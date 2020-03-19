广东各地市

南方报业 @南方 党政网站 官方微信 网络有害信息举报专区
南方网
要闻　 学习进行时　 经济 直播 融媒　 网评　 理论
快报 专题 公告 财经 汽车 法治 教育 体育 英文 生活 视频 文化 双创 乡村 大湾区
EN
广州 深圳 珠海 汕头 佛山 韶关 河源 梅州 惠州 汕尾 东莞 中山 江门 阳江 湛江 茂名 肇庆 清远 潮州 揭阳 云浮
南方网> 教育>教育头条

就业“云”上见！吉珠开展就业线上服务

2020-03-19 11:01 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/陈闪荣）当“春招”遭遇疫情，现场招聘面临实际困难，毕业生就业也面临很大的挑战。为确保就业工作不断线，吉林大学珠海学院学校党委高度重视疫情防控期间毕业生就业工作。学校党委书记、理事长廖立国提出明确工作要求，就业工作特别是2020届毕业生就业工作要“早谋划、早行动”，要适应新形势、采用新方法，千方百计为毕业生提供足不出门的便捷指导服务。

　　2020年2月至3月，吉林大学珠海学院在省内率先出台防疫期间就业工作多项举措，通过搭建空中服务平台，举办“云就业”视频双选会，举办线上就业辅导，开展线上实训活动，落实一系列精准帮扶措施，助力毕业生就业。

　　“暖”字上下功夫，加大重点群体帮扶

　　“因为这次疫情，自己一直比较担心春招的情况。学校这场就业指导很及时。下一场网络面试我更有信心了！”身在湖北的周同学在参加完学校线上就业指导直播活动后，敲下了这样一段话。

学校举办2020届湖北籍毕业生线上就业指导直播活动

　　为持续做好疫情重点地区毕业生群体的就业指导服务工作，3月18日，学校特邀业界资深HRD专家、华发三江人力资源公司总经理辛占华，汇桔网总监徐宁为30名湖北籍2020届毕业生“量身定做”了一场就业指导直播活动。两位就业导师针对毕业生的需求，主要从目前人才市场大环境、未来前景行业简析，求职建议出实招，围绕云招聘、云面试等新形式，向毕业生传授应对方法和面试技巧，帮助他们调整心态，确定目标，适应新形势下“云就业”的新变化，在求职实践过程中，积累经验，保持学习力，多方面培养职场能力，不断增加自身价值。

辛占华、徐宁在单位为我校湖北籍毕业生作就业辅导

　　学校高度重视防疫期间对毕业生的关心关怀，在持续开展2020届毕业生就业困难帮扶工作的基础上，特别出台《关于做好2020届湖北籍毕业生帮扶工作的通知》文件，重点关注湖北籍2020届毕业生的就业帮扶工作，通过一盘棋统筹，分模块落实，专项专人垂直跟进。

　　学校通过建立校院两级精准帮扶工作机制，采取教师一对一摸查、导师一对一帮扶，分析毕业生在经济困难、就业能力、就业心理、就业观念等方面存在的问题，整合企业、校友优质导师资源，建立湖北籍毕业生就业帮扶微信群，依托云就业系统开展线上视频个性化辅导和咨询、导师匹配优质意向岗位，实现就业帮扶全链条，确保不落下一人。同时，学校设立2020届湖北籍毕业生家庭经济困难学生的就业帮扶专项资金，做到精准发力、实现精准帮扶。

　　校企合作云招聘 方便快捷效率高

　　“视频面试很便捷，效率比线下面试快很多！”2016级人力资源管理专业林同学表示，平时线下一天最多面试2家企业，但线上一天可以面试4、5家。学校的“云就业”视频双选会解决了我们毕业生的燃眉之急。

　　为解决春招这一毕业生最为关心的就业问题，学校紧密联系、充分挖掘粤港澳大湾区各级政府人才部门、行业协会、优质企业，经过调研遴选，整合多个云就业平台资源，在三月份已与珠海市金湾区、佛山市顺德区人才部门，深圳市现代社会组织人才发展中心，深圳人才集团开展综合类、区域、行业组织等网络视频双选会5场，共吸引报名单位980家，遴选参会单位748家，涵盖电子、IT信息、金融保险、智能制造、化工制药等多个行业领域，包括世界500强、中国100强、民营100强、行业领军企业等优质企业，为毕业生提供就业岗位13469个，求职学生11092人次，累计投出简历11417份次，视频面试1974人次。

　　学校还依托全国网络联合招聘24365校园招聘服务平台、广东省智慧招聘平台、学校就业网和公众号对接企业招聘信息，指导学生撰写电子简历并投递，实现精准匹配推送岗位并在线签订电子就业协议。

学校校长、分管就业副校长通过“云就业”平台 了解企业与学生的网上对接动态，与大四学生进行网络视频交流

　　就业服务线上办理 实时在线人工答疑

　　“老师，我们是不是可以通过电子协议书和企业签约，想问下电子协议书在哪查询？”2016级计算机科学与技术专业陈同学在“吉林大学珠海学院就业信息服务”微信服务号后台留言后，不一会儿就得到负责教师的答复。

　　为引导毕业生使用广东大学生就业创业智慧办事大厅，在线办理就业派遣、电子报到证查询、调整改派、就业协议书等业务；学校开通了微信服务号网络业务咨询和求职帮扶热线，做好就业相关业务办理指引，安排值班教师实时在线进行业务答疑1120人次，处理问询业务1423件，实现就业服务不断线，确保毕业生、用人单位办事无障碍。

　　“谢谢老师，我还担心疫情期间没法签协议。协议没签心也悬着。没想到在网上就能办理。疫情期间老师你也要注意防护，比心！”一位在线咨询完办理手续的毕业生，在对话窗口上给值班教师这样留言。

　　网络开展实训实践 建立联动保障机制

　　“只是看视频还是有点懵懵懂懂的，还是要自己操作才能清楚知道每一步是怎样的。”根据网络教学总体安排，学校在选取教育部推荐的优质课程资源基础上，紧急采购了课程的实训平台，近8000名学生通过网络开展相关实训实践活动，弥补网络课堂教学内容和资源不足的缺陷，保障课程教学质量不缩水。

　　学校通过制定课程网络教学方案，明确职责，及时通过视频会议等形式对31位任课教师进行培训，搭建起“学生—任课教师—教学管理（督导）人员—网络教学平台”的联动保障机制。在授课中，教师不仅完成相关教学任务，也成为学生、开课学院、网络教学平台间桥梁，及时反馈解答学生问题；教学管理人员每日汇总师生网课问题并与网络平台反馈，形成操作指南发布给师生，确保网课的正常运转。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

南方融媒体专区
南方日报电子报
南方杂志电子报

2020年 第5期
南方+客户端
回到首页 回到顶部
回到首页 回到顶部

南方报业传媒集团简介- 网站简介- 广告服务- 招标投标- 物资采购- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235