浊、健脾保肺之法预防。我们的团队翻阅多本古籍，吸取《备急千金要方》的辟温方、《太平惠民和剂局方》神术散和《理瀹骈文》辟瘟囊等历代经典名方精华，结合岭南地方气候特点，化裁而成可供瘟疫流行期间佩戴的香囊组方。此次研发的香囊由国内的名中医把脉，并获得了他们的高度认可。

据了解，“暨南慧合 防疫香囊”内装有苍术、白术、川芎、白芷、羌活、石菖蒲、柴胡、草果、厚朴等多种中药材成分，具有芳香化浊、健脾护肺、扶正避疫的功用。

史学浩介绍，因为有科研或者学习任务的原因，学校有些研究生放假前就申请了寒假期间留在学校。疫情期间一直留在学校。研究生院/研究生工作部希望通过这个饱含中华文化元素的礼物，给在校的同学们送去一份健康的祝福。广东慧合电子商务有限公司此次一共给学校捐赠了1000枚中药香囊。研究生院/研究生工作部将通过各学院辅导员和研究生代表发放给在校的每一位研究生。

以中药香囊为载体，传播中华优秀文化

在“暨南慧合 防疫香囊”上，印有暨南大学的LOGO，将中华文化、暨南精神与中医药功用有机地结合在一起。

马民介绍，香囊是中华文化的代表之一，包含有刺绣文化、中医药文化、香囊文化等多种元素。希望通过香囊这个载体，让同学们更好地了解中华文化。

来自巴基斯坦的信息科学技术学院软件工程专业研三学生苏莱曼说，今年是他毕业的最后一年，因为有许多事情要准备，所以一直留在学校。他之前对香囊不太了解，收到香囊非常高兴，感觉味道很好。非常感谢学校让他在毕业前又了解到了这么多中华优秀文化的新知识。他准备将香囊放在宿舍里，让来访的朋友们都感受一下中医药文化的魅力。

中医学院研二的学生常敏敏说，《黄帝内经》上讲：“上医治未病，中医治欲病，下医治已病”，中药香囊不仅有装饰作用，而且可以祛瘟防疫。作为中医药学生，她希望学以致用，更好地将中医药文化发扬光大。

生命科学技术学院的辅导员李榕老师也参与了给学生们发放中药香囊。她说每一位留校生，不仅仅是家长的牵挂，也是辅导员们的牵挂，通过向留校学生赠送香囊，让大家将中华文化作为了交流话题，也增强了作为中华儿女的文化自信。

【通讯员】苏运生 李伟苗