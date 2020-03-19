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高三“云考试”：自觉与不自觉的同学分差拉大

2020-03-19 08:48 来源：广州日报 刘晓星
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　　从2月10日算起，高三学子跟着老师开展线上复习已有月余。许多学校都进行了高三的月考。家里成为了考场、父母成为了监考员、老师线上批卷……非常态下，大家共克时艰，一起书写了一段难忘的高三记忆。

　　从考试情况来看，自觉与不自觉的同学，分差拉大。宅家复习，自律、专注、高效更加重要了。

　　天河区：

　　2月4000余名学生线上二模

　　天河区教育局于2月11-12日以网络的方式成功组织开展了2020届天河区普通高中毕业班综合测试（二），全区共有13所公民办高中的4149名高三学子参加本次考试，从考试的组织到考试的结束，所有环节都是线上完成。

　　一名高三同学告诉记者，这次测试，要求他们在规定的开始时间，登录考试平台答题。客观题采用在线作答方式，可以在考试平台给出的选项当中进行选择，作答后系统自动到下一题。考试平台支持重复作答，以最后修改的结果为准，客观题系统自动判分。而主观题采用线下纸笔作答与拍照上传相结合的方式，学生考试结束之后，会有上万张图片同时上传到系统。

　　同样，教师的阅卷也在平台上开展，客观题由系统自动批改，主观题则是网上批阅学生提交的答卷照片，从而保证了阅卷的效率、公平性和专业性。

　　广雅中学：宅家月考“做足全套”

　　为了更好地调整二轮复习的节奏，检验近期复习的阶段效果，广雅中学高三级组近期进行了一次适应性考试，700多名考生，就有700多个考点，700多位监考员，还有17位巡考员，60多位评卷员。

　　考试前，家长们打印好试卷，用牛皮信封郑重其事地密封好，并布置好“仿真考场”，张贴好各种提醒；考试当天，大部分孩子穿上了校服，“全真模拟”。每科考试，家长、班主任、备长、级长、主任都是全程在线，保证通讯、网络畅通，发现突发情况立即沟通处理。

　　为体现自己诚信应考的一面，同学们纷纷提交了承诺书：“你在你家，我在我家，诚信考试，我能做到。”像以往在校时一样，同学们清空了桌面，准备好文具，规范作答。考试结束后，同学们逐题拍照，并在规定时间内完成了上传任务。

　　考试一结束，老师们就投入了紧张的改卷工作中。因为是拍照上传，有些答卷字迹模糊、亮度不够，方向不对，这些都给阅卷工作增加了一定的难度。秉着公平公正的原则，老师们放大答卷，认真批改，丝毫不敢怠倦；为了高效有质地完成改卷任务，老师们加班加点改卷至深夜。

　　为了让学生能更清楚失分的原因，有的老师还附上了语音点评。这是一场云端上的测试，看似平静，背后却凝聚了很多人的心血。专注地宅家考试，也让高三学子感受到了什么叫爱拼才会赢。

　　一中：

　　自觉和不自觉的学生差距拉大

　　广州市第一中学于3月7日-8日组织了2020年高三教学质量检测线上考试（月考）。19个班，932名学生居家参加考试，老师线上巡考，家长线下监考。

　　此次考试的目的是检验老师和同学们抗疫期间教与学的成效，衔接适应可能到来的网考形式的“市一测”，及时调整下阶段的教学策略。该校教学发展处王老师介绍，本次考试是积极应对抗疫形势下教学质量检测的非常措施，高中教学发展处从试卷编制、试卷评改、考风考纪等进行了全过程、全方位的精心策划、布置，考试操作全部模拟高考。

　　值得注意的是，跟上学期的历次考试大数据的标准差对比来看，难度相当的试题，本次考试标准差扩大，在校学习需要老师紧盯的同学成绩退步比较大，而学习自律、上进心强的同学保持比较高的水平，甚至考出个人最好水平。事实上，此次考试体现出老师们此前担心的问题，自觉的学生和不自觉的学生差距拉大，“两级分化，高分、低分之间差距扩大，低分段的同学下滑很明显。”

　　根据此次考试暴露出的问题，广州一中将召开线上家长、学生会议，了解在家学习情况，指出存在问题，明确学习要求，加强有效跟踪——课堂上互动特别关注，作业完成特别关注。同时，对下滑明显的同学，老师会花更多的时间、精力去关注、鼓励和辅导。

　　在此之前，一中校长胡革新就给高三同学们发出了寄语：返校可以延迟，但是备考不能延迟，成长更不能延迟！今年，拉开高考差距的，也许不是天赋，不是教育背景，不是智商；也许不是老师的水平，不是家庭条件，甚至不是你以前的基础。今年，决定你高考成败的，其实就是——你的自律和自主！

　　胡革新敦促同学们，不再观望、不再等待、不再迷茫，严格自律，坚持自主，管控好自己的复习备考。严格执行学校安排的作息时间，按时开展线上学习，认真聆听老师线上教学，自觉参与师生教学互动，积极主动思考，高质量完成各科作业；严格落实居家学习行为规范，严格遵守线上课堂纪律；始终把自己的目标放在心中，始终把学校的要求付诸行动，始终把责任担当扛在肩上。

　　“请你记住：你努力的样子，你自律的样子，你自主的样子，就是你今年六月的样子，就是你未来的样子！”

编辑： 罗予岐

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