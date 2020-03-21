校本培训提升教学能力 高职线上教学有序推进

近日教育部下发通知，要求实施教师在线教学能力提升行动，因地制宜开展在线教学培训，保证教学质量和人才培养水平。

疫情当前，我省高职院校“停课不停教，停课不停学”，3月全面启动了线上教学，两周来已有2.6万名教师开始了线上授课，开设线上教学课程达2.9万门，覆盖66万在校生。近日教育部下发通知，要求实施教师在线教学能力提升行动，因地制宜开展在线教学培训，保证教学质量和人才培养水平。

广东高职教育及时部署、迅速行动。省教育厅连续出台多个政策指引和工作举措，抓实疫情防控期间线上教学工作。一是加强指导，组织省职业教育学会和省高职各教育教学指导委员会搜集整理线上教学平台和资源、编制各专业线上教学实施指南、推荐线上教学典型案例。二是明确要求，就教学组织、监督检查、安全监管等环节做出部署。三是强化激励，明确各职业院校要将教师线上教学、组织线上讨论、辅导答疑、作业批改等计入教师工作量，纳入绩效管理。

各高职院校结合师生实际和专业特点，针对疫情期间线上教学覆盖面广、水平不一的现状，因地制宜、一校一策，开展了形式多样的校本培训，着力提升教师线上教学能力，努力实现线上教学“标准不降，实质等效”的目标。

一是优化工作方案，完善教学指引

各学校针对线上教学的特点和要求，编制了专门的教学实施方案，并对线上教学的组织与管理制定了一系列制度和指引。如深圳职业技术学院针对学校实际和教师提出的具体困难，推出《应急教学组织总体方案》《教师网络教学基本要求》《二级教学单位网络教学管理基本要求》《网络线上教学培训及技术支持方案》《网络教学质量监控方案》《网络教学督导方案》等系列文件，要求做到“停课不停学，教学不延期”，确保各项教学活动平稳有序、网络教学“实质等效”；广州番禺职业技术学院建立了“二级学院-专业-课程”的三级在线教学实施方案制度，制订了14个部门在线教学实施方案、47个专业在线教学实施方案以及498门课程在线教学实施方案，提出了“标准不降、任务不减、方式灵活、保证质量”的线上教学要求。

二是应对教学需求，丰富培训内容

各校从教师实施线上教学的薄弱环节与现实困难出发，针对性地开展了系列线上培训工作，切实提升线上教学能力。如广东农工商职业技术学院采用“组织培训、教师互评、专业自评、交流汇报”的形式，组织开展线上教学培训，全体教师围绕线上教学可能遇到的各类问题和难点展开了探讨和交流，收到了良好的培训效果；广东茂名健康职业学院组织授课教师学习《疫情之下的“应急”教学模式》《直播培训——基于“一平三端”的备课、建课、用课、学课、管课》《老师如何利用平台在线组织教学》等4门课程，提高教师信息化教学能力；惠州城市职业学院构建院校两级师资能力提升体系，以学校、二级学院或专业中心为主体组织55场教师线上教学能力培训，有效助力线上教学的顺利开展；肇庆医学高等专科学校等学校针对在线直播教学软件和教学平台应用技巧开展了专题培训。

三是加强示范帮扶，打造强力团队

各校积极发挥骨干教师、青年教师在教学能力、信息技术等方面的优势，通过“传帮带”完善教师互助共享机制，实现共同成长。如广东水利电力职业技术学院组织多名热心教师成立了网络授课突击小分队，率先进行网络授课备课的探索试验，再以“传帮带”引领全体教师齐心协力完成这项突发疫情下的特殊任务；广东科学技术职业学院制定《教师信息化教学能力提升在线自主学习研修方案》，要求教师发展中心、督导组等指导教师开展备课和在线教研；广州华南商贸职业学院在全院范围内遴选27门优秀课程作线上示范课教学，供教师们分组观摩，通过示范课观摩活动，充分发挥骨干教师组织线上教学的经验示范作用，促进教师间相互交流和学习。

“凝心聚力，守护课堂”，疫情挡住了我们的物理空间，但现代信息技术又为我们架起了一座线上交流学习的桥梁。师生们克服困难、迎接挑战，在疫情之中依然可以畅游知识的海洋。

【来源】广东省教育厅