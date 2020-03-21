开启“四化一体”模式，看广外这样保障学生就业

广东外语外贸大学积极转变工作思路，创新工作方式，多项举措推动学校2020届毕业生顺利就业。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/欧少彬）今年全国普通高校毕业生人数再创历史新高，达到874万（同比增加40万人），加上经济下行压力和疫情重叠的影响，高校毕业生就业形势更加复杂严峻。疫情当前，就业在季，为做好疫情防控期间就业服务工作，广东外语外贸大学积极转变工作思路，创新工作方式，多项举措推动学校2020届毕业生顺利就业。

据了解，截至目前，广外为2020届毕业生提供就业招聘岗位数与去年同期持平；毕业生签约率略低于去年同期，已签约的单位不乏有工商银行、南方航空、华为、美的、格力等世界500强企业。

求职招聘云端化，就业活动不打烊

广外疫情防控期间暂停全校各类进校现场招聘活动，将线下招聘改为线上招聘，将招聘“面对面”改成“线连线”，发布《致用人单位的一封信》，告知在疫情防控期间，来校招聘全部通过“云就业平台”来进行线上职位发布、空中宣讲会、线上双选会、语音视频面试，实现“云招聘”常态化。

3月6日，广外首场网络视频招聘会在南方人才市场网络平台举行。共有168家单位线上参会，提供总岗位数778个，招聘需求人数5672人。截至当天17时，“入场”参加网络视频招聘的学生达1783人，向参会企业投递简历6705份。接下来还将在3月30日、4月16日继续举办专场网络视频招聘会，并和云就业、前程无忧、猎聘、智联招聘等单位合作举办云宣讲、语音视频面试等线上招聘模式。使用“广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台”为毕业生办理相关业务，确保毕业生业务办理审核做到日日清。通过新媒体及时发布招聘信息，安排专人负责就业信息网，广泛收集各类招聘信息，及时发布，精准推送。

举办网络视频招聘会，实现“面对面”视频面试

职业教育网络化，就业服务不断线

疫情防控期间，广外就业指导中心全体人员离校不离岗，放假不放工，采取“线上+电话”的工作形式，充分利用互联网平台开展毕业生职业辅导和就业指导工作。打造“云课堂”，与北森生涯、睿新中科开展合作，免费向学校大学生提供“春风系列”和“大学生职业发展与就业指导”线上开放课程。免费开放“吉讯”大学生职业测评系统，为学生提供测评报告，并由咨询师对测评报告进行分析解读，帮助学生快速便捷了解自我、了解职业，助力自我成长。开展线上职业咨询服务，开放“广外就业”微信公众号进行职业咨询线上预约，预约成功后由专业咨询师通过线上（微信或QQ）方式一对一提供咨询服务，并集中收集统计学生咨询的问题，定期通过“广外就业”微信公众号推送统一答复。

开放就创业直播平台，打造“云课堂”建设

渠道开拓多元化，校企互动不停歇

大力开拓就业渠道，构建与重点区域、重点行业协会、重点用人单位“点对点”衔接机制。建立校地人才供需合作对接平台，与粤港澳大湾区的多个地区人社部门签订战略合作协议，达成地区企业组团式来校招聘意向。引导毕业生积极参加国家部委和基层就业专项招录，组织实施好特岗教师计划、大学生村官、三支一扶、大学生志愿服务西部计划和大学生参军入伍等基层项目，鼓励毕业生到基层就业、创业。加强与优质用人单位交流合作，开展调研工作，广泛了解人才需求情况和培养建议，进一步推动学校学生就业工作。

精准帮扶个性化，分类施策不停步

广外着力加强对2020届毕业生的精准帮扶个性化服务，坚持“一生一策”动态管理，对就业困难的学生建立详实的工作台帐、帮扶台账和就业跟踪台账，并进行一对一帮扶指导，及时跟进就业进度，重点关注2020届湖北籍毕业生。建立工作台账和微信群，详细了解毕业生的就业现状和求职意愿，及时精准推送就业招聘岗位并加强分类指导。开设职业发展力提升训练公益线上课程，与中公教育合作为学生开设涵盖公务员考试、事业单位招聘、教师招聘、银行系统招聘、教师资格考试，研究生入学考试等专题的线上公益课程，助力学生应试应聘。加强应聘重点单位学生的培训，面向有意参加外交部、中联部、商务部等国家重点单位遴选的学生举办专项宣讲会、选拔推荐考试、模拟面试和经验交流会。开展线上简历诊断和完善服务，组织行业专家、知名企业HR、就业人员组成导师团队，为学校毕业生提供免费线上简历诊断。