报考不迷茫！3月31日，春季高考招生约你在+“云咨询”

面对高职院校扩招、招生专业覆盖范围广的情况，考生、家长如何把握机会，科学填报春季高考志愿呢？

南方网讯 根据《广东省招生委员会 广东省教育厅关于做好2020年普通高校考试招生改革工作的通知》（粤招〔2019〕12号 ）要求，要扩大春季高考高职院校招生规模。2020年起，省内各高职院校安排春季高考的招生计划原则上要达到年度招生计划的75%以上。面对高职院校扩招、招生专业覆盖范围广的情况，考生、家长如何把握机会，科学填报春季高考志愿呢？

在新冠肺炎疫情防控关键时期，为更好保障和服务广东高考考生和家长的报考咨询需求，减少人员跑动和聚集，助力打赢疫情防控阻击战，由广东省教育考试服务中心主办，南方日报、南方新闻网、南方+客户端承办的 “广东省2020年春季高考线上咨询会”将于3月31日-4月3日举办 。 本次活动将依托南方+客户端的“广东阳光招考掌上平台”，组织全省高职院校与考生/家长进行在线答疑互动，发布招考政策信息等。

春季高考扩招，录取机会大幅增加

据广东省教育考试院官方发布消息，去年我省春季分类招生考试就扩大了高职院校招生规模和类型，增加了考生选择和升学机会，调动了考生报考积极性，考生报考25.2万，填报志愿考生近20万，切实提高了考生报考的满意度。

据统计，去年我省在原招生计划17.8万的基础上，总共增加计划7万，总招生计划24.8万。随着今年高职院校春季高考招生计划陆续出炉，许多院校继续扩招，意味着考生被录取的机会也大幅增加。

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问什么？

有关广东省春季高考的政策解读、常见问题等，请私信【广东省教育考试服务中心】南方号。（由于留言数量可能较多，或无法及时回复，请尽量前往高校咨询区咨询）

春季高考录取办法、特色专业、课程设置等各院校具体信息，请私信具体高职院校南方号。

考生及家长留言时间：

3月31日—4月3日 每天上午 8:00-12:00

参与方式：

1.打开【南方+客户端】，点击下方菜单栏【服务】；

2.点击【阳光招考掌上平台】；

3.搜索框搜索【学校名】或直接找到菜单中学校名；

4.点击【在线咨询】，与学校招生办进行留言咨询。

如何查看相关院校招生办的回复？

1.打开【南方plus】客户端，点击右下角【我】；

2.点击【我的消息】-【私信】，查看招生办老师的回复。

不容错过，2020广东高招会首场活动本周六启动

高考一直以来就是备受关注的社会话题，“考试招生”作为重要的一环，牵动着千家万户的心。南方报业传媒集团拟于2020年3月-6月举办“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”系列活动，将作为广东省教育考试院春季（夏季）高考招生宣传系列线上咨询会的配套活动，组织高校与考生/家长在线一对一互动，并邀请高校及专家现场答疑解惑，助力广东省的高考考生家庭高考升学不留遗憾！

3月28日（本周六）下午，“南方青春高考季-2020年广东高考招生咨询会”首场活动将正式启动，活动邀请到中国科学院院士、北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院（下称“北师港浸大”）校长汤涛教授做客演播室访谈直播，畅聊北师港浸大的教育理念，办学特色，发展展望等；同时汤校长还将在线分享《我对大学生活的建议》，结合他的亲身经验，为大家规划大学美好学习生活的场景和蓝图，让考生在忙碌的备考中更有动力。北师港浸大招生办公室主任林群英也将在线答疑，解析2020年北师港浸大招生区域及招生规模等。

机会难得！各位考生及家长有哪些问题想要咨询？欢迎大家提前在稿件评论区留言提问，访谈直播当天，嘉宾将针对大家的提问进行在线回复。

大家也可以扫描下方二维码↓↓↓加入“南方青春高考季-北师港浸大报考话题家长群”，了解该校第一手报考动向。

各位考生、家长可扫描下方二维码，提前预约收看访谈直播↓↓↓