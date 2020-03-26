中国驻外使馆向留学生发放“健康包”

随着新冠肺炎疫情在海外持续扩散蔓延，包括留学生在内的海外同胞的安全与健康无时无刻不牵动着祖国的心。一段时间以来，中国驻外使领馆把为海外留学生学习、生活和自我防护提供帮助作为头等大事，着力帮助留学生解决实际困难。

据新华社北京3月24日电 外交部发言人耿爽24日表示，随着新冠肺炎疫情在海外持续扩散蔓延，包括留学生在内的海外同胞的安全与健康无时无刻不牵动着祖国的心。一段时间以来，中国驻外使领馆把为海外留学生学习、生活和自我防护提供帮助作为头等大事，着力帮助留学生解决实际困难。

当日例行记者会上，有记者问：近期海外疫情加速蔓延，不少海外同胞特别是留学生群体感到非常焦虑。目前中国驻外使领馆对留学生提供了哪些帮助？

耿爽说：“新冠肺炎疫情发生以后，广大海外留学生心系祖国，主动捐款捐物，关心和支持国内抗疫斗争，我们对此深受感动，也深感自豪。随着疫情在海外持续扩散蔓延，包括留学生在内的海外同胞的安全与健康也无时无刻不牵动着祖国的心。”

“我们的使领馆与驻在国政府、职能部门和学校保持密切沟通，要求外方高度重视并切实维护好我留学人员的健康安全和正当权益；及时发布并更新领事提醒，确保留学生第一时间了解各国应对政策和使领馆防疫服务信息；开设面向留学生和国内家长的咨询热线，回应他们的求助诉求，安抚他们的焦虑心情；发布防疫小贴士，邀请专业医护人员讲解防疫知识，为留学生介绍网络问诊平台，提供专业、科学的疫情防控指导；对确有困难的留学生发放口罩、消毒水、洗手液等物资，解决他们的燃眉之急。”耿爽说。

耿爽说，近日，中国驻英国、法国、意大利、沙特等国的使馆向当地的中国留学生发放了装有防疫物品和防疫指南的“健康包”，指导他们科学防疫，帮助他们加强防护，传递来自党和政府的关心和问候，来自祖国人民的呵护和叮咛。学生们纷纷表示，“健康包”等暖心举措让他们切实感受到党和政府的关爱、祖国亲人的支援和帮助，也感受到使领馆“始终在我们身后”。下一步，中国驻有关国家的使领馆还将陆续结合驻在国实际情况，及时将“健康包”发放到受疫情影响的海外学子手中。