校地联合、亮点纷呈，这个校内选拔赛不简单

近日，广东职业技术学院2020年第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛校内选拔赛开赛。

近日，广东职业技术学院2020年第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛校内选拔赛开赛，本届“互联网+”大学生创新创业大赛由教育部和广东省政府等单位联合主办。根据广东省教育厅疫情防控期间备赛相关要求，广东职业技术学院成立以校长吴教育为组长的大赛工作小组，在“云端”统筹推进大赛校内选拔赛深入开展。与往年的校内备赛工作相比，今年的校内选拔赛呈现多个亮点。

停课不停“创”

3月2日学校已正式开学，教学上实施停课不停学，开展线上教学。把教学“搬上”网络课堂的同时，学校创新创业大赛备赛工作同样没有停止，尤其是信息工程系、机电工程系等以工科专业为主的专业系部在疫情防控期间通过网络教学平台针对校内参赛项目组织指导老师对学生团队开展指导和备赛工作，做到停课不停“创”，备赛和指导水平不降低。“疫情防控对参赛重点项目的培育、师生的交流、团队的指导造成了一定困难，但学校严格按照教育厅的备赛指导意见做好备赛工作，积极整合校内外资源，加强创新创业实践平台建设，创造有利条件，确保参赛项目研究进程不缩短，水平不降低，达到最佳水准。学校将进一步深化创新创业教育改革，形成创意、创新和创业‘三创并举’的创新创业教育格局。”主管教学的副校长龙建佑介绍。

校地深度合作，首创三赛合并

今年互联网+大学生创新创业大赛校内选拔赛不再是“一枝独秀”、“孤军奋战”，为充分调动广大教师和学生的参赛积极性，更好地发挥多个赛事聚集对大学生参赛热情促进作用的“马太效应”，同时秉承职业教育服务地方经济社会发展和产业转型升级的内在需求，今年广东职业技术学院与高明区经济和科技促进局首度“携手”，校地联合，在互联网+大学生创新创业大赛校内选拔赛基础上，同时举办第四届高明“三创”大赛预赛（高校赛区）选拔赛。此外，学校创新创业学院在校内还与团委联合举办2020年“挑战杯•创青春”全国大学生创业大赛校内选拔赛，两部门共同培育选拔赛产生的校内优秀项目。三赛合一，三个赛事校内选拔赛同一个时间段，同一个校内工作领导小组统筹，面向全校师生开展，大大提高大赛校内选拔赛的组织效率和师生参赛积极性。

科技中心参与优秀项目孵化

“今年的互联网+创新创业大赛校内选拔赛得到学校各个部门的大力支持，充分考虑了选拔赛赛前、赛中和赛后优秀项目苗子的发掘、培育和成果孵化”，创新创业学院副院长黄婷介绍说：“选拔赛过程中有好的苗子冒尖，学校科技中心将会及时介入，对项目‘开小灶’，孵化成长”。科技中心对校内选拔赛优秀项目实行校内孵化解决了指导老师和学生团队优秀参赛项目“成长”的后顾之忧，加快优秀参赛项目的市场产品转化，在校内实现“产学研”结合。

支持力度和奖励力度空前

三个大赛校内选拔赛得到学校和高明区经济和科技促进局大力支持，据悉，三个选拔赛奖项设置本着宁缺毋滥的原则，共设置金奖4名，银奖12名，铜奖24名，其中每个获奖项目将获得包括项目扶持资金、学生团队奖金和指导教师团队奖金在内的奖励支持。在后续支持上，获得金奖、银奖和铜奖的项目给予校级科研项目或校级创新创业项目立项，并给予扶持资金及相关政策扶持。对选拔赛中脱颖而出的优秀创业项目，组委会将组织创业导师团与项目团队结对，在项目市场化过程中从经营管理、人力资源、技术咨询、销售策划和管理等方面进行辅导；向本地创投公司和银行进行推荐，符合条件的项目通过申请将获得创业小额贷款及财政贴息的支持。

奖项及奖金一览表