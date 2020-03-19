看过来~宅家一个月在线“玩数学”

数学作文，是近年来不少老师都会用到的数学教育方法。华美学校为同学们推荐了多部优秀的数学电影，《模仿游戏》《知无涯者》《心灵捕手》《美丽心灵》，鼓励同学们写数学电影观后感，体会数学之美。

数学是自然科学的基础,也是重大技术创新的基础。然而越往后学，抱怨数学“太难”的学生就越多？如何培养好数学思维，让孩子爱上数学，而不是在枯燥的刷题中被“数学虐我千百遍”呢？广州华美英语实验学校以“314圆周率日”为起点，开展为期一个月的数学节活动，鼓励孩子们以各种方式“玩数学”。

在往年，华美学校也会鼓励孩子们在“圆周率日”当天，脑洞大开地设计一些活动，来表达对“π”的热爱。例如，有的同学会跑3.14公里，还会拉上家人一起跑；还有同学会躺成π形式，拍摄一张照片。还有更具创意的，让两个人站起来，第三个人侧身架在他们之间，形成π的形状。当然，要确保最轻的人在上面。稍微“佛系”一点的庆祝方式，是步行一整圈。今年的“圆周率日”，热闹不减。学校组织同学们以π为主题，设计数学海报。事实上，对于许多数学家来说，数学是极具美感的学科。这也是他们中的许多人爱上数学的缘由。海报设计，便是让同学们在创作中，领略数学之美。

在之后为期一个月的时间里，学校还会开展数学生活摄影大赛，鼓励宅家的同学们多关注身边的事物，抓住细节寻找身边的数学元素，拍照记录。还有数独竞速，每个学生以个人形式报名，限时30分钟完成 4 道数独题。更刺激的是线上数学竞赛。

学生以个人形式报名，先参加三轮淘汰赛，每轮 3 个竞赛题，答对 2 题的同学可进入下一阶段。完成三轮淘汰赛的同学将获得优胜奖，优胜奖获得者进入最后决赛阶段，答对且耗时最短的前三名分别获得金银铜牌。

数学作文，是近年来不少老师都会用到的数学教育方法。华美学校为同学们推荐了多部优秀的数学电影，《模仿游戏》《知无涯者》《心灵捕手》《美丽心灵》，鼓励同学们写数学电影观后感，体会数学之美。