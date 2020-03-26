2020广东高招会首场活动来啦！名校校长化身“主播”在线答疑

为更好保障和服务广东高考考生和家长的报考咨询需求，南方报业传媒集团拟于2020年3月-6月举办“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”系列活动，组织高校与考生/家长在线一对一互动，并邀请高校及专家现场答疑解惑，让高考升学不留遗憾！

阳春三月，春暖花开。全民在坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战的同时，迎接高考的战场也是士气满满。为更好保障和服务广东高考考生和家长的报考咨询需求，南方报业传媒集团拟于2020年3月-6月举办“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”系列活动，组织高校与考生/家长在线一对一互动，并邀请高校及专家现场答疑解惑，让高考升学不留遗憾！

高考，是实现人生梦想的一种方式；通过高考，有的学生想在将来的大学学习生活里，钻研科学研究，而哪些高校将成为学生心仪的选择？如何去判断一所高校的科研潜力？同时，你是否想象过当一所学校化身艺术园地，会是什么样子？干货不断，线上见！

3月28日（本周六）下午，“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”首场活动将正式启动。活动邀请到中国科学院院士、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（下称“北师港浸大”）校长汤涛教授做客演播室访谈直播，畅聊北师港浸大的教育理念、办学特色，发展展望等，同时汤校长还将在线分享《我对大学生活的建议》，结合他的亲身经验，为大家规划大学美好学习生活的场景和蓝图，让考生在忙碌的备考中更有动力。此外，北师港浸大招生办公室主任林群英也将在线答疑，揭秘2020年北师港浸大招生动向。

机会难得！各位考生及家长有哪些问题想要咨询？欢迎大家提前在稿件评论区留言提问，访谈直播当天，嘉宾将针对大家的提问进行在线回复。

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