2020年我省普通高校春季高考志愿填报4月7日开始

今年我省普通高校春季高考志愿填报时间为4月7-10日。

根据广东省招生委员会办公室日前公布的《关于做好2020年普通高校春季高考招生志愿填报工作的通知》（粤招办普﹝2020﹞12号），今年我省普通高校春季高考志愿填报时间为4月7-10日。“依学考成绩录取”的招生录取工作按照即将下发的《关于做好广东省2020年普通高等学校春季高考招生录取工作的通知》有关安排进行。由于受疫情影响，“3+证书考试”招生录取工作将推迟，具体时间另行通知。

据悉，今年我省继续深化高考改革，认真落实国务院提出的“形成分类考试、综合评价、多元录取的招生模式，使分类考试成为高职院校招生录取主渠道”要求，调整优化普通高校考试招生安排，完善普通高校春季高考招生以高职为主、夏季高考招生以本科为主的录取模式。春季高考是国家选拔人才的重要组成部分，通过春季高考进入高校的考生与通过夏季高考进入高校的考生性质相同。

春季高考“依学考成绩录取”具体招生院校和专业信息详见《广东省2020年普通高校春季高考统一招生专业目录》（高中生版），“3+证书考试”具体招生院校和专业信息详见《广东省2020年普通高校春季高考统一招生专业目录》（中职生版）。

省教育考试院提醒广大考生：一是要了解自己成绩及排位。考生可通过广东省教育考试院官微小程序查询成绩及总分排位情况；二是填报志愿前，要认真了解春季高考招生录取政策、志愿填报方式、投档模式，以及各院校招生网站发布的2020年春季高考招生章程和录取规则；三是要了解招生专业对考生身体条件等特殊要求。根据本人实际情况，参照院校春季高考招生章程及省教育考试院统一编印的普通高校春季高考统一招生专业目录中招生院校专业对考生身体条件等特殊要求，选择填报合适的专业，避开不宜就读的专业；四是要积极填报志愿。今年，我省普通专科招生计划大部分安排在春季录取，成绩上线的考生要珍惜录取机会，积极参与填报志愿，争取被心仪高校录取，实现进入高校就读的心愿，圆自己的“大学梦”。同时，志愿填报要“冷热”结合，形成梯度。五是要及时上网填报志愿及确认志愿。可依照事先填报并校对好的志愿表，录入所填报志愿的院校和专业代码，勾选是否服从专业调剂选项，并在网上提交。逾期不填报志愿或填报后未点击“志愿确认”的，责任由考生自负。漏报志愿的考生只能在征集志愿阶段补报有缺额计划的院校志愿。

省考试院特别提醒考生：考生在点击“志愿确认”按钮前，必须认真核对所填报的院校及专业志愿。当考生确定不再进行填报志愿的修改时，必须点击“志愿确认”按钮进行志愿确认。未点击“志愿确认”按钮获取短信验证码，或未输入收到的验证码（发送至已绑定的手机）进行网上确认的志愿无效，责任由考生自负。填报的志愿，一经确认，任何人不得再进行更改。考生须妥善保管自己的考生号及登录密码，由于登录密码泄漏造成的志愿填报问题由考生自负。投档时，以考生网上确认的志愿数据为准。另外，填报志愿期间，考生也要注意及时查阅省教育考试院官网或官微公布的有关春季高考招生信息。

（广东省教育考试院）