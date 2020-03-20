暨南大学文科新增一国家级研究基地

近日，中央统战部、中宣部、教育部、国家民委联合发文，公布了“铸牢中华民族共同体意识研究基地”入选名单。暨南大学中华民族凝聚力研究院名列其中，成为暨南大学又一个人文社科国家级研究机构。
据介绍，暨南大学中华民族凝聚力研究院是暨南大学二级实体研究机构，以马克思主义学院作为牵头建设单位，整合了国际关系学院/华侨华人研究院、新闻与传播学院、文学院等相关学院科研力量。该研究院依托暨南大学的特色和优势，重点围绕港澳台同胞与国家认同、海外侨胞与民族认同、海外传播与实践路径等方向开展协同攻关，为深化新时代民族研究工作、构筑最广泛海外统一战线，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献“暨南智慧”。
“铸牢中华民族共同体意识研究基地”是首次由四部委联合设立的科研创新平台，是构建具有中国特色、中国风格、中国气派民族研究学科体系、学术体系和话语体系的重要抓手。基地实行"竞争入选、定期评估、优胜劣汰"的动态管理机制。每轮基地建设运行周期为3年。
据悉，经评审专家严格初审、复审、现场实地考察等环节，全国共批准设立暨南大学中华民族凝聚力研究院、北京大学社会学人类学研究所、四川大学中国藏学研究所等10个研究基地，以及清华大学人文与社会科学高等研究所等5个培育基地。