你与高三学霸的距离，或就差一张学习计划表

南方+记者采访了佛山4位高三“学霸”，一起来看看他们是如何在家学习，又是如何做好自己的学习计划的吧！

3月21日-22日，佛山市南海区1.8万多名高三学子正式开启了一场特别的“云统考”，以便检验学生们在线教育一个多月的学习成果。疫情期间，居家网课学习非常考验学子们学习的自主性和自律意识。近日，南方+记者采访了佛山4位高三“学霸”，一起来看看他们是如何在家学习，又是如何做好自己的学习计划的吧！

佛山市第一中学高三（19）班：程韵

将网课PPT打印下来做重点内容剪贴

为适应在家复习的节奏，程韵每天早上6时多起床，晚上11时多休息。她介绍，学校虽然会有安排课程表，但是自己会根据自身学习状态和短板按自己的情况进行调整。由于数学成绩不是很稳定，她会花多一些时间投入复习。

程韵的每日学习计划表。

在时间管理，她会用本子写好每天要做的计划表。每天老师上课的网课PPT 她会去打印下来，将重要的内容剪贴在笔记本上，便于及时巩固和复习。

“时间上建议不要安排太密集，这样很容易‘翻车’ 。现在学校慢慢开始限时测验。为了营造在家里的考试状态，我会选择将桌面清空，水壶放到凳子底下，让自己更好地投入到考试状态中。”程韵说。

“高考仅剩80多天，压力肯定会有，但是没有压力没有动力。”每天下午5时多，程韵都习惯到小区内散散步听听音乐。她认为这段时期自律很重要，同时要做好劳逸结合。他表示，自己目前状态比较稳定，希望可以通过努力，离自己的目标更近一些。

南海区石门中学高三（6）班：陈岳纬

把简单的事情做好就是不简单

陈岳纬是石门中学高三（6）班有为班的班长，成绩常常名列年级前十名。按照学校安排周一到周五一共要上6节课，并会进行早晚读。在自己可以利用的中午和晚上时间，他会先完成当天作业，再进行知识点的归纳整理和错题的反思总结。

陈岳纬3月20日的学习计划表。

3月20日，在线统考的前一天，学校停课给大家自由复习，陈岳纬罗列了自己详细的一天计划表。实际上，做好学习计划，是他每天都要做的事情。“我个人把理科分为两类，数学和物理属于计算型，化学和生物属于读背型。计算型学科把一定要把题目弄通学懂，而对于读背型的化学和生物我一般会注重看书归纳，把书本知识点抽离出来系统掌握。

“每一次看书的时候我都会拿张草稿纸在旁边，把之前没有注意到的知识点记下来最后整理到笔记本上。我发现每次写下来都不一样的。这样一遍一遍巩固，记忆也会越来越强化。”陈岳纬说。

“其实学习方法基本都是那几点，比如上课认真听讲，这点说起来很简单，但不是每个人都能做到。”陈岳纬分享自己上网课的一些小方法，比如出现犯困的时候，他就会强迫自己一直做笔记，把老师讲的快速记下来。

“这样，即使上课没听进去，课后看笔记还是能够知道老师说的是什么。在家学习对我来说比较大的诱惑是手机。我会选择用一些可以控制手机的软件来督促自己。比如‘番茄 ToDo app’就可以设定时间锁定手机，帮助自己抵制分心。” 陈岳纬说。

顺德德胜学校高三（1）班：王语彤

利用计时器或专注类APP提升自习效果

“停课不停学，我们进行线上学习已经有一段时间了。这段特殊时期，对于高三的我们来说既是机遇也是挑战。”王语彤表示，虽然具有可以回放上课录播、针对性错题评讲、一对一辅导等优点，线上学习带来一些小烦恼，比如每天长时间面对电脑，身体会比平时更疲惫；一个人的自习空间，效率似乎低了些；没有强制性锻炼，坐等发胖；没有学习氛围，动力不足。

“对此，我个人的解决方法是：好好利用课间放松身体、多做眼保健操；利用计时器或专注类APP，提升自习效果；寻求父母的帮助，督促锻炼打卡；打印最近考试成绩并贴在显眼位置，提醒自己距离目标有多远。此外，为了提升线上学习效率，我制定了每日学习计划以及每日学习记录两个表格。希望有利于学习任务的落实与时间的管理。”王语彤说。

王语彤的每日学习安排和一周计划表。

三水中学高三（18）班：黄颖卓

合理利用零碎时间查漏补缺

待在家中，黄颖卓认为学习方法及规划要与学校有所区别，家中可利用时间较长，比学校的安排更为灵活，同时也面临更大挑战，这就需要做好学习规划与安排，合理有效地进行线上学习。

“首先，我们要合理利用零碎时间。”黄颖卓介绍，她每天起床后可以播放英语文段练习听力，在洗漱与吃早饭的时候可以同时进行，既节省了时间，英语听力也得到了极大的提升，而睡前也可以播放较为缓和的英语朗诵美文，既学习了英语，还可以催眠，有利于快速入睡。

“英语听说考试即来临，我们必须明确自己的薄弱环节，在老师布置的作业的基础上，自己加练薄弱的部分，及时与老师沟通求助。”她说。

黄颖卓的居家学习计划。

一天繁忙的网课下来，不少同学经常会觉得眼睛酸涩疼痛。在平时的课间的零碎时间，黄颖卓建议同学们去阳台透透气，看看绿色植物缓解眼部疲劳，给与自己每天适当的放松缓解疲劳，这样才有助于更专注有效的学习。

“午休时间较长，我们可以利用这段时间进行早上课程的知识点与错题的归纳。其次，晚修时间进行合理规划。晚修在学校基础上可以适当延长，毕竟在家肯定睡得不早。”黄颖卓表示，相比学校，晚上每科老师都在线，相当于全科老师一起值晚修，要充分利用这个机会，解决今天甚至是以前没有解决的问题，老师进行分析，找出自己的问题所在，以后针对性关注这方面的问题。在完成作业的基础上，留一部分时间进行归纳，回看课本，将知识点之间串联起来，形成知识脉络。

来源：南方+客户端-南方号“佛山大课堂”