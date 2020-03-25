港中大（深圳）今年将实施大类招生模式，新增2个本科专业

2020年，港中大（深圳）拟在全国23个省（市、自治区）招生，并实施新的大类招生模式。

日前，香港中文大学（深圳）（下简称“港中大（深圳）”）的主管人员们穿起隆重的唐装，与来自全国的100余家媒体记者在“云端”进行了一场特别的见面会——“香港中文大学（深圳）2020年网络传媒春茗活动”。

小南从活动获悉，2020年，港中大（深圳）拟在全国23个省（市、自治区）招生，并实施新的大类招生模式。

该校申请的英语专业、数据科学与大数据技术专业、临床医学专业、药学专业目前通过审批。英语专业、数据科学与大数据技术专业将于2020年开始招生。临床医学专业及药学专业将和正在建设的港中大(深圳)医学院统筹规划，最早将于2021年启动本科招生。

港中大（深圳）已走过六年发展之路，截至目前，该校已有经管学院、理工学院、人文社科学院和生命与健康科学学院四个学院，医学院正在筹建之中，开设17个本科生专业和 18个研究生专业。

对于备受关注的2020年招生，港中大（深圳）校长徐扬生介绍，为探索中国高等教育创新型人才的选拔模式，该校2020年开始实行新型的更大类的招生模式。

新的招生模式与以往有这些区别：

1、专业选择更灵活：

以往大类招生按照学院大类报志愿，第一年结束时在所属学院内选专业。

如今学生按照文理科或选考科目报试验班志愿。

入学后，在深入了解各学院各专业的基础上，根据自己的兴趣，在两周内选择学院（理科含金融工程专业）。然后，修读学院一年级的学院课程，大一结束时在所属学院内再选择最适合自己的专业。

这样的大类招生模式，提供了考生按自己的意愿选择学院和专业的机会，而不再受具体专业招生名额的限制。

2、大类覆盖更全面：

新型大类模式减少了招生试验班数量，仅设三个招生试验班——“经济管理试验班”、“人文科学试验班”和“理科试验班”，专业大类的覆盖面更宽，更加便于考生的志愿填报。

具体而言，在传统文理分科省份，理科考生填报志愿时仅需填报“理科试验班”即可，该试验班将覆盖大学所有学院及所有专业；文科学生报考时可依兴趣选报“经济管理试验班”或“人文科学试验班”，二者分别为经管学院、人文社科学院对应的专业大类；

在今年实行3+3高考改革的5个省（直辖市）（北京、天津、上海、浙江、山东），“经济管理试验班”选考科目不限，“人文科学试验班”要求史地必选，“理科试验班”要求选考科目含物理、化学、生物任意一门。考生依据个人选考科目实际情况有针对性填报即可。

3、选考科目更科学：

针对大学投放招生计划的北京、天津、上海、浙江、山东5个3+3高考改革省（市）的学生，经济管理试验班选考科目不限，大一结束时在经管学院内选专业。

人文科学试验班要求选考时必选历史和地理两门科目，大一结束时在人文社科学院内选专业。

理科试验班选考科目须选物理、化学、生物任意一门，入学两周后可选择的学院包括：理工学院、人文社科学院、生命与健康科学学院、金融工程专业，大一结束时在所属学院内选最心仪的专业。

2020年港中大（深圳）的本科招生专业将有17个，分别是经管学院的金融学、市场营销、国际商务、经济学、会计学，理工学院的计算机科学与技术、电子信息工程、新能源科学与工程、统计学、数学与应用数学、数据科学与大数据技术，人文社科学院的翻译专业、应用心理学、英语专业，生命与健康科学学院的生物信息学、生物医学工程，以及经管学院与理工学院联合招生的金融工程。

新增本科专业除了延续了港中大（深圳）一贯秉承的专业设置国际化、课程设置前沿化、教学内容实用化外，还适应了粤港澳大湾区乃至国家经济社会的发展需要。

其中人文社科学院的英语专业不是传统英语专业的重复，而是有一定创新意义且具有跨学科特点的新尝试。该专业除了培养学生扎实的英语基础之外，还提供国际企业文传、法律事务、以及语言技 术三个方向供学生选择。

同时该专业的设计采用了具有跨学科、跨专业特点的“英语+X” 的模式，旨在将语言及沟通能力的培养与专业方向的培养结合起来，培养具有国际视野和跨文化沟通能力的应用型、复合型的外语人才，并为有志于在大湾区或是境外从事专业语言服务的学生提供优质的教育。

理工学院的数据科学与大数据技术专业旨在培养学术成绩优异且有实践能力的数据科学相关领域的人才。

专业所涉及的领域包括：运筹学、统计学、机器学习、运营管理和决策科学等研究领域及相关交叉领域。该专业将培养学生毕业后前往国际一流大学或者机构进行研究生学习或研究，或加入一流企事业单位从事数据相关的工作。

来源：南方＋客户端－南方号＂深圳大课堂＂