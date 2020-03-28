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综评报名在即，家长们扎堆疑惑！北师港浸大校长、招办主任来支招

2020-03-28 09:09 来源：南方网
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　　综评招生考生究竟该如何准备？

　　综评招生的模式及录取规则是怎样？

　　综评招生什么时候报名？如何报名？报名时注意什么？报名后应该做什么？

　　综评招生的专业有何新变化？转专业政策有哪些？

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　　按照往年综合评价考试的招生安排，相关院校本应会在3月公布综评招生简章，今年受疫情影响，大多数选择推迟公布。

　　当前，综评报名在即，不少考生及家长对综评招生的关注度已大幅上升，在各大家长群也扎堆发出了报考疑问↓↓↓

　　据北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（下称“北师港浸大”）最新发布消息，该校2020年继续在广东省开展综合评价招生录取模式试点工作。有意报考者可于3月30日（下周一）下午14:00起登录北师港浸大广东省综合评价报名系统（https://p.uic.edu.hk/admission/admissionNote）进行网上报名。凡符合广东省高考报名资格的优秀高中毕业生（含往届毕业生），高中学业水平考试各学科成绩都达到C级或以上，且高考成绩估计在往年高优线左右，符合条件者均可报名。报名日期为2020年3月30日14:00至2020年6月10日24:00。

　　各位家长是不是也在担心到时候会手忙脚乱？想要提前了解政策、掌握报名条件、准备报名材料、为综评考试做好备考准备？

　　别着急，今天（3月28日）下午，“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”首场活动将正式启动。活动邀请到中国科学院院士、北师港浸大校长汤涛教授做客演播室访谈直播，畅聊北师港浸大的教育理念、办学特色，发展展望等，同时汤校长还将在线分享《我对大学生活的建议》，结合他的亲身经验，为大家规划大学美好学习生活的场景和蓝图，让考生在忙碌的备考中更有动力。此外，北师港浸大招生办公室主任林群英也将在线答疑，揭秘2020年北师港浸大招生动向。

　　各位考生、家长可扫描下方图片中的二维码，提前预约收看访谈直播↓↓↓

编辑： 罗予岐

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