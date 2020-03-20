广外教师“译心”战“疫”，译品已被广泛张贴

近日，广东省委宣传部委托广外翻译一批防治新冠病毒肺炎疫情警示语海报（英语版和韩语版）和对入境人员的广播稿。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/欧少彬）近日，广东省委宣传部、广东省卫生健康委员会联合制作出一批防疫宣传海报，内容主要涉及交通、办公、就餐、购物等公共场所的防疫警句，如“搭地铁公交：不聊天 不接触”“办公工作：不聚集 间隔坐”“就餐时注意：用公筷 打包走”“逛商场市场：必测温 戴口罩”等，将用于公共场所广泛张贴。

据介绍，该宣传海报的英语版和韩语版翻译由广东外语外贸大学高级翻译学院教师李明、东方语言文化学院教师易超和裴允卿分别完成，并由东方语言文化学院教师李善完成入境人员广播稿（韩语）的翻译和录制工作。

中英版海报

中韩版海报

李明在采访中表示，他在3月3日晚10点接到任务后当即着手翻译，于3月4日凌晨四点完成全部翻译任务。对于海报英译文，李明本着极为严谨的态度，查阅了包括搭配词典在内的众多资料，先后请曾长期在英国利兹大学执教的叶步青先生和我校翻译学院院长李瑞林过目，并根据反馈意见润色修改，反复斟酌。李明表示，本次警示语英译，虽然文字不多，但要表达到位，需要字斟句酌、思虑再三，以充分再现原文信息、简洁明了、清晰易懂、符合英语搭配和英语思维方式，经过润色后的最终英译文版本在3月7日凌晨三点提交给省委宣传部。

易超谈到，为更好地符合韩语的搭配和思维方式，易超和裴允卿反复校对，以求精准、生动地做好警示语的翻译工作。易超举例解释说，比如“不聊天，不接触”这句表达，两个“不”字就译成了不同的表达，韩语的表达会更加含蓄一点，再把韩语直译回汉语的话，就传达了“克制聊天，避免接触”的意思。再比如：“打包带走，同样美味”这句，开始时，易超将“美味”直译成韩语对应表达，但是在修改润色时裴允卿将美味改成了韩语的“还不错”这个表达，更适应了韩语表达的含蓄性。她希望可以通过警示语海报拉近与受众的距离，为更好地宣传防疫抗疫的知识做出自己的贡献。

李善的主要工作是先将中文广播稿翻译为韩文，再为韩文广播稿录音。接到任务后，她立即着手翻译与录制。在翻译的过程中，需要考虑的不仅仅是语言的准确传达，还有情感部分的转化。因文化语境和表达习惯的不同，译者不仅仅要确保中文原义的完整表达，还要照顾听者的情绪和感受。李善举例解释道：“比如在中文的文本中，会有“必须”“需要”等带有要求性的字眼，为了让听众更容易接受，我在翻译时，更注重在这些信息的前后做铺垫，类似中文“温馨提示”等的涵义，以达到更好的传播效果。”

抗“疫”海报已在公共场所广泛张贴

这次任务时间短、要求高，广东外语外贸大学四位教师克服了种种困难，体现了该校教师的大局观和担当、奉献精神，也发挥了自身专业技能为当前防疫抗疫提供了智力支撑，贡献了广外力量。