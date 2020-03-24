一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了同学们返校学习的节奏，却不能阻止师生教与学的脚步。停课不停学，职业院校在行动。截至目前，我省职业院校已经全面开展在线教学，“主播”老师与“粉丝”学生玩转云课堂，我省职业院校在线教学有哪些大数据。今天我们一起来看看？

一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了同学们返校学习的节奏，却不能阻止师生教与学的脚步。停课不停学，职业院校在行动。截至目前，我省职业院校已经全面开展在线教学，“主播”老师与“粉丝”学生玩转云课堂，我省职业院校在线教学有哪些大数据。今天我们一起来看看？

那么省教育厅、各地、各职业院校又是如何在短时间内做好相关工作，顺利完成大规模线上教学的呢？我们一起来看↓↓↓

加强组织领导

提前谋划，细化指导。2月以来，省教育厅连续出台多个政策文件，召开两次视频工作会议，动员组织各职业院校提前制定应急教学组织总体方案，全力做好线上教学准备、组织与管理工作，抓实疫情防控期间线上教学工作，实现“停课不停教、停课不停学”。

●《关于做好疫情防控期间高等学校和中等职业学校教学工作的通知》

●《关于做好疫情防控期间职业院校线上教学工作的通知》

●《关于在疫情防控期间充分利用职业教育专业教学资源库组织好职业院校在线教学活动的通知》

……

确保教学质量

深化教学改革，加强质量监控。省教育厅大力推动各职业院校充分利用专业教学资源库、精品在线开放课程以及其他优质线上资源，依托各类在线课程平台、校内网络学习空间等，推进信息技术与教育教学深度融合，有效实施线上教学；组织审核教师的线上教学计划，常态化开展教学监督检查，确保线上教学质量。职业院校为确保教学质量，有不少创新之处：

●深圳信息职业技术学院聘请1284名学生担任“网上助教”，助力线上教学。

●广东理工职业学院开设《网上学习指南》网络课程，提高学生学习能力，累计访问量达147818次。

●广东水利电力职业技术学院线上教学学生出勤率整体达到97.72%，仅0.71%的学生表示不满意。

●东莞市电子科技学校推进“东莞慕课+直播课堂”线上教学模式改革。

●潮州市职业技术学校探索“主讲教师+班主任+助教”线上团队授课模式。

●顺德梁銶琚职业技术学校提前建班试课，多平台、多软件做后备，保障线上教学顺利开展。

●广东省经济贸易职业技术学校制作8个战“疫”情思政专题，加强疫情防控期间学生思政课程和课程思政线上教学工作。

……

重视队伍建设

加强师资培训，健全激励机制。各地、各职业院校面向拟开展线上教学的教师，制定线上教学实施标准，全覆盖开展教师在线授课技术和方法培训，提高教师线上教学能力。省教育厅要求，各职业院校要将教师线上教学、组织线上讨论、辅导答疑、作业批改等计入教师工作量，纳入绩效管理。

●深圳职业技术学院制定《教师网络教学基本要求》等系列文件。

●广东科学技术职业学院要求线上授课教师要自学学校提供的1-3门教师信息化教学能力提升课程。

●广州番禺职业技术学院组织教师专题在线直播培训，发布课程平台操作使用指引，帮助教师掌握在线课程平台和视频直播平台的使用方法。

●广东农工商职业技术学院采用“组织培训、教师互评、专业自评、交流汇报”的形式，组织开展线上教学培训。

……

保障信息安全

开展风险排查，防患于未然。各地、各职业院校按照“谁组织、谁管理、谁使用、谁负责”的原则，采取有力措施，开展风险排查，防范线上教学潜在的网络安全风险和意识形态风险；全面掌握教师教学和辅导平台使用情况，加强线上教学日常巡查提醒，避免出现监管盲区；及时妥善处置苗头性倾向性问题，防患于未然；加强教学平台的遴选，优先选用自主开发平台或主流线上教育平台，尽可能避免使用商业娱乐类直播平台。

实施精准帮扶

关爱贫困学生，精准资助育人。省教育厅联合省通信管理局、省扶贫开发办公室印发《关于做好新冠肺炎疫情防控期间宽带网络助教助学的通知》，将职业院校学生纳入网络助学范围；省内建档立卡家庭经济困难职业院校学生，返校开学前，可享受各基础电信运营企业免费赠送的每月30G助学流量包（通用流量）。各地、各职业院校开展线上学习条件情况摸查工作，“一人一策”做好家庭困难、无网络条件学生关心关爱帮助工作，努力确保“一个都不能掉队”。

●韶关市多渠道筹措资金，为家庭困难学生提供终端或1-2个月不等的免流量卡等，确保全部中职学生都能参与线上教学。

●佛山职业技术学院按每人100元的标准给予1000多名贫困学生线上学习专项资金补助。

●广东碧桂园职业学院给家中无网络学习条件的学生邮寄网卡。

●广东农工商职业技术学院给无法开展线上学习的学生寄送学习资料。

……

落实保障措施

推动资源免费开放，加强业务指导。省教育厅组织有关高职院校坚持公益性质，在疫情防控期间免费开放19个国家和31个省级专业教学资源库，加强229门国家和1055门省精品在线开放课程建设，强化服务保障，为广大师生线上教学和自主学习提供周到细致的服务。协同省职业教育学会和各省高职教育教学指导委员会搜集各专业、各领域线上教学资源清单，研究制定各专业线上教学实施指南，提供线上教学典型实施案例，支持各职业院校教师做好线上教学工作。部分地市的举措：

●广州市通过市智慧教育公共服务平台发布93门精品课程的1430个视频资源，服务全市中职线上教学。

●佛山市组织各区教育局出台《职业院校线上教育工作实施意见》。

●东莞市组织开展线上优秀教学案例及示范课征集活动，落实教研员线上教学定点联系工作制度。

……

（来源：广东省教育厅）