网课非常时期家长与“熊孩子”冲突多？

开学时间一再推迟，广州市中小学已经线上教育快一月了，随之而来出现了一些家长和“神兽”之间的冲突。记者近日获悉，广州市、区两级未成年人心理咨询与援助中心接到关于居家网上学习的亲子冲突咨询增多。

开学时间一再推迟，广州市中小学已经线上教育快一月了，随之而来出现了一些家长和“神兽”之间的冲突。记者近日获悉，广州市、区两级未成年人心理咨询与援助中心接到关于居家网上学习的亲子冲突咨询增多。

据介绍，家长在咨询中普遍反应，孩子学习劲头不足、散漫，比如睡懒觉，完全没办法按照学校的作息时间表进行；作业一直拖着不做，时间用来玩手机，甚至网课直播的时候偷偷玩游戏；被要求学习，孩子嘴上“嗯嗯”地说好，但就是不行动……学习问题上常常引发冲突，亲子关系变得很紧张。

同时，也有来自学生的咨询，他们烦恼的是，使用电子设备上网课，容易走神，容易被游戏等影响；在家学习效率也不高，并且总是被家长们唠叨和监控，容易烦躁和焦虑，常常与父母起冲突。

为此，广州市教育局委托市未成年人心理咨询与援助中心的咨询老师们梳理出一些减少冲突的方法，供家长、学生参考。

家长 管好自己的情绪，协助孩子管好电子产品

1 管理好情绪：只有家长方寸不乱，孩子才能从容应战

咨询师发现，亲子冲突大都是由家长引起来的，而家长们却往往认为是孩子导致的。

用美国心理学家埃利斯创建情绪ABC理论来看看家长的情绪是怎么失控的：家长们因为看到A事件的发生，因此有了C的情绪反应，但是实际上导致C情绪发生的是B，因为家长看到孩子学习不认真玩手机这些行为后，认为孩子这样的学习习惯不好，担心孩子的成绩会下降，成绩不好会影响未来发展等，咨询师建议家长们在看到孩子的行为有情绪时，请先暂停下来思考：是什么让你有了情绪？

其实，家长看到孩子玩手机或者不认真学习后的情绪表现正是因为对孩子的担心与爱，但是这种爱往往因为家长的情绪失控而不能正确表达，反而成为了遗憾。

“家长的情绪管理是孩子更好应对学习、生活中挑战的法宝，只有家长们方寸不乱，孩子才能从容应战。”咨询师提醒家长朋友们，如果你已经被孩子的情况影响到方寸大乱，请及时找专业的心理工作者进行疏导。

2 家长要帮助孩子用好电子产品

A.对于小学生，家长可以参与电子产品的使用规划管理

鉴于目前线上教育的情况，家长需要与孩子一起明确课程表，打印出来贴在书桌旁，跟孩子商量和明确好上课需要使用电子产品的时间，课后尽量不使用电子产品，除非作业需要通过电子产品完成。

B.对于中学生，家长需把握责任与权力的边界

中学生与家长因为电子产品的使用发生冲突比较频繁，因此家长不能直接参与其手机等电子产品使用的管理，可以尝试与其在电子产品使用的责任与权力上，进行调整与协商。

家长需要意识到，在如制定规则、孩子对于时间的支配、手机使用等方面，需要做一些权力上的让度，对于中学生需要给他们一些自主的空间，不能以主导、命令的方式和孩子讨论与规划。同时让孩子意识到，拥有做主的权利是需要分担相应的责任的，如写作业、做家务等责任的担当。

C.对于电子产品使用过度依赖的孩子，家长需找专业人员辅助

对于已经依赖电子产品的孩子，家长需要高度重视，通过让孩子参与其他活动，逐步减少孩子在手机、电脑上的注意和时间，切忌与孩子处于对立状态，例如直接没收手机等。如果家长已经难以应对孩子的状况，可寻求心理热线援助，具体问题具体分析，并在疫情结束后及时带孩子前往儿童精神专科医院等机构就诊。

学生 制定合理计划，劳逸结合

1 创造合适的学习环境

合适没有统一的标准，唯一的标准就是学生觉得这样的环境下，自己的状态好一些，可以注意以下几点：

减少空间里的干扰物。如果是学生自己的房间，比如：温暖的被子会不会让自己时不时想钻进去，手机和手机里的游戏等。

2 学习时间家人不打扰。爷爷奶奶能不能不在学习时间嘘寒问暖？父母能否做好协调配合？

调动学习驱动力

A.确定目标，找到动力源泉

确定目标能够增强自主学习的动力，从而做好学习的规划与管理。可以邀请父母帮助孩子给他的目标写封信，通过与目标进行对话，让彼此更加了解。

B.制定合理的学习计划

尝试自己制定一个疫情居家期间的学习计划，将大目标拆分成可实行的小目标，小目标具体到每天可实行的事情，最后将目标细化到每天可以轻松应对。

C.劳逸结合，方能长久应对挑战

假如每天计划要完成学习任务给你带来的压力最大值是10分，最好将学习难度、时间长度等的计划调整到给你带来的压力不超过6分，这个是根据自身可承受的情况而定。例如，如果完成连续3小时的数学学习是崩溃的10分，你可以将难度降到每天学习1.5小时。