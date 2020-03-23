2020年成人高等教育本科毕业生申请学士学位外国语水平考试及报名延迟

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）日前，广东省教育考试院发布相关公告，由于受新冠肺炎疫情影响, 原定于3月份报名、4月份考试的2020年成人高等教育本科毕业生申请学士学位外国语水平全省统一考试延迟，具体报名时间、报名方式及考试时间另行通知。请考生关注我院官微（ID:gdsksy）、官网（http://eea.gd.gov.cn）及广东教育考试服务网（http://www.eesc.com.cn）相关公告。