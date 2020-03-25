教授入选了突击队 华南理工战疫一线有支红色力量

18日晚上，华南理工大学正门口车辆检查点前，身穿红色马甲、戴着党员徽章、口罩和红色帽子的王郅强又来“上岗”了。他伸手招停每一辆准备进校的汽车，完成测量体温、检查证件的标配动作后，又将车辆缓慢放行。作为华南理工大学公共管理学院院长的他，最近多了一个身份——华工党员突击队队长。他和学校其他94名教职工党员一起，组成了守护校园的第一道“屏障”。

“你好，请出示证件，测量体温。”“谢谢，请通行！”

18日晚上，华南理工大学正门口车辆检查点前，身穿红色马甲、戴着党员徽章、口罩和红色帽子的王郅强又来“上岗”了。他伸手招停每一辆准备进校的汽车，完成测量体温、检查证件的标配动作后，又将车辆缓慢放行。作为华南理工大学公共管理学院院长的他，最近多了一个身份——华工党员突击队队长。他和学校其他94名教职工党员一起，组成了守护校园的第一道“屏障”。

“大咖”纷纷报名，夫妻双双上阵

突击队员上岗执勤

一个多月前，华南理工大学新冠肺炎疫情防控工作领导小组发布通知，号召广大共产党员不忘初心、牢记使命，组成党员突击队投身入校检查的防控一线。

看到通知后，工商管理学院工业工程系支部书记、国家杰出青年科学基金获得者周文慧教授决定报名，于是和同样是党员的妻子郑茜商量。因为觉得丈夫要忙教学、科研，家里还有两个孩子，妻子希望“由她来代表家庭报名”。周文慧说：“我是教育工作者，更是一名党员，这个时候不站出来，以后又如何去教育我的学生？”就这样，夫妻两人最后一起报了名。

同样夫妻上阵的还有后勤处党总支书记、处长孙连坡和妻子李鹏。两人提前结束在老家的探亲，大年初一就回到学校，投身疫情防控。孙连坡说：“关键时刻，哪里有需要，党员就应该出现在哪里。在疫情面前，党员干部更要牢记初心和使命，冲锋在前。”

谈及报名的原因，经贸学院党委委员、副院长孙坚强教授表示，“我每年跟入党积极分子谈话时都会说，万一遇到洪水、火灾等危急时刻，共产党员要挺身而出，投身一线，最后撤退。这些要求，我自己首先要做到！”

国家杰出青年科学基金获得者、万人计划科技创新领军人才章秀银教授也报了名。他说：“我刚刚参加过广东省委党校中青班的学习，增强了‘四个意识’。而抗击疫情正是当前的大局，作为党员，我们要站出来做出自己的贡献。”

考虑到执勤岗位的特点，报名通知里特意附加了“家住五山校区或附近、年龄45周岁以下”的条件。但是，很多报名的党员选择了“无视”这个要求。

“我虽然超龄了，但我是老党员，理应带头，我坚持报名！”年满五十的出版社党支部党员毛润政发来信息。

计算机学院教工党支部的张硕家住番禺，来五山校区执勤属于“跨区作战”，但他依然向组织报名：“虽然住的远，但是只要选上，一定保证完成任务。”

短短两天时间，就有300多名党员报名。学校从中选拔了两批95名队员，其中既有机关部处负责人和学院党委书记、院长，也有各条战线的年轻干部；既有知名教授和学科带头人，也有优秀青年教师和博士后。

学校全体党员的“形象代言人”

群众自发慰问突击队得到学校微博报道

党员突击队上岗执勤以后，在学校党委的坚强领导、有力保障下，迅速进入状态。检查证件、测量体温、答疑释惑、解决难题，一个个红马甲，就像是红色的火焰，让这个岗位充满了激情和温度。

执勤没多久，突击队发现随着校内人员开始复工，人流量、车流量开始加大，主动提出了“延长值班时间”“按需要增加夜班岗位”“周末正常值班”的建议；当班队员还在微信群里及时分享遇到的问题，提醒队友注意；组长临时分配任务时，收到最多的回复是“让我来”“尽管安排”“我可以马上过去”。一同执勤的保卫部和物业的同事们说：“突击队的表现很棒，真的是帮了我们的大忙。”

