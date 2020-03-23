粤多所高校今年开招“专插本”

“专插本”又扩招啦！19日，广东省教育考试院发布《关于做好广东省2020年普通高校本科插班生招生考试补报名的通知》，引起广泛关注。

南方日报讯 （记者/杜玮淦）“专插本”又扩招啦！19日，广东省教育考试院发布《关于做好广东省2020年普通高校本科插班生招生考试补报名的通知》，引起广泛关注。据悉，今年广东本科插班生招生规模将进一步扩大，包括公办、民办在内的高校本科插班生招生计划大幅增加。记者留意到，今年有多所高校首次或者近年停招后重新招收本科插班生，其中不乏广东医科大学、广东第二师范学院、惠州学院等老牌公办高校。

今年广东医科大学首次招收本科插班生，采取与广东食品药品职业学院、肇庆医学高等专科学校、东莞职业技术学院三所院校联合培养的方式，计划招生500人。其中护理学专业插班生计划220人，药学专业插班生计划160人，预防医学专业插班生计划60人，中药学专业插班生计划60人。该校招收的预防医学、药学、中药学三个专业为省内唯一。

2015年全面停招本科插班生后，广东第二师范学院今年再次开启招生通道。该校将与广东轻工职业技术学院、广东省外语艺术职业学院和中山火炬职业技术学院三所院校联合培养，计划招收包括学前教育和音乐学两个师范专业，以及应用化学、食品质量与安全和网络工程专业共计500人。

近日，广东技术师范大学调整了本科插班生的招生计划，总数扩增到780人，招生专业包括财务会计教育、计算机科学与技术、应用电子技术教育、电气工程及其自动化和机械设计制造及其自动化，其中4个专业是职教师资类。

地方高校、独立学院和民办高校成为本次扩招的“主力军”，不少高校扩招计划数翻倍，招生总计划排在全省前列。如广东石油化工学院、嘉应学院、广东工业大学华立学院、吉林大学珠海学院、广州大学松田学院、广东理工学院和广东科技学院等高校，计划数均达到千人以上，进一步满足广大学生升学期盼。

本次扩招中有不少为本科插班生联合培养专业，即普通本科高校和高职院校联合培养。针对这类专业的教学、实践和考核方式，记者采访了广东医科大学有关负责人。据介绍，广东医科大学本科插班生联合培养专业采取“1.5+0.5”的培养模式，即第1-3学期在合作院校就读完成专业课学习，第4学期在实践基地进行毕业实习。在专业课学习期间，广东医科大学将负责招生宣传、人才培养标准和教学大纲的制定、组织自主命题考试、进行专业核心课程在线教学、开展质量监控和考核评估以及指导合作院校实施具体教学任务等工作。学生在允许的修业期限内获得规定的学分，完成人才培养方案规定的理论和实践教学环节，符合广东医科大学毕业及学位授予规定的可获得广东医科大学相应专业的本科毕业证和学位证。

广东省教育考试院有关负责人介绍，网上补报名安排在3月25日至31日进行，考生只能报考一所院校，2020年1月已成功报考的考生有一次修改报考志愿的机会。受疫情影响，本科插班生（含三二分段专升本转段）考试时间初步安排在4月底以后，具体时间将提前向社会公布。