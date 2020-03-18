深圳大学2020年高考招生直播、Q群咨询全面上线

据深圳大学官方公众号消息，深圳大学将于3月21日（星期六）14：00-15：00举行线上咨询讲座。此次讲座，将邀请深圳大学招生办公室主任李智军和深圳大学高等研究院副院长韦阳带领同学们全面了解深圳大学得优势专业、培养特色、往年录取情况、最新高招政策，以及深大特色实验班得培养特色等。

此外，深大各省本科招生咨询QQ群全面上线，详情可以关注深圳大学本科招生公众号。