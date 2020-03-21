广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

开启“四化一体”模式，看广外这样保障学生就业

2020-03-21 10:18 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/欧少彬）今年全国普通高校毕业生人数再创历史新高，达到874万（同比增加40万人），加上经济下行压力和疫情重叠的影响，高校毕业生就业形势更加复杂严峻。疫情当前，就业在季，为做好疫情防控期间就业服务工作，广东外语外贸大学积极转变工作思路，创新工作方式，多项举措推动学校2020届毕业生顺利就业。

　　据了解，截至目前，广外为2020届毕业生提供就业招聘岗位数与去年同期持平；毕业生签约率略低于去年同期，已签约的单位不乏有工商银行、南方航空、华为、美的、格力等世界500强企业。

　　求职招聘云端化，就业活动不打烊

　　广外疫情防控期间暂停全校各类进校现场招聘活动，将线下招聘改为线上招聘，将招聘“面对面”改成“线连线”，发布《致用人单位的一封信》，告知在疫情防控期间，来校招聘全部通过“云就业平台”来进行线上职位发布、空中宣讲会、线上双选会、语音视频面试，实现“云招聘”常态化。

　　3月6日，广外首场网络视频招聘会在南方人才市场网络平台举行。共有168家单位线上参会，提供总岗位数778个，招聘需求人数5672人。截至当天17时，“入场”参加网络视频招聘的学生达1783人，向参会企业投递简历6705份。接下来还将在3月30日、4月16日继续举办专场网络视频招聘会，并和云就业、前程无忧、猎聘、智联招聘等单位合作举办云宣讲、语音视频面试等线上招聘模式。使用“广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台”为毕业生办理相关业务，确保毕业生业务办理审核做到日日清。通过新媒体及时发布招聘信息，安排专人负责就业信息网，广泛收集各类招聘信息，及时发布，精准推送。

举办网络视频招聘会，实现“面对面”视频面试

　　职业教育网络化，就业服务不断线

　　疫情防控期间，广外就业指导中心全体人员离校不离岗，放假不放工，采取“线上+电话”的工作形式，充分利用互联网平台开展毕业生职业辅导和就业指导工作。打造“云课堂”，与北森生涯、睿新中科开展合作，免费向学校大学生提供“春风系列”和“大学生职业发展与就业指导”线上开放课程。免费开放“吉讯”大学生职业测评系统，为学生提供测评报告，并由咨询师对测评报告进行分析解读，帮助学生快速便捷了解自我、了解职业，助力自我成长。开展线上职业咨询服务，开放“广外就业”微信公众号进行职业咨询线上预约，预约成功后由专业咨询师通过线上（微信或QQ）方式一对一提供咨询服务，并集中收集统计学生咨询的问题，定期通过“广外就业”微信公众号推送统一答复。

开放就创业直播平台，打造“云课堂”建设

　　渠道开拓多元化，校企互动不停歇

　　大力开拓就业渠道，构建与重点区域、重点行业协会、重点用人单位“点对点”衔接机制。建立校地人才供需合作对接平台，与粤港澳大湾区的多个地区人社部门签订战略合作协议，达成地区企业组团式来校招聘意向。引导毕业生积极参加国家部委和基层就业专项招录，组织实施好特岗教师计划、大学生村官、三支一扶、大学生志愿服务西部计划和大学生参军入伍等基层项目，鼓励毕业生到基层就业、创业。加强与优质用人单位交流合作，开展调研工作，广泛了解人才需求情况和培养建议，进一步推动学校学生就业工作。

　　精准帮扶个性化，分类施策不停步

　　广外着力加强对2020届毕业生的精准帮扶个性化服务，坚持“一生一策”动态管理，对就业困难的学生建立详实的工作台帐、帮扶台账和就业跟踪台账，并进行一对一帮扶指导，及时跟进就业进度，重点关注2020届湖北籍毕业生。建立工作台账和微信群，详细了解毕业生的就业现状和求职意愿，及时精准推送就业招聘岗位并加强分类指导。开设职业发展力提升训练公益线上课程，与中公教育合作为学生开设涵盖公务员考试、事业单位招聘、教师招聘、银行系统招聘、教师资格考试，研究生入学考试等专题的线上公益课程，助力学生应试应聘。加强应聘重点单位学生的培训，面向有意参加外交部、中联部、商务部等国家重点单位遴选的学生举办专项宣讲会、选拔推荐考试、模拟面试和经验交流会。开展线上简历诊断和完善服务，组织行业专家、知名企业HR、就业人员组成导师团队，为学校毕业生提供免费线上简历诊断。

　　

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第5期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235