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广东2020年高等职业院校自主招生推迟

2020-03-27 08:52 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯（记者/柯丹洁）为落实国家关于新冠肺炎疫情防控工作部署及教育部相关通知要求，近日，记者从广东省教育考试院获悉，原定于3月底开展的2020年高职院校自主招生工作推迟，其中，面向普通高中生的高职自主招生推迟至4月20日起以线上考核和录取的方式开展。面向中职生的高职自主招生相关工作推迟，具体时间另文通知。

　　省考试院提醒，各有关高职院校要针对目前疫情防控形势，制定高职自主招生（面向普通高中生）工作方案，原则上应使用普通高中学业水平考试语数英总分，结合我省术科统考成绩、或网测成绩实施录取；确需进行校测的院校，要结合不同专业人才选拔的特点，保证人才选拔质量，按照注重科学、确保安全、严守公平、切实可行的原则，采用网上远程测试、网上视频面试、网上提交视频作品等线上考核方式对考生进行校测。同时对农村和贫困地区等不具备条件的考生，各校要将考生名单汇总后报省招生办公室，省招生办公室将协调相关部门为考生参加考试提供兜底保障。各校原则上不开展任何形式的现场考核。各校高职自主招生（面向普通高中生）的工作方案须于4月8日前报省招生办公室备案。方案经省招办备案同意后，各校方可向社会公布。各有关高职院校要统筹推进新冠肺炎疫情防控和高职自主招生工作，切实做好疫情防控，保障招生质量，维护考试的公平公正。其他相关工作按照《广东省教育厅关于做好2020年高等职业院校自主招生工作的通知》（粤教考函〔2020〕1号）文件要求执行。

编辑： 罗予岐

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