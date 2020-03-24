2020年4月KET、PET青少版考试延期举行

为防控新冠肺炎，经研究并商剑桥通用英语证书考试主办机构剑桥大学考评院相关部门，决定原定于2020年4月25日举行的KET、PET青少版考试延期举行，具体考试时间及相关安排将根据疫情防控进展情况另行通知。

南方网讯 记者从中国教育考试网获悉，为防控新冠肺炎，经研究并商剑桥通用英语证书考试主办机构剑桥大学考评院相关部门，决定原定于2020年4月25日举行的KET、PET青少版考试延期举行，具体考试时间及相关安排将根据疫情防控进展情况另行通知。

疫情防控是当前最重要的工作，确保生命安全和身体健康是考试机构义不容辞的责任，请广大考生理解配合，注意调整好心态，同时做好自身防护，随时关注后续有关考试的通知。