“有个老教授需要去医院，但走路不方便，是否能放出租车进去接？”2月26日，突击队员、电力学院教授余涛在微信群询问。要怎么不打破规则，严守学校的第一道防线，又切实解决问题，让师生感受到温暖？王郅强马上在工作群回复：“能否用校园警车将老教授先接到校门口再搭出租？”这个解决办法，让老教授和妻子对突击队称赞连连。那天晚上，王郅强在工作日志中写下了“以人为本”四个字。

3月4日晚上，一位老师丢失了存有重要信息的手机，冒雨来回寻找。正在岗位执勤的突击队员、电力学院辅导员罗建锋见状，帮助其拨打丢失手机号码，联系上了捡到手机的热心人，并协助取了回来。罗建锋只当做工作中的一件小事，没想到，失主却给突击队长发来邮件，说道：“感谢您们党员突击队、物业工作人员、保卫处工作人员在这次疫情中发挥模范作用，守护家园……”

“事情虽小，温暖不小；岗位虽小，作用不小”，这间“小事”让罗建锋深受触动，他在执勤日记里提醒自己：“突击队员在群众的眼里，并不仅仅是一个‘守门人’，更是学校全体党员的‘形象代言人’。”

事实上，由于对政策的不理解，加上疫情带来的心理压力，也有些人并不配合检查，甚至恶言相向。对此，党员突击队总是用笑容化解冷漠，用坚守应对挑战，用团结凝聚力量。因为队员们知道，自己的身后，是上万名在校师生和校内居民的健康安全。

俗话说，群众的心里有杆秤。队员的一言一行，大家也都看在眼里，热在心里。经过时的一声谢谢、一个点赞，自发慰问送来的洗手液、酸奶、苹果、饮用水，从不理解不配合到前来做志愿者的转变，都是最好的证明。有一天，一位老人家两次骑车送来砂糖橘，那甜甜的味道一直沁到队员们的心里，让所有的辛劳和不快都烟消云散，更加坚定了为师生、居民守好“第一关”的决心。

助力提升学校管理水平

章熙春书记对突击队工作提出期望

党员突击队的成立，得到了学校党委的重视和关心。章熙春书记、高松校长、陶韶菁副书记、麦均洪副书记等校领导多次到执勤岗位上慰问指导。在参加突击队临时党支部的支部生活时，章熙春要求，党员突击队要时刻牢记党员身份，树立党员先锋形象，同时要着力发挥自身优势，提升学校管理水平。“外防输入”仍是疫情防控工作的重点，他希望党员突击队再接再厉，把好“关口”，和其他一线力量一起，为师生员工打造安全的校园环境。

对此，党员突击队明确提出，队员要成为一线岗位的执勤者、改进工作的推动者、矛盾冲突的疏导者、政策落实的监督者。

“晚高峰出入的人员和车流量大，执勤时间应适当调整”“南门车辆检查点存在安全隐患”“临时出入证办理点离检查点较远”……党员突击队汇总各组队员的执勤体会和建议，每天形成工作日志，每周制作工作简报，及时发现和梳理工作实践中存在的问题。

“可以在检查点前放一些口罩，让忘记带口罩的老师登记领取”“对高龄老人、行动不便者，允许出租车在测温、登记后入校接送”“南区北区之间直接穿行的车辆可以免检来提高效率”……党员突击队提出一系列改进工作的建议，让工作变得更加高效，更加务实。

入校检查可以说是处在疫情防控工作阵地前沿的“瞭望哨”，牵一发而动全身。从这一关键岗位出发，队员们发挥视野开阔、善于思考总结的优势，将工作触角延伸到防控大格局的方方面面，先后为留校学生管理、企业复产秩序、返穗人员居家隔离、学校信息化管理等工作提出优化建议，并在相关部门的协调下得以落实。

而对于党员教师来讲，突击队工作也为自己的教学科研提供了源头活水。王郅强说，上岗执勤也是田野调查。在主题党日活动中，他就结合一线的实践和思考，给大家分享了关于应急管理的经验。

当前，战“疫”仍在继续，防控决不放松，党员突击队队员仍将坚守岗位，直至取得战“疫”的最终胜利。他们所展现出的牢记使命、迎难而上、勇于担当的精气神，团结奋战、众志成城、共克时艰的良好形象，仍将继续温暖着大家，鼓舞每一位华南理工人见贤思齐，信心百倍，投身学校“双一流”建设和广州国际校区建设。