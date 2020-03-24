居家学习，怎样让学生走出这样的怪圈

对于中小学生来说，线上开学已经一个多月了。居家学习给原本的家庭生活带来了新的挑战。“深夜才能入睡”“整天对着手机”“学习效果有限”“家庭矛盾增多”，这些都是来自家长们的“吐槽”，盼望开学，是不少家长的心声。

目前，部分地区正陆续开学。继续在家学习的孩子们“深夜才能入睡”“整天对着手机”“学习效果有限”，让很多家长忧心忡忡。如何才能在电子产品用时激增的特殊状况下，让孩子保持用眼卫生和身心健康？本期，让我们结合记者调查、数据分析和专家建议展开探讨。

对于中小学生来说，线上开学已经一个多月了。居家学习给原本的家庭生活带来了新的挑战。“深夜才能入睡”“整天对着手机”“学习效果有限”“家庭矛盾增多”，这些都是来自家长们的“吐槽”，盼望开学，是不少家长的心声。

作息失去规律

对于家长而言，最先感受到的是孩子纪律上的散漫。没有学校的约束，在“自己的天下”，那些费心养成的好习惯丢得很快。

北京市朝阳区小学四年级女孩田甜此前从没有偷偷玩手机的习惯，这段时间，她的妈妈发现，她睡前会偷偷玩手机，摆弄到很晚，“经常夜里12点才能入睡，早上8点半上课，我会8点叫她起床。”田甜的妈妈告诉记者。

田甜的一天是这样度过的：上午是各科课程，老师发布一段录好的知识点精讲，然后分时段答疑给孩子们做一些试卷。“这些只能在手机上进行，有时还要打卡点名，我算了一下，一天之中，对着手机的时间足有五六个小时。最难办的是，居家学习期间孩子用手机有了最正当的理由，晚上孩子说需要预习、需要‘对题’、需要检查作业，轻轻松松就拿到了手机，而一拿到，不到睡觉就收不回来了。”田甜妈妈说。

好在这些课程学校并不强制上，因此，为了田甜的视力健康，她的妈妈有时候会选择“旷掉学校的课”，上某网校的四年级课程。“因为这个网校课程可以在电视上投屏播放，看电视总比看手机好一点。”

记者在采访中了解到，深夜才能入睡，是不少学生的通病。北京市西城区初二男生可乐成绩一直名列前茅，在打篮球、踢足球、弹中阮等方面都有特长，还是班里的班长。这个优秀的孩子也在居家学习中被“打回了原形”。“以前9点半准时入睡，现在推到10点半。以前只用手机软件检查作业，现在从早到晚盯着手机，偷摸插空玩游戏。”可乐妈妈林女士告诉记者。

可乐的课程这样安排：从早上8点到下午4点20，是学校的云端课堂时间。用企业微信、雨校平台等软件学习，老师带着孩子们复习以前学过的知识点，大多是串讲。每节课40分钟，下课十分钟时间，可乐偷偷打游戏，“《王者荣耀》《第五人格》，还有一些小的游戏。”林女士说，“他的同学还组建了各种微信群，他们在里面聊一些很无厘头的话题，总是对着手机哈哈大笑。”

林女士是一名儿科医生，疫情影响之下工作很忙。她发现，一旦自己不在家，爸爸对孩子的约束有限，孩子一整天“连被窝也不出，所有课都在床上解决”。于是，林女士每天早上7点上班，就把可乐带到医院，门诊的时候可乐自己在医生值班室学习。“这样至少能让他养成按时起床的习惯，有规律的作息。”

学习效果不佳

作息时间被打乱的还有北京市东城区初一女孩丽丽，“她连体育课都在床上，在床上放一张瑜伽垫。”丽丽妈妈告诉记者，“她没有离开过自己的床，起床就在床上摆个小桌子学习，以便随时躺下。”

丽丽每天上9节课，也是“全手机操作”。除了作息的紊乱，妈妈更担心的是学习没有学好。每节课30分钟，一节一节，“时间被切割成细碎的小块，感觉孩子的收获不大。”丽丽妈妈很有感触，“孩子很少有时间读完一本书，课程上完就很疲惫了。我觉得线上开学没有把居家学习和学校学习分割开来，居家学习应该打破时间概念完成一些深度阅读的内容。我希望每一科老师能围绕一本书，讲一些自己科目的相关知识，让孩子有一些自主学习的能力和深度阅读的能力。现在太零碎了，都是碎片化学习。”

讽刺的是，丽丽妈妈告诉记者，为了孩子少看一些动画、少玩一些游戏，她不得不把时间切得更“碎”，学习时间结束后，再让丽丽上一些画画、音乐等网课，“转移孩子注意力”。

北京市朝阳区一年级女孩小夏的妈妈也是这样，为了和动画片“战斗”，她把艺术体操、舞蹈等实践类的网课都加了课时，“这样，孩子每天的运动时间多了，看电视、玩手机的时间就少了。”

时间越切越碎，越赶越快，学习的效果却有限。家长们都觉得孩子状态不对，却不知道怎样解决。

缺乏生活教育

也许这就是“从善如登，从恶如崩”，好习惯养成很慢，丢掉却很快。为什么居家学习之后，不少学生陷入了这样的怪圈？东北师范大学家庭教育研究院院长赵刚认为，生活教育这一课该补上了。

“好习惯的养成、规则意识的形成，往往在公共空间发挥更大的效力，因为它符合多数人的共同利益。疫情的影响，大家从公共空间转入了家庭这一私密空间，公共约束小了，一些孩子就容易松懈，一些生活问题也随之出现，这是生活教育体系长期被淡化造成的。”赵刚告诉记者。

很长一段时间，除了学科知识，有关生活理念、技能的教育相对短缺。“这在80后家长和00后孩子之间的影响尤其明显，家长们对于生活的理解、对于家庭教育的理解有偏差，于是，疫情期间的家校合作也产生了新的问题。”赵刚建议，居家学习，生活教育这一课家长和孩子要共同学习。

关于家长们担心的“碎片化”、学习效率不高等问题，赵刚认为，最重要的不是“追课”，学科知识总有被淘汰的时候，而自主的生活能力将会激发孩子内在力的需求，“从被动学习到主动学习，从他律到自律，只有当孩子们学会了这些，他们就真的长大了。”