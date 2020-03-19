广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

华南理工大学青年学生深入学习习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员的回信精神

2020-03-19 11:01 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）3月15日，习近平总书记给北京大学援鄂医疗队全体“90后”党员回信，勉励广大青年让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。总书记的回信在青年学生中间引起了热烈反响，华南理工大学团委第一时间通过“华工青年”、微信群等团属新媒体平台对回信精神进行广泛宣传，并积极组织 “青马班”学员、西部计划和研支团成员、医学院学生、疫情防控青年志愿者以及各级团组织，利用线上平台，开展专题研讨，认真学习总书记回信精神，以坚定的理想信念筑牢精神之基，全面深化思想认识和提升行动自觉。

　　轻工科学与工程学院2018级博士生、正在武汉社区疫情防控志愿服务的返乡大学生志愿者田胜龙说：“我是一名在武汉疫区担当志愿者的青年人。新冠肺炎疫情发生以来，全国各地医护人员携手来援，许多居民自愿服务社区，司机师傅义务接送医护人员，防疫工作者昼夜不休坚持工作，为群众配送物资……我感受到他们不畏艰险，舍生忘死的精神。我认为不管是何种身份、职业，都应该时刻牢记责任、勇于担当、敢于奉献，在国家真正需要的时候，都能够义无反顾地冲上去，尽上自己的微薄之力。总书记在回信中说，希望广大青年努力在为人民服务中茁壮成长、在艰苦奋斗中砥砺意志品质、在实践中增长工作本领，不惧风雨、勇挑重担，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。这既是一种勉励，也是一种鞭策。我会继续做好志愿服务，展现我们这一代青年奋发进取、勇于担当的青春风貌。”

田胜龙在武汉疫区志愿服务

　　医学院2018级博士生邱石桥说：“总书记的回信让自己深受鼓舞，让我深刻体会到身为党员不畏艰险、冲锋在前、舍生忘死的责任与担当。平凡而伟大的抗疫战士们共同为全国人民的健康筑起一座白衣长城，时时刻刻让党旗和团旗在战“疫”中高高飘扬。爱国不分年龄，我们是勇往直前的‘90后’，作为一名医学院的博士生，一名科研人员，必将义无反顾地投身于祖国的医疗卫生事业之中，在本职岗位上以自己的所学专长撸起袖子加油干，我认为就是最好的绽放绚丽之花的方式。‘把论文写在祖国的大地上，把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中’，我们要发扬求真务实、勇于创新的精神，把我们的研究成果转化于临床，为人民服务，在热血的青春里上书写更多更好的‘论文’。”

邱石桥学习回信精神

　　医学院2019级本科生曾春艳说：“习近平总书记的回信饱含深情，语重心长。在信里，我看到了习近平总书记对一线青年工作人员的肯定和鼓励，也看到了青年一代作为国之栋梁所应肩负的责任。一线抗疫的90后青年人员都是勇敢坚毅的，也提醒着我们00后后生应当牢记使命、不忘初心，在国家需要我们的时候敢于作为。如今，许多同我们一样年龄的学生正在家中进行网课学习，有的同学还抽出时间志愿为医务工作者的子女们辅导功课。这让我感受到，只要青年一代有理想、有担当，国家就有希望。相信，疫情终会散去，中国加油！青年加油！”

　　公共管理学院2018级研究生、第八期“青马班”学员肖丹说：“在回信中，我看到了习近平总书记对北京大学援鄂医疗队全体‘90后’党员的赞赏与肯定，也看到了总书记对新时代中国青年的信任，更看到了总书记对青春及青年人应该有的样子给出的希望与期待。身为一名志在入党的团员，见贤思齐、不断进步是我的信条，北京大学援鄂医疗队全体‘90后’党员则是先进榜样，向他们学习不怕艰难困苦，不遗余力为人民服务。身为一名‘90后’青年和青马班学员，面对总书记对青年一代的殷切希望，我受到了鼓舞，也再次坚定了未来该如何奋斗、归去何方，投身到实践中，在实践中增长本领，扎根于人民群众，哪里有需要我的地方，我就将去到哪里。青春是蓬勃的，有张力的，充满无限可能，我们青年理应顽强拼搏勇挑重担，一点点担当起社会、国家的责任，如总书记说的那样，让青春在党和人民最需要的地方绽放绚丽之花。”

肖丹学习回信精神

　　材料科学与工程学院2016级本科生朱志杰、第22届研支团成员说：“2020年注定是‘不平凡’的一年，而这‘不平凡’让‘90后’以焕然一新的面貌出现在国人面前。是的，我们‘90后’是有理想、有本领、有担当的青年一代，在全民抗疫时期，我们责无旁贷、义不容辞。作为华南理工大学第22届研支团成员，我深知自己肩负着更多人的期望，因此我立足于所在居委，积极发挥党员的先锋模范带头作用，发扬志愿服务精神，配合村党委村干部开展抗疫检疫工作；与此同时，我还积极配合学院辅导员开展线上春招活动，及时传递一线春招讯息，为广大同学提供简历修改建议，助力疫情时期线上招聘工作的开展。疫情无情，人间有爱与责任，我们‘90后’党员定不辱使命，让祖国大地开满担当之花！”

 

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第5期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235