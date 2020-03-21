过半毕业生愿意先就业再择业

广东是大学生就业大省，据预测，今年省内高校大学生就业人数将创历史新高，可达49.3万人。

学校延迟开学、企业面临生产经营压力、校园招聘会和企业宣讲会纷纷延期或取消……疫情发生以来，就业成为2020年应届毕业生亟待解决的难题。广东是大学生就业大省，据预测，今年省内高校大学生就业人数将创历史新高，可达49.3万人。

为响应大学生普遍诉求，团广东省委、省学联联合发起“展翅计划，战疫行动”（下称“战疫行动”），开展公益线上春季招聘活动，积极引导有用工需求的企业和求职大学生通过互联网实现供需对接。截至目前，已对接佳兆业、碧桂园、卓越教育、百胜集团等211家企业提供9420个岗位，助力近2000名高校应届毕业生和待业青年对接就业岗位。

建议调整心态做好多手准备

为全面把握疫情对我省大学生就业的影响，有针对性地采取对策，助力大学生就业，团省委组建专题调研组，面向广东各大高校的大学生开展问卷调查和电话访谈。

调研发现，64.9%的毕业生存在担忧，认为疫情对求职影响较大，60.5%的毕业生认为“短期内不能举办招聘会，春招周期太短”对求职影响最大。数据显示，当前广东应届毕业生签约率仅14.6%，低于去年同期水平。

由于就业形势不乐观，存在较大不确定性，团省委建议，毕业生应该主动调整就业心态，做好多手准备。调研发现，51.7%的毕业生表示如果毕业时找不到理想的工作，愿意先就业再择业；43.6%的毕业生为了顺利就业愿意降低薪酬预期；33.4%的毕业生希望先参加职业技能培训以应对就业困难。

值得注意的是，受疫情影响，广东高校毕业生愿意留本省、特别是向珠三角地区聚集的迹象明显。不少毕业生在访谈中表示，广东应对疫情的良好表现，以及优质的公共资源，是吸引毕业生的重要原因。

公益培训服务大学生超12万

访谈中，多渠道开展网络新媒体招聘活动（45.6%），丰富职业规划、面试技巧、创业培训等线上课程（28.1%）等举措，是大学生希望有关部门出台的就业帮扶措施。

“往年的三四月份是招聘黄金季，现在学校延迟开学，春招也不知道何时开始。”广东技术师范大学2020届的学生黄同学说。

通过战疫行动线上招聘活动，黄同学找到了跟专业匹配的教育类岗位，投简历后，很快接到心仪公司的电话并最终通过了面试。

为帮助大学生提升职业技能，战疫行动还有针对性地推出“职场面试宝典”“校园招聘策略”“求职信息安全”等系列在线职场课程，并联合社会教育培训机构开展公益培训项目，服务超过12万大学生。

下一步，战疫行动将深入全省各高校开展“应届毕业生校园空中双选会”，同时面向应届毕业生提供“职业规划测评”服务，免费提供职业性格诊断并生成专业的测评报告，帮助毕业生建立科学合理的职业发展规划。