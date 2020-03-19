就业“云”上见！吉珠开展就业线上服务

2020年2月至3月，吉林大学珠海学院在省内率先出台防疫期间就业工作多项举措，通过搭建空中服务平台，举办“云就业”视频双选会，举办线上就业辅导，开展线上实训活动，落实一系列精准帮扶措施，助力毕业生就业。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/陈闪荣）当“春招”遭遇疫情，现场招聘面临实际困难，毕业生就业也面临很大的挑战。为确保就业工作不断线，吉林大学珠海学院学校党委高度重视疫情防控期间毕业生就业工作。学校党委书记、理事长廖立国提出明确工作要求，就业工作特别是2020届毕业生就业工作要“早谋划、早行动”，要适应新形势、采用新方法，千方百计为毕业生提供足不出门的便捷指导服务。

2020年2月至3月，吉林大学珠海学院在省内率先出台防疫期间就业工作多项举措，通过搭建空中服务平台，举办“云就业”视频双选会，举办线上就业辅导，开展线上实训活动，落实一系列精准帮扶措施，助力毕业生就业。

“暖”字上下功夫，加大重点群体帮扶

“因为这次疫情，自己一直比较担心春招的情况。学校这场就业指导很及时。下一场网络面试我更有信心了！”身在湖北的周同学在参加完学校线上就业指导直播活动后，敲下了这样一段话。

学校举办2020届湖北籍毕业生线上就业指导直播活动

为持续做好疫情重点地区毕业生群体的就业指导服务工作，3月18日，学校特邀业界资深HRD专家、华发三江人力资源公司总经理辛占华，汇桔网总监徐宁为30名湖北籍2020届毕业生“量身定做”了一场就业指导直播活动。两位就业导师针对毕业生的需求，主要从目前人才市场大环境、未来前景行业简析，求职建议出实招，围绕云招聘、云面试等新形式，向毕业生传授应对方法和面试技巧，帮助他们调整心态，确定目标，适应新形势下“云就业”的新变化，在求职实践过程中，积累经验，保持学习力，多方面培养职场能力，不断增加自身价值。

辛占华、徐宁在单位为我校湖北籍毕业生作就业辅导

学校高度重视防疫期间对毕业生的关心关怀，在持续开展2020届毕业生就业困难帮扶工作的基础上，特别出台《关于做好2020届湖北籍毕业生帮扶工作的通知》文件，重点关注湖北籍2020届毕业生的就业帮扶工作，通过一盘棋统筹，分模块落实，专项专人垂直跟进。

学校通过建立校院两级精准帮扶工作机制，采取教师一对一摸查、导师一对一帮扶，分析毕业生在经济困难、就业能力、就业心理、就业观念等方面存在的问题，整合企业、校友优质导师资源，建立湖北籍毕业生就业帮扶微信群，依托云就业系统开展线上视频个性化辅导和咨询、导师匹配优质意向岗位，实现就业帮扶全链条，确保不落下一人。同时，学校设立2020届湖北籍毕业生家庭经济困难学生的就业帮扶专项资金，做到精准发力、实现精准帮扶。

校企合作云招聘 方便快捷效率高

“视频面试很便捷，效率比线下面试快很多！”2016级人力资源管理专业林同学表示，平时线下一天最多面试2家企业，但线上一天可以面试4、5家。学校的“云就业”视频双选会解决了我们毕业生的燃眉之急。

为解决春招这一毕业生最为关心的就业问题，学校紧密联系、充分挖掘粤港澳大湾区各级政府人才部门、行业协会、优质企业，经过调研遴选，整合多个云就业平台资源，在三月份已与珠海市金湾区、佛山市顺德区人才部门，深圳市现代社会组织人才发展中心，深圳人才集团开展综合类、区域、行业组织等网络视频双选会5场，共吸引报名单位980家，遴选参会单位748家，涵盖电子、IT信息、金融保险、智能制造、化工制药等多个行业领域，包括世界500强、中国100强、民营100强、行业领军企业等优质企业，为毕业生提供就业岗位13469个，求职学生11092人次，累计投出简历11417份次，视频面试1974人次。

学校还依托全国网络联合招聘24365校园招聘服务平台、广东省智慧招聘平台、学校就业网和公众号对接企业招聘信息，指导学生撰写电子简历并投递，实现精准匹配推送岗位并在线签订电子就业协议。

学校校长、分管就业副校长通过“云就业”平台 了解企业与学生的网上对接动态，与大四学生进行网络视频交流

就业服务线上办理 实时在线人工答疑

“老师，我们是不是可以通过电子协议书和企业签约，想问下电子协议书在哪查询？”2016级计算机科学与技术专业陈同学在“吉林大学珠海学院就业信息服务”微信服务号后台留言后，不一会儿就得到负责教师的答复。

为引导毕业生使用广东大学生就业创业智慧办事大厅，在线办理就业派遣、电子报到证查询、调整改派、就业协议书等业务；学校开通了微信服务号网络业务咨询和求职帮扶热线，做好就业相关业务办理指引，安排值班教师实时在线进行业务答疑1120人次，处理问询业务1423件，实现就业服务不断线，确保毕业生、用人单位办事无障碍。

“谢谢老师，我还担心疫情期间没法签协议。协议没签心也悬着。没想到在网上就能办理。疫情期间老师你也要注意防护，比心！”一位在线咨询完办理手续的毕业生，在对话窗口上给值班教师这样留言。

网络开展实训实践 建立联动保障机制

“只是看视频还是有点懵懵懂懂的，还是要自己操作才能清楚知道每一步是怎样的。”根据网络教学总体安排，学校在选取教育部推荐的优质课程资源基础上，紧急采购了课程的实训平台，近8000名学生通过网络开展相关实训实践活动，弥补网络课堂教学内容和资源不足的缺陷，保障课程教学质量不缩水。

学校通过制定课程网络教学方案，明确职责，及时通过视频会议等形式对31位任课教师进行培训，搭建起“学生—任课教师—教学管理（督导）人员—网络教学平台”的联动保障机制。在授课中，教师不仅完成相关教学任务，也成为学生、开课学院、网络教学平台间桥梁，及时反馈解答学生问题；教学管理人员每日汇总师生网课问题并与网络平台反馈，形成操作指南发布给师生，确保网课的正常运转。