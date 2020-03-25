深圳中小学快开学？市教育局：时间未定，在研究

近日多个省市纷纷发布开学通知，深圳中小学何时开学再次受到广泛关注。
小南22日从深圳市教育局获悉，目前尚未收到相关通知，何时开学以教育部门官方发布的消息为准，希望大家不信谣、不传谣。
此前的2月25日，深圳市教育局局长陈秋明做客深圳电台民心桥节目时透露，何时开学会根据疫情发展情况以及上级规定来综合研判，审慎研究，科学确定开学时间，“疫情不结束，坚决不开学，要把师生生命安全和身心健康放在第一位。”
【南方日报记者】孙颖
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近日多个省市纷纷发布开学通知，深圳中小学何时开学再次受到广泛关注。
小南22日从深圳市教育局获悉，目前尚未收到相关通知，何时开学以教育部门官方发布的消息为准，希望大家不信谣、不传谣。
此前的2月25日，深圳市教育局局长陈秋明做客深圳电台民心桥节目时透露，何时开学会根据疫情发展情况以及上级规定来综合研判，审慎研究，科学确定开学时间，“疫情不结束，坚决不开学，要把师生生命安全和身心健康放在第一位。”
【南方日报记者】孙颖
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