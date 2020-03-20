人类如何与野生动物相处？北师港浸大将重新设计这门课程

除了不吃野味，我们还能做什么去保护野生动物？为了给学生解惑，北师港浸大（UIC）全人教育环境发展中心将“环境意识”选修课程重新设计，带领同学们深入探讨人类与野生动物的关系。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/陈晓虹）新冠肺炎疫情的暴发，使得人们开始重新审视人类与野生动物的关系。人类从动物身上传染的疾病为何越来越多？人类和野生动物应该如何相处？除了不吃野味，我们还能做什么去保护野生动物？为了给学生解惑，北师港浸大（UIC）全人教育环境发展中心将“环境意识”选修课程重新设计，带领同学们深入探讨人类与野生动物的关系。

多角度看自然保育

“环境意识”是北师港浸大全人教育选修课程之一，有环境监测、环境调查、资源管理、海洋保育、自然观察和野生生物保育6个方向。今年2月初，全人教育办公室环境发展中心重新设计了这个学期的课程。

大二公共关系与广告学的汪子淇在一个人兽冲突的案例中学习了如何从科学、法律、市场和个人的不同角度去分析问题；大二计算机科学与技术专业的苏义国则对宠物有了新的思考；大一公共关系与广告学的陈子琦通过采访了解到了周围人对于野生动物消费品的真实看法……这些都来自于课上野生动物与人类的相关讨论和课后实践。

在这个课程中，同学们不仅能获得自然保育和生态系统的概念和知识，更能通过角色扮演、访谈、模拟经营游戏以及在线辩论等互动方式，多角度探讨自然保育问题，并掌握分析自然保育问题的科学方法。

邀请专家开展线上讲座，填补知识盲区

北师港浸大的网课已经开展了一个多月，除了网络课堂，学校也组织了线上讲座。3月2日，环保生态健康联盟（EcoHealth Alliance）的科研工作者李泓萤为同学们带来了有关野生动物与病毒的讲座，超过350名同学参加并积极提问。动物源性病毒是怎么传播的？科研工作者如何开展疫情溯源的研究？蝙蝠被称为移动的“病毒储藏库”，但我们为什么不能消灭蝙蝠？李泓萤的讲解填补了同学们许多的知识盲区。

李泓萤拥有生态学、公共卫生、人类行为研究的复合背景，长期研究中国华南地区的人兽共患疾病风险。她也是世界自然保护联盟（IUCN）穿山甲专家组的成员之一，活跃于生物保护领域。在讲座中，李泓萤表示，动物源性病毒的传播问题在于人类的行为，单纯灭杀致病动物并不可取，会破坏当地的生态链。她提到了“One Health”的概念，认为环境健康、人类健康和动物健康息息相关，任何一个部分不健康，都会影响到其它部分。

“我们希望学生能更清晰地理解野生动物保护的重要性，更理性地看待野生动物与人类的关系，并放眼自然界中的生命和生态系统。”北师港浸大环境科学专业课程主任、全人教育环境发展中心主任詹肇泰说。

除了不吃野味，我们还能做更多

詹肇泰说，目前野生动物的保护面临的主要问题包括：野生动物栖息地被破坏、气候变化、外来入侵物种、废弃物与环境污染、滥用野生动物制品、非法盗猎和贸易等。其中，滥用野生动物制品、非法盗猎和贸易是大家比较关心的问题，而野生动物栖息地被破坏，以及与大家的生活习惯息息相关的气候变化、废弃物污染等问题，虽然不太容易引起公众关注，却也是野生动物保护面临的重要问题。

普通人可以怎样为野生动物保护做贡献呢？全人教育环境发展中心教学团队说，虽然拒绝食用野味已是贡献一份力，但这还不够，野生动物及制品出现在我们身边的形式是非常多样的，需要掌握一定的知识，才能知道生活中哪些行为将带来负面影响。

事实上，我们可以做的事情有很多，比如：

● 主动了解野生动物和生态保育的知识和相关法律，并和身边人分享和讨论。

● 拒绝其他不合理的野生动物消费，如野生动物入药、野生动物表演等。

● 发现非法捕猎、买卖野生动物等情况，在保障自身安全的前提下向公安机关反映。

● 谨慎选择宠物，不购买来源不明和野外捕捉的野生动物作为宠物。

● 不投喂野生动物，不投喂流浪猫狗。

● 合理使用防疫物资，不滥用消毒剂和杀菌剂。

● 参与生态保育志愿活动。

● 参与公众科学项目，为生态保育积累数据。

● 在旅行时，选择生态友好的旅行方式，避免干扰野生动物的栖息地。在城市中，不惊扰共栖的野生动物，选择生态友好的景观设计。

● 留意自己的生活方式，选择一项易于接受且能坚持的行为开始改变，如少消费一次性塑料制品、点餐时先考虑食量、维持合理健康的肉食比例等。

全人教育环境发展中心教学团队表示，一些对野生动物的重大威胁可能就来源于我们生活中的一个个细小的选择。野生动物保护不只是科学家和保护工作者的责任，各行各业都可以用自己的方式参与野生动物保护。

对于环保来说，“不是一个人做很多，而是很多人都做一点点。”这也是UIC全人教育开设环境意识课程的初衷。在该门课程的影响下，同学们积极用自己的所学影响和带动身边的人，参与海洋保育活动、垃圾分类推广、周边生态多样性监测以及动植物的科普工作，为环保贡献自己的一份力量。