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2020年广东省普通高等学校本科插班生招生补报名答疑

2020-03-20 08:46 来源：南方网
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　　1.为什么要进行2020年广东省普通高等学校本科插班生招生考试补报名？

　　根据教育部扩大普通高校专升本招生规模有关政策，为进一步满足广大学生升学期盼，结合广东实际，我省积极扩大2020年普通高校本科插班生招生规模，大幅增加了包括公办、民办在内的高校本科插班生招生计划。为了落实招生信息公开要求，确保本科插班生考试招生录取公平公正，切实保证院校招生计划大幅增加后考生的知情权和选择权，我省决定进行2020年普通高等学校本科插班生招生考试补报名工作。

　　2.补报名安排在什么时间？报名方式是怎样的？

　　2020年广东省普通高校本科插班生招生考试补报名在3月25日至31日进行，实行网上报名。考生先进行预报名，时间为2020年3月25日至28日（共4天）；预报名成功后再进行缴费确认，网上缴费截止时间为3月31日17:00。

　　3.什么人可以参加补报名？

　　（1）2020年1月已成功报考我省2020年本科插班生招生考试的考生，若需修改原报考院校和报考专业志愿的，可于2020年3月25日至28日登录系统修改原报考志愿进行补报名，并重新提交报考的招生院校审核，每个已报名的考生只能修改一次报考志愿，修改志愿的考生不需要再另行缴交考试费。2020年1月已成功报名的考生如果不修改原报考志愿的，不需要进行补报名，仍按原报名志愿参加考试和录取。

　　（2）未参加1月份报名的，符合《关于印发<广东省2020年普通高等学校本科插班生招生工作规定>的通知》（粤招办﹝2019﹞38号）中招生对象及报考条件规定的人员可以参加此次补报名。

　　4.参加补报名的非普通高校往届毕业生的专科毕业证截止日期是何时？

　　广东省户籍的取得国家承认学历的专科毕业生（含成人教育、自学考试、网络教育），毕业证书落款截止日期调整为2020年3月31日前。

　　5.考生可以报考几个志愿？

　　考生只能报考一所院校，但可填报该校考试科目相同的同一专业的最多4个不同教学点专业志愿，以及一个“是否服从调剂到同一专业其他教学点”选项。

　　6.考生是否需要进行现场确认？

　　2020年广东省普通高等学校本科插班生招生考试补报名取消现场确认，实行网上预报名、网上审核和网上交费。

　　（1）1月份已报名的审核结果为“待验证”考生，原须在2020年2月20日前将学历认证报告（或电子注册备案表）或中级及以上职业资格技能证书原件及复印件（验核原件后退回考生）提交至报考招生院校。现调整为：考生须将学历认证报告（或电子注册备案表）或中级及以上职业资格技能证书上传至“广东省2020年本科插班生报名系统”，由报考的招生院校审核，上传截止时间为我省2020年本科插班生招生考试开始日期前10天。

　　（2）1月份已报名的系统中“自考毕业情况验证”的结果为“通过”的自学考试考生，原须于2020年4月15日前将自学考试毕业证书和学历认证报告（或电子注册备案表）原件与复印件（验核原件后退回考生）提交至报考招生院校。调整为：报名系统中“自考毕业情况验证”的结果为“通过”的自学考试考生，不需要再提交自学考试毕业证书和学历认证报告（或电子注册备案表）。

　　（3）新补报名的考生需在报名时，通过网络上传相关资格审核材料，原则上考生报考院校根据考生上传的审核材料进行审核。

　　7.考生体检表什么时间上传？

　　新补报名的考生体检结果表上传截止时间为我省2020年本科插班生招生录取开始日期前10天。

　　8.2020年广东省本科插班生招生考试是什么时间？

　　受疫情影响，本科插班生（含三二分段专升本转段）考试时间初步安排在4月底以后，具体时间将通过省考试院官网、官微提前向社会公布。

　　（广东省教育考试院）

编辑： 罗予岐

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