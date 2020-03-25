从学员出发，尚德机构教师抗疫期间坚守教学第一线

在防控疫情关键时期，为更好保证开展正常教学，成人教育公司尚德机构从公司层面到教师个体，都克服困难全力以赴。

在防控疫情关键时期，为更好保证开展正常教学，成人教育公司尚德机构从公司层面到教师个体，都克服困难全力以赴。

为不影响学员的学习和备考，尚德机构教师们想方设法保证教学工作的正常开展。自变量学院的张老师为不耽误教学，特别是承担了新教研任务，她跑到亲戚家去蹭网，克服封路带来的不便以及身体上的不适，完成教学任务。

教授管理类科目的贺老师，自入职以来承担着学院多门专业课的教学工作，还完成了多门新教研任务。今年上半年考期，他教授的行政管理学和行政组织理论课均有改版；疫情期间，贺老师高标准地完成了改版课程的课件、主观题汇总、考前资料等制作任务。他两周授课时长达30小时，服务学员超过5万人，在完成授课任务同时引导学员适应了新教材，连续两周的完课率都超过了75%。除了完成既定教学任务，疫情期间贺老师还额外参与了《行政管理学》、《如何高效学习》等10节爱心课的录制工作。目前，这些课程已入驻了学习强国、快手等平台，供人们免费学习。

主授汉语国际教育硕士考研科目和自考汉语言文学相关科目的王老师，担心不能准时回京会影响学员们原定4月份的考试，于是便更改行程提前返京，放弃了和家人相处的时光。回京后她在家给学员们认真上课，为了让学员上课有代入感，她穿着汉服讲课；课堂上还始终保持着饱满的精神状态，并安抚学员们的情绪，受到大家的好评。

除此，王老师也无偿参与了爱心课程的录制工作。王老师希望通过爱心课程，把有用的知识传播给因疫情在家学习的人们，她认为这是作为教师为国家做贡献的最好方式。除了日常课程达到万人以上的学员数量、好评率保持在99.3%以上，王老师的爱心课程也受到不少人的好评。大家不仅认真听课，还积极在群内分享交流。

据介绍，疫情期间，像上述这些为学员着想、做好教书育人工作的案例在尚德机构还有很多。教师们能有如此表现，得益于公司始终倡导的理念已深入到员工们的思想和行动中。从“学习是一种信仰”，到“教育的本质不是给予而是点亮”，从“用科技和人文重塑教育”，到“让每一个人都爱上学习并从学习中受益”，深耕成人教育17年的尚德机构始终不忘初心，以用户为中心，追求教育的本质。

正是在这种办学理念的引领下，尚德机构的教学教研工作一切从学员出发。比如在极为严格的教师选拔及考核中，通过面试后的教师还要经过包括认知用户、活跃气氛等在内的专业培训。在培训后的考核中，也要求教师讲课时要兼备趣味性和逻辑性，这样才能给学员带来更好的在线学习体验。除此，尚德机构每周会对教师进行评级，这也是对教师提高课程质量和用户满意度的一种鞭策。