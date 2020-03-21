暖心故事~穗汉小朋友线上共读

通过广州智慧阅读平台，广州、武汉两地的小学生搭建起互动桥梁，以线上“结对”的方式远程连线，通过阅读、交流和讨论，迅速拉近彼此的距离，一扫长期居家的沉闷心情，结下共同战疫的深厚友谊。

近日，广州番禺亚运城小学五年级的刘诺言写了一首诗《期待天亮——送给依伊》，给武汉市育才第二小学五年级的刘依伊。近日，“穗汉小朋友，同读大中华”共读活动中，通过广州智慧阅读平台，广州、武汉两地的小学生搭建起互动桥梁，以线上“结对”的方式远程连线，通过阅读、交流和讨论，迅速拉近彼此的距离，一扫长期居家的沉闷心情，结下共同战疫的深厚友谊。

两地小朋友线上阅读交朋友

本次活动中，番禺区亚运城小学、越秀区文德路小学、荔湾区流花路小学等多所广州小学与武汉市育才第二小学结对共读，校级对接完成后，两地学校的多位优秀老师展开点对点对接，300多名武汉育才二小学生参与了本次活动，与更多广州小伙伴结成阅读对子。

通过网络建群的方式，老师和家长们群策群力，商讨了破冰活动、结对计划以及同读共学的内容和形式，按时间、按阶段达到不同的阅读目的。

“第一阶段，先让两地孩子相互认识、录制介绍视频，列举讨论的问题，分小组进行阅读和拓展。”武汉市育才二小五年级7班班主任侯敏表示，目前共读活动已进展到第二阶段，学生每天在平台上做阅读记录，并在“班级悦读”的平台上分享阅读感受、朗读音频，向结对小组的广州小伙伴介绍武汉美食、名胜、战疫等多个短视频和文章。

不少学生还开始创作战疫诗歌，互相比赛、评价，或通过视频电话方式，交流创作体验。“完成现阶段的阅读任务后，之后还会进一步指导学生的阅读学习，有针对性地补充书目，让两地的老师、家长和孩子们加深对彼此城市的了解。”侯敏表示。

不少医护家庭子女 参加共读活动

据了解，武汉育才二小有200多名学生的父母作为医护工作者，至今仍奋斗在战疫一线；还有数百名家长作为志愿者，不分昼夜地在各个社区奔忙。

“我们要求本校老师对这批特需学生一定要帮扶到位。”育才二小教导处主任雷春提到，不少特需孩子也参加了本次活动。

侯敏告诉记者，自己班上就有5名学生来自医护人员家庭，无论是父母还是孩子，为了这次疫情都付出很多。

“依伊的妈妈是一名护士，年前就主动请缨去一线，增援医院急诊科发热门诊后，又请求支援雷神山医院，到现在都还没有回家。”侯敏说，许多医护身份的家长往往主动和家人隔离数月，将孩子交给配偶照顾。不少医护父母是“双职工”，只能把孩子交给老人照顾，或者准备好饭菜再出门上班，“相当于孩子这几个月都是一个人在家。”

庆幸的是，穗汉共读、武汉本地教育局举办的“关爱医护子女”等在线结对帮扶活动，在一定程度上帮助武汉小学生保持积极心态，学习辅导、结对阅读也让学生们倍感温暖，在特殊时期也不落下学习。