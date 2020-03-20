暨南大学文科新增一国家级研究基地

暨南大学中华民族凝聚力研究院成为暨大又一个人文社科国家级研究机构。

近日，中央统战部、中宣部、教育部、国家民委联合发文，公布了“铸牢中华民族共同体意识研究基地”入选名单。暨南大学中华民族凝聚力研究院名列其中，成为暨南大学又一个人文社科国家级研究机构。

据介绍，暨南大学中华民族凝聚力研究院是暨南大学二级实体研究机构，以马克思主义学院作为牵头建设单位，整合了国际关系学院/华侨华人研究院、新闻与传播学院、文学院等相关学院科研力量。该研究院依托暨南大学的特色和优势，重点围绕港澳台同胞与国家认同、海外侨胞与民族认同、海外传播与实践路径等方向开展协同攻关，为深化新时代民族研究工作、构筑最广泛海外统一战线，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献“暨南智慧”。

“铸牢中华民族共同体意识研究基地”是首次由四部委联合设立的科研创新平台，是构建具有中国特色、中国风格、中国气派民族研究学科体系、学术体系和话语体系的重要抓手。基地实行"竞争入选、定期评估、优胜劣汰"的动态管理机制。每轮基地建设运行周期为3年。

据悉，经评审专家严格初审、复审、现场实地考察等环节，全国共批准设立暨南大学中华民族凝聚力研究院、北京大学社会学人类学研究所、四川大学中国藏学研究所等10个研究基地，以及清华大学人文与社会科学高等研究所等5个培育基地。