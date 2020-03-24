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“全手机操作”保护好视力更紧迫

2020-03-24 08:50 来源：光明日报 周世祥
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　　因为“盯屏”不得已要增多近距离用眼；

　　由于几乎所有电子产品入眼的光强度都会超过纸质版书籍、黑板的光线反射强度，而存在光线刺激的问题；

　　无论是电脑、iPad还是手机，都会有一定的发光频率，这与自然光线不同，会对眼球的发育有影响——

　　一方面需要长时间“盯屏”，一方面又因不得不“禁足”在家缺乏户外运动，孩子的视力下降怎么办？教育主管部门、教师、学生和家长该如何协力化解？

　　长时间近距离“盯屏”会增加近视风险

　　“孩子上初二，上午五节课，下午三节课，一节课最少30分钟。一天如果不算做作业，要盯屏大概240分钟，”说起孩子在线开课以来“盯屏”的时间，北京市东城区一位中学生家长李梦告诉记者，“他预习、复习、做作业都依赖电子屏，课间倒是会有10至30分钟休息，除了喝水上厕所玩游戏，他还要盯着微信群和同学交流。”

　　线上开学以来紧锣密鼓地上了几天网课，到了晚上休息时间，在北京一所985高校建筑学院就读的大三学生小高才有时间接受采访。据她透露，上一天课大概需要盯屏4至5个小时不等。除了上视频课“盯屏”之外，小高也向记者表示，在家学习使用其他电子产品的频率也增加了。“我们每门课都建有师生微信群，会通过群收发一些课程信息、开展问题讨论，也没有固定时间，随时可能会看”，小高还表示，一些课程需要阅读的文献，平时自己会尽量去图书馆借来纸版书籍阅读，但现在只能下载电子版，在电脑或iPad上查看。

　　上海市第一人民医院眼科副主任医师朱鸿告诉记者，防疫特殊时期的教学模式对学生的视力可能存在三方面的挑战：首先是因为“盯屏”不得已要增多近距离用眼；其次，由于几乎所有电子产品入眼的光强度都会超过纸质版书籍、黑板的光线反射强度，会存在光线刺激的问题；第三是光频率问题，无论是电脑、iPad还是手机，都会有一定的发光频率，这和自然光线不同，也会对眼球的发育有影响。“此外，居家防疫期间户外活动也明显减少了，阳光中的紫外线对于近视防控是有作用的，而这一条件现在也不具备。”朱鸿表示。

　　线上课堂可打破传统连贯授课模式

　　记者注意到，教育部有关负责人就“停课不停学”相关问题答记者问时提出，为避免学生网上学习时间过长，对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，对其他学段学生作出限时限量的具体规定，还要指导学生合理安排作息时间，通过增大休息间隔、做视力保健操、强化体育锻炼等方式，保护视力，增强体魄，保障身心健康。

　　朱鸿建议，在线上课程的设置上，教育主管部门的确需要结合学生的年龄特点，对课程时长做一些规定，“如果一定要视频上课，对于低年级小学生来说，15至20分钟一节可能更加合适，初高中学生时间可以稍长些，但不宜超过30分钟。”

　　“一些课程可以采用模块化讲授形式，比如10分钟、20分钟一个知识点，把连续的学习切割开，这样学生也可根据接受能力选择是否反复观看，提高了效率，也减少了连续看视频用眼的时间。”朱鸿表示，“也希望学校能在一段课程结束后对学生有个小提示，比如‘该做眼保健操了’，在眼睛需要调节、产生一定的疲劳时，做眼保健操帮助其恢复，可以起到很好效果。”朱鸿说。

　　学生的个性化用眼习惯需关注

　　“首先，应给孩子创造一个好的光线条件，学生阅读文字材料时，建议要‘双重给光’。比如房间只有一个吊灯，灯光打开，学生写字时右侧手和笔可能会产生阴影，那么这时需要在左前方再放置一个台灯。这样从纸上反射的光线是均匀的，没有明显阴影，此外也不要有太强的反光，不要使光线明暗反差过大，这种状态下光线对眼球的刺激是最低的，使其处于比较放松的状态，不会引起过度调节。”朱鸿说道。

　　除了光线，选择屏幕也有讲究。朱鸿表示，选择在线学习工具时要尽可能模拟课堂环境，在保证清晰度的条件下，尽可能让屏幕足够大。“因为距离越远，越接近于平行光线进入眼睛，对眼内的调节要求是最低的，这样可以降低视疲劳，也可以降低眼球内部的调节，减少近视风险。”

　　朱鸿建议家长尽可能利用阳台和窗口让孩子远眺，从而保证一定的自然光线下的紫外线暴露，而在室内则可以借助弱视训练用的室内乒乓球进行眼球运动的训练。“这种乒乓球用弹簧连着底座，击打后用眼睛追踪它，眼球就要跟随乒乓球转动，转换看远看近，对近视防控有帮助。”

　　朱鸿表示，家长如果发现孩子有故意凑近看、歪头、眯眼、斜眼、看一会儿就揉眼等情况，说明孩子可能有些用眼过度，这时就要及时调整用眼频率，减少眼部肌肉疲劳的情况。

编辑： 罗予岐

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