“新工科”人才受“新基建”企业青睐

就业是最大的民生，新冠肺炎疫情下的高校毕业生就业备受社会关注。近日，记者从华南理工大学了解到，该校推出毕业生一站式求职服务云平台，将就业工作全部转到线上进行。

南方日报讯 （记者/杜玮淦 通讯员/华轩）就业是最大的民生，新冠肺炎疫情下的高校毕业生就业备受社会关注。近日，记者从华南理工大学（下称“华工”）了解到，该校推出毕业生一站式求职服务云平台，将就业工作全部转到线上进行。目前，华工已有1/3毕业生完成就业手续，“新工科”专业输出的人才受到“新基建”领域相关企业的青睐，成为“热捧”对象。

华工今年约有11000名毕业生就业，目前已有1/3的毕业生办理完成就业手续，与去年同期就业进展基本持平。华工副校长李正介绍，近期华工举办一系列线上招聘活动，反响良好。3月6日-8日举行的第一场“空中双选会”，有750家企业报名参加，其中包括了77家上市公司，14家世界500强企业，总共提供71000个优质就业岗位，吸引了1万多名毕业生前来参加，平均每位求职者投递了6.3份简历。

以5G、大数据中心、人工智能等领域为代表的“新基建”正在引领新的经济发展方向，华工也在这个领域提前布局、精准发力。李正介绍，华工在2019年5月面向社会颁布了“新工科建设F计划”，主要瞄准人工智能、大数据、生物技术、高端装备制造等国家战略新兴产业发展和粤港澳大湾区产业转型升级需求的领域，积极改造升级传统工科专业，发展新兴工科专业，培养适应和引领区域高质量发展的新型工程科技人才。“新基建”涉及的学科领域既有华工的传统优势学科，也有交叉学科和“新工科”，该校将在3月底举办一场“新基建”类企业线上专场招聘会，为企业和人才牵线搭桥，及时为经济社会发展提供助力。